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Çok Kanallı Ticaret Yazılımı
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Çok Kanallı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çok kanallı ticaret yazılımı, müşterilerin mevcut tüm satın alma ve etkileme kanalları aracılığıyla etkileşime girmesine olanak tanıyarak işletmelerin kusursuz bir satın alma deneyimi yaratmasına olanak tanır. Bu tür yazılımlar; çevrimiçi, mobil, mağaza içi ve sosyal medya da dahil olmak üzere birden fazla kanalı yönetmek için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir platform sağlar. Arka uç çalışmalarını en aza indirirken müşteri temas noktalarını en üst düzeye çıkarır. Herhangi bir ticari işletme, özellikle geleneksel olarak oldukça farklı şekilde çalışan çevrimiçi ve fiziksel kanalları entegre eden çok kanallı bir çözümden yararlanabilir. Optimum performansa ulaşmak için çok kanallı ticaret yazılımının e-ticaret platformları, perakende yönetim sistemleri, ERP sistemleri ve pazarlama yazılımlarıyla entegre olması gerekir. Bu entegrasyonların konfigürasyonu platform ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterecektir ancak öncelikli amaç ilgili tüm satış kanallarını birbirine bağlamaktır. Ek olarak, çok kanallı yazılım, öncelikle çeşitli e-ticaret kanallarını birleştirmeye odaklanan çok kanallı perakende yazılımının aksine, hem çevrimiçi hem de mağaza içi kanalları yönetmelidir.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını ve yönetmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir şablonlar ve çoklu ödeme entegrasyonları sunar.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

Endear

Endear

endearhq.com

Endear, mağaza çalışanlarının kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimini yönetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan bir müşteri ilişkileri yönetim platformudur.

Baselinker

Baselinker

baselinker.com

BaseLinker, Amazon, eBay ve Etsy gibi platformlarda çoklu kanal yönetimi sağlayan bulut tabanlı bir e-ticaret yazılımıdır.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.

DelightChat

DelightChat

delightchat.io

DelightChat, e-ticaret için çok kanallı müşteri desteği ve WhatsApp üzerinden pazarlama yapan bir platformdur.

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales, e-ticaret işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir platformdur. Çoklu kanallarda ürün listeleme ve sipariş yönetimi sağlar.

Listing Mirror

Listing Mirror

listingmirror.com

Liste Mirror, çevrimiçi satış yapanlar için çok kanallı listeleme ve envanter yönetimi yazılımıdır. Ürün listelerini ve envanterlerini tek bir arayüzden yönetmeyi sağlar.

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.

ikas

ikas

ikas.com

ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve çok kanallı satış yönetimi sunan kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.

Syncware

Syncware

syncware.com

Syncware, sipariş, gönderim ve envanteri senkronize eden otomasyon yazılımıdır. Çoklu kanallardaki ürün markaları için süreçleri kolaylaştırır.

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp, markaların envanter yönetimini basit bir şekilde entegre eden, merkezi bir çözüm sunarak satış kanallarını yönetir.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat, perakendecilerin sohbet ticareti çözümleri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo, karmaşık ürün kataloglarının ve sipariş yönetiminin kolaylaştırılması için modüler bir e-ticaret platformudur.

Productsup

Productsup

productsup.com

Productsup, ürün içerik yönetimini optimize eden bir P2C platformudur; markalar, perakendeciler ve pazaryerleri için entegrasyon sağlar.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps, perakende operasyonlarını yönetmek için tasarlanmış bir SaaS uygulamasıdır. Envanter kontrolü, satın alma ve raporlama süreçlerini kolaylaştırır.

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions, perakendeciler ve markalar için pazarlama analitiği sunan bir SaaS uygulamasıdır. Farklı kullanım senaryolarıyla veri sağlar.

SQQUID

SQQUID

sqquid.com

SQQUID, perakendecilere çok kanallı satış otomasyonu sunarak satışları artırmaya ve sipariş işleme ile gönderim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.

Feedonomics

Feedonomics

app.feedonomics.com

Feedonomics, markaların ürün verilerini birçok e-ticaret platformunda yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olan bir veri besleme yönetim platformudur.

Kooomo

Kooomo

kooomo.com

Kooomo, e-ticaret işletmelerinin dijital satış kanallarını optimize eden bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve yüksek performans sunar.

StoreFeeder

StoreFeeder

storefeeder.com

StoreFeeder, eBay, Amazon, Magento ve Shopify gibi platformlarda sipariş, envanter ve gönderimleri yönetmek için tasarlanmış bir çok kanallı perakendecilik çözümüdür.

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

PIPE17, ticaret işletmelerinin sipariş ve envanter yönetimini otomatikleştirerek verimlilik sağlar ve çeşitli satış kanallarıyla entegrasyon sunar.

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks, işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes, merkezi bir sistemde ürün bilgisi yönetimi, kanal yönetimi ve veri analizi sunarak çoklu satış kanallarında optimizasyon sağlar.

Quivers

Quivers

quivers.com

Quivers, markaların perakendecilerle rekabet etmeden doğrudan siparişleri yerine getirmesine yardımcı olan bir işbirlikçi ticaret çözümüdür.

Omisell

Omisell

omisell.com

Omisell, satış ve envanter yönetimini kolaylaştıran, çeşitli satış kanallarını entegre eden bir platformdur. Sipariş takibi ve analiz hizmetleri sunar.

BiCockpit

BiCockpit

bicockpit.com

BiCockpit, e-ticaret sistemlerinizin sipariş ve fatura yönetimini tek panelden hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza olanak tanır.

Twirll

Twirll

twirll.com

Twirll, Misafirperverlik, Perakende, Toptan, Üretim ve Hizmet sektörleri için tüm iş uygulamalarını bir bulut çözümünde sunar.

Accumula

Accumula

accumula.com

Akumula, perakendecilerin çevrimiçi ve mağaza içi kanallarını entegre ederek kesintisiz müşteri deneyimleri sunan bir perakende teknoloji platformudur.

ChannelApe

ChannelApe

channelape.com

ChannelApe, çoklu satış kanallarında envanter ve sipariş yönetimini kolaylaştıran stratejik bir envanter yönetim yazılımıdır.

ShopiVerse

ShopiVerse

shopiverse.com

ShopiVerse, uluslararası e-ticaret için envanter, sipariş, lojistik ve raporlama gibi işlemleri merkezi bir panelden yönetme imkanı sunan bir yazılımdır.

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions, e-ticaret süreçlerini entegre eden, envanter yönetimi ve sipariş işleme gibi işlevler sunan bir platformdur.

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