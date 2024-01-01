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Çevrimiçi Topluluk Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso
Çevrimiçi topluluk yönetimi yazılımı, etkileşimi teşvik etmek, tartışmalara ev sahipliği yapmak ve çevrimiçi topluluğu denetlemek için sanal bir ortam oluşturur. Bu dijital topluluklarda katılımcılar, ortak ilgi alanlarına ilişkin görüş ve fikir alışverişinde bulunabilirler. İşletmeler, personeli veya müşterileri arasında yapıcı diyaloglara olanak sağlayan birleşik bir dijital merkez oluşturmak için çevrimiçi topluluk yönetimi platformlarından yararlanır. Bu, çeşitli konseptler, teklifler veya hizmetler hakkında geri bildirim toplamayı kolaylaştırır. Sonuç olarak, kuruluşlar destek sorgularını verimli bir şekilde ele alabilir, memnuniyet düzeylerini ölçebilir, katılımı izleyebilir, topluluk bileşenleriyle daha derin bağlantılar kurabilir ve sonuçta topluluk katılımını artırmak için değerli bilgiler elde edebilir.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi, bilgi işinizi yaratmanız ve ölçeklendirmeniz için hepsi bir arada bir iş platformudur. Kajabi'yi bugün 14 günlük deneme süresiyle ücretsiz deneyin.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Ağınızdaki her şey için üyelikler oluşturun veya premium kurslar ve gruplar için ücret alın; kurulumu basit ve satması daha da kolaydır.
Heartbeat
heartbeat.chat
Konuşmaları, etkinlikleri, içerikleri ve daha fazlasını kendi alanınızda barındırın. Heartbeat, mükemmel şekilde kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi topluluk oluşturmanız için gereken yapı taşlarını sunar.
Nas.io
nas.io
Üyelikler, dijital ürünler, ücretli etkinlikler ve çok daha fazlası. Topluluk liderliğindeki işletmeler için sıfırdan tasarlandı.
Podia
podia.com
Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt, müşteri odaklı işletmelerin daha fazla kişiye yüz yüze hizmet vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış, videoya öncelik veren bir topluluk platformudur. Türünün ilk örneği olan StoryPrompt, topluluk oluşturucuların müşterilerle insani düzeyde gerçek anlamda bağlantı kurmasına, ilişkile...
Bettermode
bettermode.com
Ürününüze entegre edilmiş güçlü bir topluluk platformu. Kullanıcı katılımını artırın, elde tutmayı artırın ve müşteri yaşam boyu değerini artırın. Eskiden Kabile.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
Disciple
disciplemedia.com
Topluluk oluşturucular için yeni bir dönem. Hareketimize katılın. Çalışanlarınızı, üyeliklerinizi ve içeriğinizi tamamen markalı ve özel topluluk platformunuzda bir araya getirin. Kurslar satın, abonelik ücreti alın, canlı yayın yapın ve çok daha fazlasını yapın. Hepsi herhangi bir sosyal medya sını...
Threado AI
threado.com
Yapay zeka destekli yardımcı pilotunuz, Slack, Discord ve Web'de müşterilerinize ve topluluk üyelerinize en iyi desteği sağlamanıza yardımcı olur. Ücretsiz başlayın!
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity, bulut tabanlı, kodsuz, yüksek performanslı bir topluluk platformudur ve aşağıdakilere olanak sağlar: İşlevler, kullanıcılar, içerik ve platform verileri üzerinde %100 kontrol sahibi olun. Sosyal ağ teknolojisi sayesinde yeterli düzeyde katılım ve elde tutmayı garanti edin. Topluluk iç...
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
GroupApp
group.app
Çevrimiçi üyelik topluluğunuz ve kurslarınız tek bir yerde! Birleştirilmiş bir platformla etkileşimi artırın, geliri artırın ve bir geliştiriciyi işe almanıza gerek kalmadan halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegre edin.
NodeBB
nodebb.org
NodeBB, yeni nesil topluluk forum platformudur. Açık kaynak yazılım üzerine kurulu olarak yüzlerce şirketin müşterileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olduk.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
Beam.gg
beam.gg
Kolay katılım için oluşturulmuş oyunlaştırılmış bir topluluk platformu. Oyunlaştırmanın gücüyle etkileşimli ve sadık çevrimiçi topluluklar oluşturun ve bunlardan para kazanın.
Common Room
commonroom.io
Ortak Oda daha iyi ürünler oluşturmanıza, ilişkileri derinleştirmenize ve daha hızlı büyümenize yardımcı olur.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi...
Rungway
rungway.com
İnsanların meslektaşlarından iş ve yaşam tavsiyeleri alabilecekleri güvenli bir alan yaratın. Bir mentorluk platformundan çok daha fazlası olan Rungway, şirketinizin değerlerini hayata geçirir ve herkesin kendileri için en önemli konularda söz sahibi olmasını sağlar, çalışanların katılımını ve refah...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match Uygulaması, dünya çapında 100.000'den fazla kullanıcıya hizmet veren ödüllü bir eşleştirme ve üyelik yönetimi yazılımı CRM'dir. Profesyonel eşleştirme araçlarıyla müşterilerinizi eşleştirin, tanıtımlar ve tarihler düzenleyin, değerli tarih geri bildirimleri alın. Profesyonel eşleştirme a...
