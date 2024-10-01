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Çevrimiçi Randevu Planlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan
Çevrimiçi randevu planlama yazılımı, müşterilere çevrimiçi randevu almaları için bir portal sunarken, işletmelerin bu randevuları verimli bir şekilde takip etmesine ve yönetmesine yardımcı olur. Bu yazılım, işletmelerin randevu planlamasına, takvimleri görüntülemesine, formları yazdırmasına, ödeme seçeneklerini entegre etmesine, programları özelleştirmesine ve planlama kurallarını uygulamasına olanak tanır. Ayrıca hatırlatmalar, takipler, iptaller ve yeniden planlama için otomatik e-postaların yanı sıra bildirimler, hizmetler için çevrimiçi ödemeler, özel profiller ve takvim entegrasyonları gibi özellikleri de içerebilir. Bu yazılımda büyüyen bir trend, tipik programları analiz eden ve katılımcıların saat dilimlerine, optimum çalışma saatlerine ve tutarlı kullanılabilirliğe göre zamanlar öneren yapay zeka planlamanın kullanılmasıdır. Bu yazılım, diğer ofis yazılımlarının yanı sıra kurumsal içerik yönetim sistemleri, e-posta platformları, toplantı yönetimi araçları, video konferans çözümleri ve takvim uygulamalarıyla entegre olabilir. Çevrimiçi randevu planlama araçları, sağlık ve sağlıklı yaşam uzmanları, salon ve güzellik uzmanları, profesyonel hizmet sağlayıcılar ve tıp uzmanları gibi çeşitli randevuya dayalı işletmeler tarafından kullanılır. Çevrimiçi randevu planlama yazılımına erişim, hizmet veren ve randevuya dayalı işletmelerin gelirlerini artırmasına ve müşteri tabanını genişletmesine olanak tanır.
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Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings, rezervasyonlarınızı, personelinizi ve müşterilerinizi takip etmenize yardımcı olan bir randevu planlama uygulamasıdır. Hiçbir randevuyu kaçırmazsınız ve randevunuza daha az randevuya gelmemiş olursunuz.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Cal.com
cal.com
Açık Kaynak Planlama: Bir bağlantı gönderin ve insanların bağlantı kurabileceği bir pazar yeri ile tanışın veya oluşturun.
Weshare
weshare.net
Weshare'in Randevu Planlamanızı Otomatikleştirmesine İzin Verin. Weshare, herkesle, her yerde randevu planlamanın en kolay yoludur. Çevrimiçi, çevrimdışı, hareket halindeyken.
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Mindbody
mindbodyonline.com
Yeni bir egzersiz mi arıyorsunuz? Daha ucuza bir yoga dersine katılmak ister misiniz? Evde yeni egzersiz programları bulma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Mindbody uygulaması, ter atmak ve plaj vücudunda çalışmak için en iyi yeri bulmanıza yardımcı olabilir. İster yeni başlayanlar için bir ant...
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyü...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro, profesyonelleri günlük iş akışlarının tüm yönleriyle destekler; bunlar arasında iş planlaması, müşteri veri tabanı, faturalandırma ve ödeme işlemleri, teknisyen gönderimi ve çok daha fazlası yer alır. Ayrıca Housecall tüketici rezervasyon uygulamasına erişimle tamamen entegredir. Hous...
Setmore
setmore.com
Setmore, kullanımı kolay bir web uygulaması aracılığıyla çevrimiçi randevu planlamanıza, randevuları, programları ve müşterileri yönetmenize yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır.
zcal
zcal.co
Planlamayı yeniden kişisel hale getiren yeni nesil ÜCRETSİZ Calendly ve doodle anket alternatifi. Bire bir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için mükemmel zamanı bulun.
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
En İyi CRM, Satışa Dair Her Şey! Satış etkinleştirme aracı, basit ve kazanan bir formül. Geliri en üst düzeye çıkarmak için satış hattı yönetimine, satış sürecine ve analizlere odaklanın.
GReminders
greminders.com
GReminders'ın güçlü randevu hatırlatıcıları ve toplantı programı hatırlatıcıları vardır. En iyi randevu planlayıcı uygulamalarından biri olan bu uygulama, SMS hizmetleri olarak randevu hatırlatıcıları sunar. Sorunsuz bir deneyim için artık müşterilerinize Google veya Microsoft Takvim ile metin bildi...
