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Çevrimiçi Yedekleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
Çevrimiçi yedekleme yazılımı, modern veri yönetiminin temel bir bileşenidir ve web üzerinde oluşturulan veya saklanan bilgilerin korunması için güvenilir bir araç sunar. Bu çok yönlü araçlar, kritik verileri ve dosyaları korumak için çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuruluşlar, donanım arızaları, kazara silmeler veya gelecekte veri erişilebilirliğini gerektirecek diğer öngörülemeyen durumlar durumunda sorunsuz çalışmayı garanti etmek için çevrimiçi yedekleme çözümlerine güvenmektedir. Geleneksel sunucu yedekleme teknolojilerinden ayrılan çevrimiçi yedekleme çözümleri, internet üzerinden çalışarak yerel veya web tabanlı dosyaları bulut tabanlı depolarda güvenli bir şekilde saklar. Bu, işletmelerin veri bütünlüğünden ödün vermeden kesintilerden hızla kurtulabilmesini sağlar. Bir ürünün Çevrimiçi Yedekleme kategorisine dahil edilmek üzere değerlendirilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Dosyaları ve verileri çevrimiçi olarak veya bulutta güvenli bir şekilde depolayın, veri kaybına karşı yedeklilik ve dayanıklılık sağlayın. * Otomatik dosya yedekleme işlemlerini kolaylaştırmak için çeşitli uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olun veya uç noktalarla senkronize edin. * Yedekleme kontrollerine sezgisel çevrimiçi erişim sağlayarak kullanıcıların yedekleme etkinliklerini kolaylıkla yönetmesine ve izlemesine olanak tanır
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Multcloud
multcloud.com
MultCloud, dosyaları Bulut Sürücüleri arasında aktarmanıza olanak tanıyan ve tek bir arayüzden birden fazla bulut sürücüsünü yönetmeyi destekleyen ücretsiz ve kullanımı kolay bir web uygulamasıdır. Dropbox, Google Drive, OneDrive, Amazon S3, FTP, SugarSync, WebDav, MEGA vb. bulut depolama hizmetleri...
IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık parola korumalı oturum açma.
IDrive
idrive.com
IDrive tüm PC'lerinizi, Mac'lerinizi, mobil cihazlarınızı ve sunucularınızı tek bir bulut yedekleme hesabında korur. IDrive, bulut veya yerinde yedekleme için birçok farklı plan sunar: -IDrive Kişisel -IDrive Ekibi -IDrive Küçük İşletme -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 Uyumlu Nesne Depolama -IDrive ...
Backblaze
backblaze.com
Backblaze bir veri depolama sağlayıcısıdır. İki ürün sunuyor: B2 Bulut Depolama - Amazon'un S3'üne benzer bir nesne depolama hizmeti. Bilgisayar Yedekleme - Windows ve macOS kullanıcılarının verilerini şirket dışındaki veri merkezlerine yedeklemelerine olanak tanıyan çevrimiçi bir yedekleme aracı....
Sync
sync.com
Sync, bulutta güvende olmanızı ve bağlantıda kalmanızı sağlayan bir dosya depolama, paylaşım ve işbirliği platformudur. Sync.com, 2011'den bu yana dünyanın işbirliği yapabileceği güvenli bir alan sağlama misyonunu üstleniyor. Bugün, her boyutta bir milyondan fazla işletme, büyük fikirleri paylaşmak...
NinjaRMM
ninjaone.com
BT yönetimini otomatikleştiren, teknisyen verimliliğini artıran ve kârlılığınızı artıran RMM yazılımıyla BT ekibinizi daha etkili hale getirin.
OpenDrive
opendrive.com
Sınırsız Bulut Depolama, Görev Yönetimi ve İşletmenizi Bulutta Düzenli Tutmak için Notlar. OpenDrive, kullanıcıların bulutta depolanan içeriklerini web sitesi, sürücü, masaüstü ve mobil uygulamaları kullanarak yönetmelerine olanak tanır. Üçüncü taraf uygulamalar veya web siteleri, kullanıcıların d...
