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İsteğe Bağlı Yemek Hizmeti Yazılımı
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İsteğe Bağlı Yemek Hizmeti Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İsteğe bağlı catering yazılımı, işletmelere ihtiyaç halinde yerel restoranlardan yemek veya diğer yiyecekleri sipariş edebilecekleri bir platform sağlar. Bu çözümler, büyük veya küçük gruplara yönelik yemek siparişleri oluşturmak için işletmeleri yerel yemek sağlayıcılarla buluşturuyor. Bu, işletmelerin çalışanlarına düzenli veya ara sıra öğle yemeği sunmasına veya belirli toplantı veya etkinliklere önceden veya bir gün içinde hızlı ve kolay bir şekilde yemek hazırlamasına olanak tanır.

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Caviar

Caviar

trycaviar.com

Caviar, lüks restoranlardan yemek sipariş etme uygulamasıdır. Dağıtım veya alım seçenekleri sunarak kullanıcı dostu bir deneyim sağlar.

ezCater

ezCater

ezcater.com

ezCater, işletmelere çeşitli catering ihtiyaçları için 100.000'den fazla restoranla bağlantı kuran bir yiyecek siparişi platformudur.

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

Hoppier, çalışanlara ve müşterilere sanal kartlar aracılığıyla özelleştirilebilir ödüller sunan, etkileşimi artırmaya yönelik bir platformdur.

EAT Club

EAT Club

eatclub.com

EAT Club, ofis takımlarına kişiselleştirilmiş ve lezzetli yemekler teslim eden sanal bir kafeteryadır.

Cater2.me

Cater2.me

cater2.me

Cater2.me, ekip yemeklerini yerel şefler ve restoranlar aracılığıyla sipariş etme ve sanal etkinlikler düzenleme imkanı sunan bir kurumsal catering platformudur.

Sharebite

Sharebite

sharebite.com

Sharebite, çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılayarak işyeri deneyimlerini geliştiren bir platformdur. Eğitim ve sosyal etkileşimi teşvik eder.

Foodee

Foodee

food.ee

Foodee, Kuzey Amerika'daki ofislere yerel restoranlardan paketlenmiş yemek siparişi veren bir catering platformudur.

Fooda

Fooda

fooda.com

Fooda, kullanıcılara çeşitli yerel restoranlardan yemek siparişi verme ve yemek deneyimlerini geliştirme imkanı sunan bir uygulamadır.

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

eatNgage, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşterilere çevrimiçi yemek sunarak etkinlik katılımını ve kişisel etkileşimi artırmasını sağlar.

ZeroCater

ZeroCater

zerocater.com

Zerocater, şirketlere özelleştirilmiş kurumsal catering ve kafeterya çözümleri sunarak çalışanlarının yemek deneyimini yönetmelerini kolaylaştıran bir uygulamadır.

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İsteğe Bağlı Yemek Hizmeti Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog