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İsteğe Bağlı Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda
İsteğe bağlı sağlıklı yaşam yazılımı, kullanıcıların kendilerine seyahat eden bağımsız yükleniciler tarafından sağlanan sağlıklı yaşam hizmetlerine sorunsuz bir şekilde rezervasyon yaptırabilecekleri uygun bir pazar sunar. Bu hizmetler, platformda listelenen yükleniciler tarafından veya yalnızca yazılıma bağlı şirket içi sağlayıcılar tarafından yerine getirilebilir. Kullanıcılar bir mobil uygulama kullanarak programlarına uyum sağlamak için bir hizmet, sağlayıcı ve uygun zaman aralığını seçerler. Daha sonra, hizmeti kararlaştırılan zamanda sunmak üzere seyahat eden bir sağlayıcıyla eşleştirilirler. Bu yazılım, işletmelerin çalışanlarına yerinde sağlıklı yaşam hizmetleri sunmasına olanak tanırken aynı zamanda sağlıklı yaşam yüklenicilerinin müşterilerini genişletmesine ve programlarını verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.
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FitOn
fitonapp.com
İsteğe bağlı ücretsiz fitness dersleri, kişiselleştirilmiş egzersiz planları ve rehberli meditasyonlarla kilo verin, formda kalın ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kendinizi harika hissedin.
Vagaro
vagaro.com
Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!
Booksy
booksy.com
Booksy - çevrimiçi randevu alın. Kuaförlük, manikür, spa veya masaj gibi güzellik hizmetlerini bulun ve rezervasyon yaptırın. Fiyatları ve yorumları kontrol edin!
Glamsquad
glamsquad.com
Kusursuz teknolojiyi, en yetenekli güzellik profesyonellerini ve güzellik hedeflerinizi birleştirerek, kendi koşullarınızda harika görünmenizi, harika hissetmenizi ve muhteşem olmanızı sağlar.
Zeel
zeel.com
Zeel, en güvenilir isteğe bağlı masaj hizmetini bir saat kadar kısa bir sürede veya bir aya kadar önceden, haftanın yedi günü, yılın 365 günü, başlangıç saatleri sabah 8 gibi erken ve akşam 22:30 gibi geç olarak sunmaktadır.
Manicare
manicare.com.au
40 yılı aşkın süredir Avustralya'nın güvenilir temel cilt teknolojisi ve güzellik araçları.