Datto
datto.com
MSP'ler için özel olarak tasarlanmış güvenlik ve bulut tabanlı yazılım çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısı olan Kaseya şirketi Datto, KOBİ'lerin doğru teknolojiyle başarabileceklerinin sınırı olmadığına inanıyor. Datto'nun kanıtlanmış Birleşik Süreklilik, Ağ İletişimi ve İşletme Yönetimi çöz...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync, basit, güçlü ve kullanımı kolay bir bulut dosya paylaşımı, dosya senkronizasyonu ve çevrimiçi yedekleme hizmetidir. Dropbox'tan farklı olarak SugarSync, mevcut klasör yapınızı yedeklemenizi sağlar. 30 gün boyunca ÜCRETSİZ deneyin ve bugün başlayın!
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Bulut: projelerinizi geliştirmek için eksiksiz bir Bulut ortamı. Eksiksiz bir Bulut hizmetleri yelpazesi sunmak üzere tasarlanan Aruba Cloud, projeleri ne olursa olsun şirketlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sanal Altyapı geliştirmek, verileri arşivlemek ve paylaşmak, felaket kurtarma planları ...
CBackup
cbackup.com
CBackup, sınırsız bilgisayardaki dosyaları güvenli bulutlara otomatik olarak yedeklemenize, yedekleme için dosyaları bir bulut sürücüsünden diğerine aktarmanıza ve senkronize etmenize ve yedekleri herhangi bir maliyet olmadan depolamak için birden fazla boşta olan bulut depolama alanını birleştirmen...
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups, sunucular, veritabanları ve SaaS uygulamaları için yedeklemeleri otomatik olarak otomatikleştiren bulut tabanlı bir yedekleme çözümüdür. SimpleBackups veritabanı, sunucu, bulut depolama ve SaaS uygulama yedekleme gibi çeşitli özellikler sunar. Kullanıcıların MS SQL ve MySQL veritaban...
Axcient
axcient.com
Axcient yedekleme ve felaket kurtarma çözümleri, MSP'lerin Her Şeyi Korumasına olanak tanır. Axcient, kullanımı kolay tek bir platformla müşterilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. Axcient Challenge'a katılın ve tüm müşterilerinizin kullanım durumları için tam BDR'yi nasıl alabileceğinizi görün...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerl...
Carbonite
carbonite.com
Carbonite, yedekleme, felaket kurtarma, yüksek kullanılabilirlik ve iş yükü geçiş teknolojisi de dahil olmak üzere işletmeler için güçlü bir Veri Koruma Platformu sağlar. Carbonite Veri Koruma Platformu, dünyanın her yerindeki lokasyonlarda, güvenli ve ölçeklenebilir küresel bulut altyapısıyla her b...
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud, kişisel veya ticari kullanım için bulut depolama ve çevrimiçi yedekleme hizmetleri sunan Norveçli bir şirkettir. Jottacloud ile verileri cihazlarınız arasında yükleyebilir, yedekleyebilir, senkronize edebilir ve klasörleri, dosyaları veya fotoğrafları başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Foto...
Pulseway
pulseway.com
Pulseway, BT sistemlerini herhangi bir akıllı telefon veya tabletten uzaktan izlemenin ve kontrol etmenin en kolay yoludur ve meşgul BT yöneticilerinin sorunları hareket halindeyken çözmelerine ve daha üretken olmalarına olanak tanır. Çözüm 2010 yılı sonunda piyasaya sürüldü ve dünya çapında 275.0...
Files.fm
files.fm
Files.fm bulut depolama platformu, fotoğraflar, videolar, müzik, uygulamalar, kitaplar ve belgeler dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini depolamak, paylaşmak, yayınlamak ve hatta satmak için kapsamlı çözümler sunar.