Practice
practice.do
Uygulama, müşteri tabanlı işletmelerin planlamayı ve yerine getirmeyi kolaylaştırarak, müşteri etkinliğini merkezileştirerek ve araçları birleştirerek yönetici işlerini azaltmalarına yardımcı olur. Yükleniciler ve müşterilerle çalışan işletme sahipleri için tasarlandı.
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevuları, personeli ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlayan bir randevu planlama platformudur. Her türlü planlamaya ihtiyaç duyan işletmeler için tek durak çözümdür. İster Oda yönetimi, Ekipman kiralama, Sınıf rezervasyonları, Etkinlik yönetimi veya Kurs Yön...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak ve konuk deneyimlerinden daha fazla yatırım getirisi elde etmek için işletmelerin etkinliklerini, turlarını, sınıflarını ve aktivasyonlarını yürütmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. Şirketlerin esne...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Timely
gettimely.com
Zamanında. Müşterilerin geri gelmesini sağlayan rezervasyon yazılımı. Tüm müşteri deneyiminin kontrolünü size veren, kullanımı kolay rezervasyon yazılımıyla salonunuzu bir profesyonel gibi yönetin. Her şey muhteşem, özelleştirilebilir takvimimizle başlıyor. Takvim, saç veya güzellik işinizi her yerd...
Booksy
booksy.com
Booksy Biz, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunar. Randevuları kabul etmek, takviminizi yönetmek, ödemeleri işlemek, yeni müşteriler çekmek ve geri gelmelerini sağlamak için tek bir uygulama. Randevu almak için Booksy'yi kullanan dünya çapında 38 milyondan fazla ...
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me, zamanlı randevu kabul eden tüm şirketler için çalışan basit ve kapsamlı bir çevrimiçi randevu planlama yazılımı sunar. Artık müşterileriniz nihayet 7/24 çevrimiçi randevu alabilir ve No Show'ları ortadan kaldırmak için sms/e-posta hatırlatıcıları alabilir. Rezervasyon web sayfanıza, F...
YouCanBook.me
youcanbook.me
Müşterilerinize daha iyi bir rezervasyon deneyimi sunun Kolayca işe yarayan, tamamen özelleştirilmiş bir planlama deneyimiyle rakiplerinizden öne çıkın. Rezervasyonlar sizin işiniz. YouCanBookMe, müşterileriniz ve işletmeniz için en iyi rezervasyon deneyimini yaratmanıza olanak tanır. Rezervasyon sa...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving, fitness ve sağlıklı yaşam endüstrisine yönelik en hızlı büyüyen, hepsi bir arada iş yönetimi yazılımıdır. Dünya çapında 5.000'den fazla işletme sahibinin ve 15 milyondan fazla kullanıcının güvendiği WellnessLiving, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Uy...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub, müşterilerinin tercihlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleriyle büyük ve küçük kuruluşların satışlarını hızlandırmasına ve hizmet sunumunu kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eskiden ScheduleOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takv...
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dost...
Yesware
yesware.com
Yesware, yüksek performanslı satış ekiplerinin geniş ölçekte anlamlı e-posta erişimi sağlamasına yardımcı olur. E-posta yoluyla daha fazla gelir elde etmek istiyorsanız ancak karmaşık kurumsal satış yazılımları aşırıya kaçıyorsa Yesware'i deneyin. Yesware'in Outlook ve Gmail eklentisi doğrudan gelen...
Appointy
appointy.com
Randevu planlama yazılımı Randevu Planlayıcı Yazılımı Zamanlayıcı Yazılımı Ücretsiz Çevrimiçi Randevu Planlama Yazılımı Rezervasyon Sistemi rezervasyon yazılımı Çevrimiçi Rezervasyon Yazılımı
Appointlet
appointlet.com
Randevu, daha fazla potansiyel müşteriyi doğrudan açılış sayfalarınızdan, e-postalarınızdan ve satış hunilerinizden sizinle bağlantı kurmalarına olanak tanıyarak müşteriye dönüştürmenize olanak tanır. Daha sonra rezervasyonlar sorunsuz bir şekilde Google veya Office 365 takviminize eklenir, böylece ...
