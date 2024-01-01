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İsteğe Bağlı Yemek Hizmeti Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brezilya
İsteğe bağlı catering yazılımı, işletmelere ihtiyaç halinde yerel restoranlardan yemek veya diğer yiyecekleri sipariş edebilecekleri bir platform sağlar. Bu çözümler, büyük veya küçük gruplara yönelik yemek siparişleri oluşturmak için işletmeleri yerel yemek sağlayıcılarla buluşturuyor. Bu, işletmelerin çalışanlarına düzenli veya ara sıra öğle yemeği sunmasına veya belirli toplantı veya etkinliklere önceden veya bir gün içinde hızlı ve kolay bir şekilde yemek hazırlamasına olanak tanır.
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Hoppier
hoppier.com
Akıllı Harcama™ Kontrolleriyle Müşterilerinize veya Çalışanlarınıza 5 Tıklama veya Daha Az Tıklamayla Küresel Ödüller Gönderin! Uzaktan öğle yemeği programınızı oluşturun, kahve, indirimli içki saati içecekleri, kişisel hediyeler, yardım bağışları, öğrenim ödenekleri ve daha fazlasını gönderin. Hopp...
Caviar
trycaviar.com
Ve gerçekten iyi restoranlar. Şehrinizin en havalı/en iyi noktalarıyla ortaklık yapıyoruz. Çünkü hepimizin meselesi bu. Teslimat veya teslim alma için sipariş verin. Teslimatla zamandan tasarruf edin veya önceden sipariş verin ve teslim almayla ücretleri atlayın. Siparişlerinizi daha sonraya da plan...
ezCater
ezcater.com
ezCater, 79.000'den fazla restoran ve catering şirketi ve 146 milyondan fazla kişiye hizmet veren, kurumsal catering alanında en büyük ulusal pazar yeridir. ezCater, ülkenin her yerindeki her büyüklükteki şirkete iş için COVID-akıllı gıda çözümleri sunuyor.
EAT Club
eatclub.com
EAT Club, ofis ekiplerine kişiselleştirilmiş, lezzetli yemekler sunarak herkesin damak tadına hitap edebilen sanal bir kafeteryadırEAT Club, ofis ekiplerine kişiselleştirilmiş, lezzetli yemekler sunarak herkesin damak tadına hitap edebilen sanal bir kafeteryadır
eatNgage
eatngage.com
Satış ve pazarlama ekiplerinin doğrudan potansiyel müşterinin masasına teslim edilen çevrimiçi bir yemek aracılığıyla etkinliğe katılımı ve kişisel etkileşimi artırmasına olanak tanıyın
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me, ekibinizin etkileşimde kalmasını ve iyi beslenmesini sağlamak için özelleştirilmiş grup siparişleri ve sanal etkinlikler içeren, ekipler için kurumsal catering çözümleri sunar!
ZeroCater
zerocater.com
Şirketlerin beklediği esneklik ve tutarlılığı sunarken, çalışanların benzersiz zevklerine göre özelleştirilmiş kurumsal catering ve kafeterya çözümleri.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite, modern iş gücü için tasarlanmış lider gıda faydaları platformudur. Dünyanın en iyi şirketleri, çalışan bağlılığını artırmak için Sharebite'ı kullanıyor. Müşterilerimiz arasında finansal hizmetler (üst düzey yatırım bankaları, özel sermaye, riskten korunma fonları, gayrimenkul), hukuk (Vau...
Foodee
food.ee
Foodee, yerel olarak sahip olunan ve işletilen restoranlardan yiyecekleri Kuzey Amerika'daki ofislere getiren kurumsal bir catering platformudur. Her yiyiciye uygun seçeneklerle ekibiniz için ayrı ayrı paketlenmiş yemekleri kolayca sipariş edin. Ekibinizin beslenme ihtiyaçlarına ve mutfak tercihleri...
Fooda
fooda.com
Gücünü teknolojiden alan Fooda, çalışanlarına işteyken makul fiyatlarla harika yemekler sunuyor. Fooda harika yerel restoranları ayağınıza getiriyor. Fooda onaylı yerel restoranlar, bulunduğunuz yere lezzetli yemekler servis eder, bırakır veya teslim eder.