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive, işletmeler, tüketiciler ve satıcılar için ödüllü bir bulut depolama ve çevrimiçi yedekleme çözümüdür. Şirket 2008 yılında Andrew Michael tarafından kuruldu ve büyüyerek dünyanın önde gelen bulut depolama işletmelerinden biri haline geldi. Kuruluş, dünya çapında 500.000'den fazla ödeme yap...
SkyKick
skykick.com
SkyKick, BT Hizmet Sağlayıcılarının daha başarılı bulut işleri kurmasına yardımcı olan bir bulut yönetim platformudur. SaaS ürünlerimiz ve platformumuz, buluttaki BT iş akışlarını otomatikleştirmeyi kolay ve verimli hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Bulut Yöneticisi – Bulut yardım masanızı oto...
ADrive
adrive.com
ADrive kişisel, iş ve kurumsal düzeydeki veriler için çevrimiçi bulut depolama ve yedekleme çözümleri sunar.
Veeam
veeam.com
Veri koruma ve fidye yazılımı kurtarma alanında küresel pazar lideri Veeam, her kuruluşun yalnızca veri kesintisi veya kaybından sonra toparlanmakla kalmayıp aynı zamanda ileriye doğru adım atmasını da sağlama misyonunu üstleniyor. Veeam ile kuruluşlar, hibrit bulutları için veri güvenliği, veri ku...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...
Backupify
backupify.com
Bir Datto şirketi olan Backupify, buluttan buluta yedeklemede liderdir ve kuruluşların veri koruma ve erişilebilirlik konusundaki en iyi uygulamalarını buluta genişletmesine olanak tanır. Backupify, BT profesyonellerine kullanıcı hataları, dış tehditler ve hizmet arızalarından kaynaklanan veri kaybı...
GoodSync
goodsync.com
GoodSync bir yedekleme ve dosya senkronizasyon programıdır. Bir bilgisayardaki iki dizin arasında veya bir bilgisayar ile başka bir depolama aygıtı (örn. başka bir bilgisayar, çıkarılabilir disk, bir flash sürücü veya akıllı telefon) arasında veya bir bilgisayar ile uzak bir bilgisayar veya sunucu a...
MyPCBackup
mypcbackup.com
MyPCBackup, İşletmelere ve KOBİ'lere hizmet vermek üzere tasarlanmış tam özellikli bir Yedekleme Yazılımıdır. MyPCBackup, Windows için tasarlanmış uçtan uca çözümler sunar. Bu çevrimiçi Yedekleme sistemi, Yedekleme Günlüğü, Şifreleme, Web Erişimi / Geri Yükleme, Yedekleme Planlama, Güvenli Veri Depo...
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup, Airtable, Asana, ClickUp, monday.com ve Trello gibi popüler bulut uygulamaları için güvenli ve kullanımı kolay bir yedekleme uygulamasıdır. İşinizi yönetmek için bir bulut uygulaması kullanmak oldukça korkutucu olabilir çünkü iş açısından kritik bilgileri silmek genellikle çok kolaydır...
Cohesity
cohesity.com
Cohesity, yapay zeka destekli veri güvenliği ve yönetiminde liderdir. Tutarlılık, veri merkezi, uç ve bulut genelinde verilerin güvenliğini sağlamayı, korumayı, yönetmeyi ve verilerden değer elde etmeyi kolaylaştırır. Cohesity, değişmez yedekleme anlık görüntüleri, yapay zeka tabanlı tehdit tespiti,...
exabackup
exabackup.com
xabackup, yönetilmesi gereken çok fazla veri bulunan meşgul profesyoneller için mükemmel bir çözümdür. Bulut tabanlı hizmetimiz, müşterilerin önemli dosyalarını kolaylıkla yedeklemelerine olanak tanıyarak değerli zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Exabackup ile müşterilerin karmaşık ayarlar veya s...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
ScalePad Backup Radar, Yönetilen Hizmet Sağlayıcıların güvenebileceği otomatik bir yedekleme izleme platformudur. Herhangi bir yedekleme ortamındaki boşlukları vurgulayarak hataları ve veri kaybı riskini ortadan kaldırır. Yedekleme Radarı, MSP'lerin, yedeklemeler arasında tam gözetim sağlayarak müşt...
