Çok Kanallı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çok kanallı ticaret yazılımı, müşterilerin mevcut tüm satın alma ve etkileme kanalları aracılığıyla etkileşime girmesine olanak tanıyarak işletmelerin kusursuz bir satın alma deneyimi yaratmasına olanak tanır. Bu tür yazılımlar; çevrimiçi, mobil, mağaza içi ve sosyal medya da dahil olmak üzere birden fazla kanalı yönetmek için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir platform sağlar. Arka uç çalışmalarını en aza indirirken müşteri temas noktalarını en üst düzeye çıkarır. Herhangi bir ticari işletme, özellikle geleneksel olarak oldukça farklı şekilde çalışan çevrimiçi ve fiziksel kanalları entegre eden çok kanallı bir çözümden yararlanabilir. Optimum performansa ulaşmak için çok kanallı ticaret yazılımının e-ticaret platformları, perakende yönetim sistemleri, ERP sistemleri ve pazarlama yazılımlarıyla entegre olması gerekir. Bu entegrasyonların konfigürasyonu platform ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterecektir ancak öncelikli amaç ilgili tüm satış kanallarını birbirine bağlamaktır. Ek olarak, çok kanallı yazılım, öncelikle çeşitli e-ticaret kanallarını birleştirmeye odaklanan çok kanallı perakende yazılımının aksine, hem çevrimiçi hem de mağaza içi kanalları yönetmelidir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını ve yönetmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir şablonlar ve çoklu ödeme entegrasyonları sunar.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
Endear
endearhq.com
Endear, mağaza çalışanlarının kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimini yönetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.
Baselinker
baselinker.com
BaseLinker, Amazon, eBay ve Etsy gibi platformlarda çoklu kanal yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir e-ticaret yazılımıdır.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
DelightChat
delightchat.io
DelightChat, e-ticaret için çok kanallı müşteri desteği ve WhatsApp üzerinden pazarlama yapan bir platformdur.
easySales
easy-sales.com
easySales, e-ticaret işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Çoklu kanallarda ürün listeleme ve sipariş yönetimi sağlar.
Listing Mirror
listingmirror.com
Liste Mirror, çevrimiçi satış yapanlar için çok kanallı listeleme ve envanter yönetimi yazılımıdır. Ürün listelerini ve envanterlerini tek bir arayüzden yönetmeyi sağlar.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve çok kanallı satış yönetimi sunan kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
Syncware
syncware.com
Syncware, sipariş, gönderim ve envanteri senkronize eden otomasyon yazılımıdır. Çoklu kanallardaki ürün markaları için süreçleri kolaylaştırır.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, perakendecilerin sohbet ticareti çözümleri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, karmaşık ürün kataloglarının ve sipariş yönetiminin kolaylaştırılması için modüler bir e-ticaret platformudur.
Productsup
productsup.com
Productsup, ürün içerik yönetimini optimize eden bir P2C platformudur; markalar, perakendeciler ve pazaryerleri için entegrasyon sağlar.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.
RetailOps
retailops.com
RetailOps, perakende operasyonlarını yönetmek için tasarlanmış bir SaaS uygulamasıdır. Envanter kontrolü, satın alma ve raporlama süreçlerini kolaylaştırır.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions, perakendeciler ve markalar için pazarlama analitiği sunan bir SaaS uygulamasıdır. Farklı kullanım senaryolarıyla veri sağlar.
SQQUID
sqquid.com
SQQUID, perakendecilere çok kanallı satış otomasyonu sunarak satışları artırmaya ve sipariş işleme ile gönderim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Feedonomics, markaların ürün verilerini birçok e-ticaret platformunda yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir veri besleme yönetim platformudur.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo, e-ticaret işletmelerinin dijital satış kanallarını optimize eden bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve yüksek performans sunar.
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder, eBay, Amazon, Magento ve Shopify gibi platformlarda sipariş, envanter ve gönderimleri yönetmek için tasarlanmış bir çok kanallı perakendecilik çözümüdür.
PIPE17
pipe17.com
PIPE17, ticaret işletmelerinin sipariş ve envanter yönetimini otomatikleştirerek verimlilik sağlar ve çeşitli satış kanallarıyla entegrasyon sunar.
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
ShopVibes
shop-vibes.de
ShopVibes, merkezi bir sistemde ürün bilgisi yönetimi, kanal yönetimi ve veri analizi sunarak çoklu satış kanallarında optimizasyon sağlar.
Quivers
quivers.com
Quivers, markaların perakendecilerle rekabet etmeden doğrudan siparişleri yerine getirmesine yardımcı olan bir işbirlikçi ticaret çözümüdür.
Omisell
omisell.com
Omisell, satış ve envanter yönetimini kolaylaştıran, çeşitli satış kanallarını entegre eden bir platformdur. Sipariş takibi ve analiz hizmetleri sunar.
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit, e-ticaret sistemlerinizin sipariş ve fatura yönetimini tek panelden hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza olanak tanır.
Twirll
twirll.com
Twirll, Misafirperverlik, Perakende, Toptan, Üretim ve Hizmet sektörleri için tüm iş uygulamalarını bir bulut çözümünde sunar.
Accumula
accumula.com
Akumula, perakendecilerin çevrimiçi ve mağaza içi kanallarını entegre ederek kesintisiz müşteri deneyimleri sunan bir perakende teknoloji platformudur.
ChannelApe
channelape.com
ChannelApe, çoklu satış kanallarında envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştıran stratejik bir envanter yönetim yazılımıdır.
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse, uluslararası e-ticaret için envanter, sipariş, lojistik ve raporlama gibi işlemleri merkezi bir panelden yönetme imkanı sunan bir yazılımdır.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.