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Çevrimiçi Faks Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Man Adası
Çevrimiçi faks yazılımı, kullanıcıların gelişmiş güvenlikle dijital olarak faks gönderip almasına olanak tanır. Bu platformlar, faksları doğrudan yazılım aracılığıyla, e-posta yoluyla veya bir mobil uygulama aracılığıyla ileterek bilgisayarı etkili bir şekilde sanal bir faks makinesine dönüştürebilir. İşletmeler çevrimiçi faks yazılımını kullanarak kağıt, mürekkep ve fiziksel faks makineleriyle ilgili maliyetleri ortadan kaldırabilir. Bu platformlar aynı zamanda güvenli belge depolama ve hiçbir şey yazdırmaya gerek kalmadan faksları dijital olarak imzalama ve düzenleme olanağı da sunar. Ayrıca faks hatlarının meşgul olması gibi yaygın sorunları da ortadan kaldırırlar. Bir işletmenin zaten bir faks numarası varsa, bu numara sorunsuz bir şekilde çevrimiçi faks çözümüne aktarılabilir. Çevrimiçi faks yazılımı, faks gönderme ve alma dahil olmak üzere geleneksel bir faks makinesinin tüm temel işlevlerini çoğaltır. Ancak bunu e-posta yazılımıyla karıştırmamak önemlidir. Her ikisi de elektronik iletişimi içerse de, çevrimiçi faks yazılımı, genellikle PDF formatındaki belgeleri bir faks numarası aracılığıyla doğrudan alıcının gelen kutusuna gönderir. Bunun aksine, e-posta yazılımı mesajları doğrudan bir e-posta gelen kutusuna gönderir. Çevrimiçi faks, e-postayla karşılaştırıldığında daha yüksek düzeyde güvenlik sağlaması nedeniyle imzalı veya gizli belgelerin iletimi için sıklıkla tercih edilir.
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GoTo
goto.com
Dünyanın dört bir yanındaki şirketlere yönelik çevrimiçi video konferansta sektör lideri olan GoTo Meeting, artık KOBİ'ler için oluşturulmuş hepsi bir arada iletişim yazılımı GoTo Connect'in bir parçası olarak geliyor. Tek başına satın alınabilen Toplantı çözümüne, gerçek zamanlı sanal iletişim ve i...
eFax
efax.com
eFax çevrimiçi faksta dünya lideridir. Faksları e-postayla gönderin ve alın. Yerel, ücretsiz veya uluslararası bir faks numarası alın. Mobil uygulamamızla her yerden faks gönderin. Sınırsız depolama alanı kullanın. eFax'ın neden önde gelen çevrimiçi faks hizmeti olduğunu öğrenin veya (800) 958-2983'...
iFax
ifaxapp.com
iFax, kesintisiz ve işbirliğine dayalı, güvenli belge iş akışları için HIPAA uyumlu bir bulut faks platformudur. iFax'ı şimdi ÜCRETSİZ deneyin.
Notifyre
notifyre.com
Notifyre'ın güvenli SMS ve faks çözümleriyle iş iletişimlerinizi geliştirin. SMS ve faks süreçlerini e-posta, uygulama aracılığıyla çevrimiçi olarak kolaylaştırın veya geliştirici dostu SMS ve faks API'miz aracılığıyla zahmetsizce entegre edin. ISO 27001 sertifikalıyız ve tamamen HIPAA uyumluyuz; fa...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelere ve geliştiricilere yönelik iletişim yazılımıdır. Önemli kişilerle konuşmanıza yardımcı olmak için SMS, MMS, Ses, Çevrimiçi Posta, E-posta ve Faks sunuyoruz. ClickSend, Avustralya, Filipinler, İngiltere, Amerika, Vietnam ve ötesinde çalışan 100'den fazla kişiden oluşan yetene...
FAX.PLUS
fax.plus
İşletmelerin ve KOBİ'lerin bilgisayardan, cep telefonundan ve e-postadan çevrimiçi faks alıp göndermesine yönelik güvenli SOC 2 ve HIPAA uyumlu internet faks çözümü.
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Faks - Her yerden faks gönderin.
CocoFax
cocofax.com
CocoFax, Google, Microsoft, Slack ve diğerleri ile entegre, çevrimiçi HIPAA uyumlu bir faks çözümü sağlayıcısıdır. Bireysel kullanıcılar için faks makinelerine kullanımı kolay bir alternatif sunarak Google'dan (Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar), Microsoft'tan (Word, PPT…) faks göndermelerine ve ...