Druva
druva.com
Druva, veri dayanıklılığı konusunda sektörün lider SaaS platformudur ve 10 milyon ABD Doları garantiyle desteklenen en yaygın veri risklerinde veri korumasını sağlayan tek satıcıdır. Druva'nın yedekleme ve kurtarmaya yönelik yenilikçi yaklaşımı, verilerin binlerce kuruluş tarafından güvence altına a...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik, Hizmet Olarak Yedekleme (BaaS) türü bir hizmettir; bu, onların aracılarını sunucularınıza yüklemeniz ve yedeklenen verileri yönetici panelinden yönetmeniz gerektiği anlamına gelir. Ottomatik ücretli bir hizmettir ancak yine de tek sunuculu kullanıcılara uygun ücretsiz bir seçenek de mevcu...
NoSky
nosky.io
AWS tarafından desteklenen NoSky, merkezi yönetim, izleme ve raporlama özelliklerine sahip tamamen entegre bir bulut yedekleme çözümüdür. Verilerin bilgisayar korsanları, virüsler, yolsuzluk ve fidye yazılımları gibi hain kötü adamların sürekli tehditleriyle karşı karşıya olduğu bir dünyada NoSky, ...
Nethopper
nethopper.io
Nethopper, platform ve DevOps ekiplerinin Dahili Geliştirici Platformlarını veya IDP'lerini hızlı bir şekilde başlatmalarına yardımcı olmak için bulut yerel, GitOps merkezli bir platform mühendisliği çerçevesi olan KAOPS'a öncülük etti. Nethopper KAOPS'un GitOps merkezli platform mühendisliği çerçe...
CloudPockets
cloudpockets.com
Kanada Bulut Yedeklemeleri Verilerinizi Kanada'da %100 tutan, işletme düzeyinde bir Bulut Yedekleme. Kanada genelindeki küçük işletmelere odaklanıyoruz ve hiçbir donanım veya ön maliyet gerektirmeyen, sağlam ve güvenli, yazılım tabanlı bir yedekleme istemcisi sağlıyoruz. Bu, bulutun yanı sıra yerel ...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud, bulut tabanlı bir Çevrimiçi Yedekleme Yazılımıdır. Zip Cloud ile dosyalarınızı birden fazla bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edebilir, hangi dosya ve klasörleri senkronize etmek istediğinize karar verebilir ve bunları nereye senkronize etmek istediğinizi seçebilirsiniz. ...
Deft
deft.com
Bir Summit şirketi olan Deft, Fortune 500 listesindeki KOBİ'lere yönelik güvenilir bir yönetilen BT hizmetleri sağlayıcısıdır. 1999 yılında kurulan, dünya çapındaki en iyi veri merkezlerinde ödüllü ortak yerleşim, bulut, felaket kurtarma ve ağ hizmetleri sağlıyoruz. Deft, BT çözümlerinde bir güç me...
Data Deposit Box
datadepositbox.com
Data Deposit Box, BT Bayileri, Yönetilen Hizmet Sağlayıcıları (MSP'ler) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için dünyanın önde gelen bulut yedekleme ve depolama sağlayıcılarından biridir. Şirketin patentli teknolojisi, KOBİ'lerin kullanımı kolay tek bir uygulamayla sınırsız sayıda cihazı ...
Xopero
xopero.com
Xopero ONE Backup & Recovery, VMware'iniz için basitlik, maliyet etkinliği ve güvenilirlik ile öne çıkan, en zorlu sanal ve hibrit ortamların beklentilerini karşılayan kurumsal düzeyde bir veri koruma çözümüdür. Özellikler * Aracısız, otomatik yedekleme * Gelişmiş yedekleme şemaları ve yapılandırma...
