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İsteğe Bağlı İkram Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Åland Adaları
İsteğe bağlı catering yazılımı, işletmelere ihtiyaç halinde yerel restoranlardan yemek veya diğer yiyecekleri sipariş edebilecekleri bir platform sağlar. Bu çözümler, büyük veya küçük gruplara yönelik yemek siparişleri oluşturmak için işletmeleri yerel yemek sağlayıcılarla buluşturuyor. Bu, işletmelerin çalışanlarına düzenli veya ara sıra öğle yemeği sunmasına veya belirli toplantı veya etkinliklere önceden veya bir gün içinde hızlı ve kolay bir şekilde yemek hazırlamasına olanak tanır.
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Caviar
trycaviar.com
En iyi yerel restoranlardan teslimat ve paket servisi. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve daha fazlası güvenli bir şekilde kapınıza teslim edilir. Artık teslim alma ve temassız teslimat olanağı sunuyor.
Hoppier
hoppier.com
Akıllı Harcama™ Kontrolleriyle Müşterilerinize veya Çalışanlarınıza 5 veya Daha Az Tıklamayla Küresel Ödüller Gönderin! Uzaktan öğle yemeği programınızı oluşturun, kahve, indirimli içki saati içecekleri, kişisel hediyeler, yardım bağışları, öğrenim ödenekleri ve daha fazlasını gönderin. Hoppier 60't...
ezCater
ezcater.com
Yakınınızdaki restoranlardan ofis yemek hizmeti alın. Menülere, incelemelere ve zamanında teslimat derecelendirmelerine göz atın. ezCater'dan ücretsiz çevrimiçi sipariş.
EAT Club
eatclub.com
EAT Club, ofis ekiplerine kişiselleştirilmiş, lezzetli yemekler sunarak herkesin damak tadına hitap edebilen sanal bir kafeteryadırEAT Club, ofis ekiplerine kişiselleştirilmiş, lezzetli yemekler sunarak herkesin damak tadına hitap edebilen sanal bir kafeteryadır
eatNgage
eatngage.com
Satış ve pazarlama ekiplerinin doğrudan potansiyel müşterinin masasına teslim edilen çevrimiçi bir yemek aracılığıyla etkinliğe katılımı ve kişisel etkileşimi artırmasına olanak tanıyın
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me, ekibinizin meşgul olmasını ve iyi beslenmesini sağlamak için özelleştirilmiş grup siparişleri ve sanal etkinlikler içeren, ekipler için kurumsal catering çözümleri sunar!
ZeroCater
zerocater.com
Şirketlerin beklediği esnekliği ve tutarlılığı sunarken, çalışanların benzersiz zevklerine göre özelleştirilmiş kurumsal catering ve kafeterya çözümleri.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite, modern iş gücü için tasarlanmış lider gıda faydaları platformudur. Dünyanın en iyi şirketleri, çalışan bağlılığını artırmak için Sharebite'ı kullanıyor. Müşterilerimiz arasında finansal hizmetler (üst düzey yatırım bankaları, özel sermaye, riskten korunma fonları, gayrimenkul), hukuk (Vau...
Foodee
food.ee
Foodee, yerel olarak sahip olunan ve işletilen restoranlardan yiyecekleri Kuzey Amerika'daki ofislere getiren kurumsal bir catering platformudur. Her yiyiciye uygun seçeneklerle ekibiniz için ayrı ayrı paketlenmiş yemekleri kolayca sipariş edin. Ekibinizin beslenme ihtiyaçlarına ve mutfak tercihleri...
Fooda
fooda.com
Gücünü teknolojiden alan Fooda, çalışanlarına işteyken makul fiyatlarla harika yemekler sunuyor. Fooda harika yerel restoranları ayağınıza getiriyor. Fooda onaylı yerel restoranlar, bulunduğunuz yere lezzetli yemekler servis eder, bırakır veya teslim eder.