Xoyondo
xoyondo.com
Xoyondo, bir grup insan arasındaki bir etkinlik veya toplantı için tarih bulma görevini kolaylaştıran ücretsiz bir çevrimiçi planlama aracıdır. Anonim toplantı anketleri, hatırlatmalar, ek bilgi isteme ve daha fazlası gibi çok sayıda özellik sunar. Birden fazla anket türü birleştirilebilir. Xoyondo'...
Ovatu Next
ovatu.com
En iyi fiyata birinci sınıf rezervasyon yazılımı Randevularınızı yönetmek için kurşun geçirmez araç takımınız. Daha çok değil, daha akıllıca çalışmayı seven binlerce işletmeden oluşan topluluğumuza katılın.
Full Slate
fullslate.com
Full Slate, randevu defterinizi doldurmanın ve planlamanın stresini ortadan kaldırmanın en kolay yoludur. Siz mükemmel hizmet sunmaya odaklanırken Full Slate, programınızı doldurmak için arka planda çalışır. Full Slate, müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin zaten bulunduğu yerlerde randevu...
Reservio
reservio.com
Reservio, 70'in üzerinde iş kategorisi için dikkatle optimize edilmiş bir randevu planlama ve çevrimiçi rezervasyon yazılımıdır. Ücretsiz sonsuza kadar sürümü mevcut. Programın düzenlenmesine, 7/24 rezervasyon kabul edilmesine, telefonda harcanan zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olur ve işletme...
Vyte
vyte.in
Akıllı hepsi bir arada planlama aracı. Size zaman kazandıracak ve tüm baş ağrılarınızı hafifletecek güçlü özelliklerle donatılmıştır
GorillaDesk
gorilladesk.com
GorillaDesk'in Zararlı Kontrol yazılımı, işleri planlamaktan rotaları optimize etmeye, müşterilere fatura kesmeden ödemeleri toplamaya kadar ihtiyacınız olan her şeyi kapsar. Bugün başlayın! Hepsi bir arada planlama, faturalandırma, otomasyon ve daha fazlasıyla saha hizmeti işinizi büyütün. Gori...
Bookwhen
bookwhen.com
Faaliyetiniz ne olursa olsun, rezervasyonu kolaylaştırıyoruz. Biz Sınıflar, Kurslar, Atölye Çalışmaları ve Etkinlikler için esnek çevrimiçi rezervasyon sistemiyiz. Basit program sayfamız, katılımcılarınızın ön kayıt gerektirmeden bir etkinliğe rezervasyon yapmasını kolaylaştırır. Özellikler arasında...
Zeeg
zeeg.me
Zeeg, bireyler, ekipler ve işletmeler için gelişmiş, zengin özelliklere sahip ve güzel bir planlama çözümüdür. Kendiniz ve ekipleriniz için zengin açılış sayfaları oluşturun ve zeeg.me bağlantınızı biyografideki bağlantı veya çevrimiçi kartvizit olarak kullanın. Zeeg'iniz aşağıdakiler gibi özelleşti...
Bookitit
bookitit.com
Bookitit, müşterilerinizin kendi web siteniz, Facebook sayfanız veya Instagram profiliniz üzerinden rezervasyon yapmasına olanak tanıyan çevrimiçi rezervasyon sistemidir.
Taggg
taggg.com
Grup Toplantılarını Anında Planlayın. Buluşmak için en erken zamanı bulmak için kişilerle bağlantı kurun ve müsaitlik durumunuzu belirtin. Oylamaya veya oylamaya gerek yok!
Visibook
visibook.com
Müşteri planlama yazılımı ve randevu rezervasyon uygulaması. Müşterileri olan kişiler için basit çevrimiçi masaüstü ve mobil planlama uygulaması.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell, yoğun hizmet yerleri için tasarlanmış, ziyaretçilerin doğru yere, doğru zamanda ve hizmetlerine tam olarak hazır bir şekilde ulaşmalarını sağlayan bir kuyruk ve rezervasyon platformudur. Başlıca kullanım durumlarımız şunları içerir: - Kuyruk Yönetimi: Fiziksel sıralamaları kullanışlı bir s...