Veritas
veritas.com
Veritas Technologies, çoklu bulut veri yönetiminde liderdir. Fortune Global 500'ün %87'si de dahil olmak üzere 80.000'den fazla müşteri, verilerinin korunmasını, kurtarılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak için bize güveniyor. Veritas, fidye yazılımı gibi siber saldırıların tehdit ettiği kesintile...
BDRCloud
bdrcloud.com
BDRCloud, SaaS Uygulamaları (Microsoft 365, Google Workspace), Sunucular (Windows, Linux), Uygulamalar ve Veri Tabanları (Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server) genelinde verileri korumaya yönelik kapsamlı ve uygun maliyetli bir Bulut Yedekleme ve Kurtarma Yazılımıdır ve Uç noktal...
Nexetic
nexetic.com
Nexetic Shield, şirketinizin verileri için sınırsız yedekleme sunan bir bulut yedekleme hizmetidir. Yedekleme hizmetimiz, bilgisayarınızda bulunan tüm dosyalarınızı ve dosya değişikliklerinizi otomatik olarak yedekler. Şirketinizin dizüstü veya masaüstü bilgisayarı hasar gördüyse, kaybolduysa veya ...
AvePoint
avepoint.com
Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize...
Cove Data Protection
n-able.com
N-able'ın sunduğu Cove Data Protection, tümü çok kiracılı web tabanlı bir kontrol panelinden yönetilen, sunucular, iş istasyonları ve Microsoft 365™ için bulut öncelikli bir yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma hizmetidir. Cove, bulut için oluşturulmuş ve optimize edilmiştir; dolayısıyla artımlı y...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
Genelcilerle dolu bir dünyada NetApp bir uzmandır. Tek bir şeye odaklandık: işletmenizin verilerinizden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak. NetApp, güvendiğiniz kurumsal düzeyde veri hizmetlerini buluta, bulutun basit esnekliğini ise veri merkezine taşır. Sektör lideri çözümlerimiz, çeşitl...
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa; geliştirme, DevOps, platform mühendisliği ve BT operasyon ekiplerine yönelik bir Kubernetes yedekleme, kurtarma, DR ve geçiş hizmetidir. AKS'yi ve EKS, GKE ve Red Hat OpenShift dahil diğer tüm önemli Kubernetes dağıtımlarını ve yönetilen hizmetlerini destekler. CloudCasa ile birden fazla ...
Opti9
opti9tech.com
Opti9, Garden City, NY, Omaha, NE, Overland Park, KS ve St. Louis, MO'da ofisleri ve küresel veri merkezleri ağıyla lider bir hibrit bulut çözümleri sağlayıcısıdır. Bulut hizmetleri, uygulama geliştirme ve modernizasyon, yedekleme ve felaket kurtarma ile yönetilen güvenlik ve uyumluluk konularında u...
Cloudback
cloudback.it
Cloudback, depolarınızı korumaya yönelik kapsamlı bir çözümdür. GitHub depolarınızın, meta verilerinizin ve hatta LFS'nizin otomatik günlük yedeklemeleri ve anında geri yüklemeleri. İstediğiniz depolama alanına yedekleyin. * SOC2 devam ediyor * Otomatik yedeklemeler * AES-256 şifrelemeli, kendi ken...
SyncBackPro
archiware.com
Archiware, yenilikçi, verimli ve kapsamlı, kullanıma hazır işletmeler arası çözümlere odaklanmaktadır. Archiware'in ürünleri P5 Yazılım Platformundaki modülleri kapsar. P5 Yazılım Platformu dört birleştirilebilir modül içerir: Arşivleme, Yedekleme ve Senkronizasyon. Bunlar, kullanıcıların heterojen...