NbliK
nblik.com
NbliK, Yaratıcılar, Kuruluşlar ve Markalar için Hepsi Bir Arada topluluk platformudur. Bu, markaların topluluk oluşturmayı hızlandırmak ve dolayısıyla daha yüksek YBD elde etmek için beyaz etiketli topluluğu web sitelerine/Uygulamalarına entegre edebildiği bir platformdur.
Forumbee
forumbee.com
Forumbee, Soru-Cevap, tartışmalar, fikir üretme ve bilgi bankası makaleleri ile markalı bir çevrimiçi topluluk oluşturmaya olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir topluluk platformudur.
ProBoards
proboards.com
Sınırsız üye, sınırsız konu, sınırsız boyut! ProBoards'un ödüllü ücretsiz forum barındırma hizmetiyle hayallerinizdeki tartışma forumunu oluşturun.
Groupsite
groupsite.com
Topluluğunuzu doğru şekilde oluşturun. Grup Sitesi, grubunuzun misyonunuzu, organizasyonunuzu, amacınızı veya şirketinizi yönlendirmek için iletişim kurmasına, işbirliği yapmasına ve ağ oluşturmasına olanak tanır. Grup siteleri modüler, özelleştirilebilir, mobil ve ilgi çekicidir. Grup siteleri şunl...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat, web siteniz için hızlı sohbet çözümleri sunar. Gerçek zamanlı metin, sesli ve görüntülü arama seçenekleriyle. 30'dan fazla platformla kolayca entegre olabilen, web sitenizi dakikalar içinde sohbete hazır hale getiren, kullanıma hazır bir sohbet uygulaması/eklentisiyiz! Eklenti ayrıca size ...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit, geniş ölçekte seçilmiş tanıtımlara güç veren yapay zeka destekli bir eşleştirme SaaS platformudur. Kuruluşlar, seçtikleri hedef kitleyi düzenli, kişiselleştirilmiş 1:1 veya eş grup bağlantılarına sorunsuz bir şekilde davet edebilir ve Orbiit tüm iletişim, eşleştirme, planlama, geri bildirim ...
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directoryes, üyelik web sitelerini başlatmak, üyeleri yönetmek, abonelik satmak, içerik yayınlamak ve daha fazlası için eksiksiz bir anahtar teslimi platformdur.
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portalı, konut sakinlerini üniversitelerin konut yaşamı personeliyle buluşturmaya yardımcı olan bir konut yaşamı yönetim sistemidir. Siz fark yaratırsınız, biz de onu takip etmenize yardımcı oluruz. Birinci elden e-... Daha Fazla Göster Bölüm I üniversite kampüsündeki konut yaşamı deneyimind...
Advocu
advocu.com
Advocu, Geliştirici İlişkileri ekiplerinin Geliştirici Savunuculuğu veya Elçileri programını oluşturması, etkileşime geçmesi, takip etmesi ve ölçeklendirmesi için eksiksiz bir çözümdür. Advocu, ekibinizin en önemli konulara odaklanmasına yardımcı olur: topluluğu büyütmek, anlamlı bir etki yaratmak v...
Talkbase
talkbase.io
Talkbase, şirketlerin topluluğun neden önemli olduğunu ölçmesine yardımcı oluyor. Topluluğunuzun işletme üzerindeki etkisini görselleştirin ve doğru verilerle güçlü programlar oluşturun. Talkbase topluluk analitiği sayesinde ekipler, müşterilerin satın alma, katılım ve elde tutma süreçleri boyunca t...
Insticator
insticator.com
Insticator'da, bir yayıncının tüm birinci taraf verilerini toplamak, bir araya getirmek ve paraya dönüştürmek için oluşturulmuş akıllı, birleşik bir platform oluşturma misyonundayız. Etkileşim ürün grubumuz, yayıncıların ve tüketicilerin seslerini yükseltmelerine ve güvenli, etkileşimli ortamlarda f...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot, ürün içi bir Müşteri Eğitim Platformudur. SaaS şirketlerinin düşük CS çabasıyla müşteri katılımını ve ürün benimsemeyi hızlandırmasına yardımcı oluyoruz. MeltingSpot, doğrudan ürününüzün içinden forumlar, web seminerleri, çevrimiçi kurslar ve daha fazlasıyla müşterilerin ilgisini çekmek...
TINT
tintup.com
TINT, savunuculuğu ve katılımı ateşleyen, dönüşümleri artıran ve uzun süreli marka sadakatini teşvik eden topluluklar yetiştirmek için 5.000'den fazla önde gelen küresel markanın güvendiği Topluluk Destekli Pazarlama platformudur. TINT Communities (eski adıyla Vesta), markalara yeni müşteriler bulma...
Magentrix
magentrix.com
Bir PRM platformunda en iyi iş ortağı etkileşimi ve iş ortağı etkinleştirme. PX'in ilk iş ortağı portalı yazılımıyla iş ortaklarıyla işbirliği yapın ve kanal satışlarını artırın.
ToucanTech
toucantech.com
Daha akıllı topluluk yönetimi için tek bir sistem Bağlantılı bir web sitesi, portal, CRM ve iletişim çözümü