GoReminders
goreminders.com
Kısa mesaj ve e-posta randevu hatırlatıcıları! Bu randevu planlama ve hatırlatma sistemiyle randevulara ve toplantılara gelmeyen müşterileri azaltın. Müşterileriniz, hastalarınız, personeliniz, gönüllüleriniz ve daha fazlası için otomatik hatırlatmalar ve onaylarla zamandan ve paradan tasarruf edin....
Schedulista
schedulista.com
İşletmeniz için çevrimiçi randevu planlama. Müşteriler 7/24 kendileri rezervasyon yaparlar. Başka bir randevuyu asla kaçırmayın.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
Workadu
workadu.com
İşinizi Workadu ile yönetin. Ücretsiz bir web sitesi oluşturun, hizmetlerinizi satın, rezervasyon teklif edin, çevrimiçi ödemeleri kabul edin, fatura düzenleyin ve çok daha fazlasını yapın.
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile, sanal bekleme listeleri, kesintisiz randevu planlama, 2 yönlü mesajlaşma, müşteri oluşturma, otomasyon, iş gücü yönetimi ve daha fazlasıyla operasyonları kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için tasarlanmış, piyasadaki en kullanıcı dostu kuyruk yönetimi ve randevu planlama si...
EasyCalendar
easycalendar.com
EasyCalendar, müşterilerinizin birkaç tıklamayla sizden randevu almasını kolaylaştıran, her iş profesyoneline yönelik bir randevu planlayıcıdır. Diğer iş araçlarıyla entegre ederek randevulara otomasyon ekleyin. Randevularınızı müsaitlik durumuna göre almanıza yardımcı olur. Randevuyu farklı saat di...
Retime
retime.so
Retime, takviminizi yöneterek, gündemler oluşturarak, notlar alarak ve görevleri tek bir yerden oluşturarak toplantılarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir üretkenlik aracıdır. Retime ile toplantılarınızı kolayca planlayıp gündem belirleyebilir, toplantı sırasında not alabilir, toplantı sonrası...
Yocale
yocale.com
Yocale, randevuya dayalı tüm işletmeler için bugün piyasadaki en iyi çevrimiçi planlama yazılımı ve takvim yönetimi aracıdır. İşletmeler için Yocale, çevrimiçi planlama, müşteri ilişkileri araçları, mevcut randevuların promosyonu, raporlar ve çok daha fazlasını içeren hepsi bir arada pazarlama ve iş...
Inita
inita.com
Inita, küçük işletmelerin ve yalnız girişimcilerin 30'dan fazla dilde hızlı ve verimli bir şekilde tek sayfalık web siteleri oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Hizmet ve ürün satmak, çevrimiçi rezervasyonları yönetmek ve sosyal medya için içerik oluş...
Zenbooker
zenbooker.com
Zenbooker, yalnızca ev hizmeti işletmeleri için oluşturulmuş, özelleştirilebilir bir çevrimiçi rezervasyon ve planlama sistemidir. Hizmetlerinizi 7/24 planlamak isteyen müşterilere gerçek zamanlı fiyat teklifleri ve kullanılabilirlik sunun. Rezervasyon sayfanız için hizmet bölgelerini, fiyatlandırma...
Qwaiting
qwaiting.com
Bulut tabanlı ve SaaS tabanlı bir kuyruk yönetimi hizmeti olan Qwaiting iyi bilinmektedir. Bu sistem, her ölçekteki işletmenin mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamasına yardımcı olmak için oluşturulmuş zengin bir özelliğe, kullanıcı odaklı ve güçlü bir kuyruk bekleme sistemine sahiptir. İnsa...
MyMeet.io
mymeet.io
MyMeet.io, müşteri toplantılarını planlama, barındırma ve özetleme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Üretkenliği artırmak ve müşteri deneyimlerini geliştirmek için bir dizi özellik sunar: - Markalı Rezervasyon Sayfaları: Profesyonel ve güvenilir bir ilk iz...
imeetify
imeetify.com
imeetify.com- Çevrimiçi Randevu Planlama platformu, Zaman Planlayıcı, Zamanlayıcı, Takvim Yönetimi Dinamik ancak kullanımı kolay zamanlayıcımız, günlük görevlerinize odaklanmanıza ve bunları hizalamanıza olanak tanır. Birden fazla e-posta zahmetinden kurtulun ve program geninin işleri sizin için kol...