Memopal
memopal.com
Memopal, dosyalarınızı gerçek zamanlı olarak uzaktaki bir sunucuya arşivleyen çevrimiçi yedekleme ve çevrimiçi depolama ve senkronizasyon yazılımıdır. Bilgisayarları kaç kez değiştirdiğiniz önemli değil: Verilerinizin nerede olduğunu her zaman bileceksiniz. Tüm dosyalarınıza herhangi bir internet ...
IBackup
ibackup.com
IBackup, kullanıcıların sınırsız PC'leri, Mac'leri ve Linux cihazlarını tek bir hesaba yedeklemelerine olanak tanıyan basit bir çevrimiçi dosya yedekleme çözümüdür. Entegre çevrimiçi yedekleme depolama çözümleri olan IBackup, yedeklemelerin otomatik olarak planlanması, veri sıkıştırma, şifreleme, i...
Zmanda
zmanda.com
Zmanda kanıtlanmış, güvenilir, yüksek performanslı bir kurumsal yedekleme ve kurtarma çözümüdür. Zmanda ile verilerinizi yedeklemek için iş başına ödeme yapmayacaksınız. Bunun yerine, rakiplere göre %50 daha az maliyetle 7/24 destekle eksiksiz bir çözüm elde edersiniz. 1991'den beri. Zmanda'ya düny...
CloudAlly
cloudally.com
2011 yılında kurulan bir OpenText şirketi olan CloudAlly, kurumsal düzeyde SaaS yedekleme ve kurtarmaya öncülük etti. Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com ve DropBox.com için en yüksek puan alan yedekleme ve kurtarma çözümlerinden oluşan güçlü bir paket sunuyoruz...
Infrascale
infrascale.com
Infrascale, kesinti süresini ortadan kaldırmak için bulutu kullanan bir DRaaS şirketidir. 2011 yılında kurulan şirket, her şirkete bir felaketten hızlı, kolay ve uygun maliyetli bir şekilde kurtulma yeteneği vermeyi amaçlamaktadır. Akıllı yazılımı bulutun gücüyle birleştirmek, Infrascale'in karmaşık...
YesBackup
yesbackup.com
YesBackup, Android cihazınızı kullanarak hareket halindeyken yedeklenen dosyalarınıza erişmenizi sağlar. Kablosuz veya 3G'ye bağlı olarak fotoğraflarınıza ve belgelerinize göz atın ve paylaşın, müziğinizi yayınlayın, dosyalarınızı senkronize edin ve videolarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yerde ...
Zoolz
zoolz.com
Zoolz, bulut tabanlı depolama alanında pazar lideri bir sağlayıcıdır. İşletmeler ve bireyler için uygun fiyatlı ve güvenli bir bulut çözümü sunar.
Clumio
clumio.com
Clumio, kuruluşların AWS'de veri korumasını basitleştirmesine yardımcı olur. Güvenli hava boşluklu SaaS çözümü, kuruluşların sıkı uyumluluk gereksinimlerini karşılamasını, verileri birkaç dakika içinde yedekleyip geri yüklemesini ve bulut depolama maliyetlerini optimize etmek için daha iyi görünürlü...
Arcserve
arcserve.com
Arcserve, tam ölçekli, kapsamlı veri ve fidye yazılımı korumasına ihtiyaç duyan kuruluşların paha biçilmez dijital varlıklarını korumak için olağanüstü çözümler sunar. 1983 yılında kurulan Arcserve, herhangi bir konumdaki, şirket içi ve buluttaki uygulamalar ve sistemlerle çok nesilli BT altyapıları...
Iron Mountain
ironmountain.com
1951'de kurulan Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), depolama ve bilgi yönetimi hizmetlerinde dünya lideridir. Dünya çapında 225.000'den fazla kuruluş tarafından güvenilen ve 50'den fazla ülkede 1.400'den fazla tesiste 85 milyon metrekareden fazla emlak ağıyla Iron Mountain, son derece hassas, kr...