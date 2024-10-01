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Çok Kanallı Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Honduras
Çok kanallı ticaret yazılımı, müşterilerin mevcut tüm satın alma ve etkileme kanalları aracılığıyla etkileşime girmesine olanak tanıyarak işletmelerin kusursuz bir satın alma deneyimi yaratmasına olanak tanır. Bu tür yazılımlar; çevrimiçi, mobil, mağaza içi ve sosyal medya da dahil olmak üzere birden fazla kanalı yönetmek için gerekli tüm araçlarla donatılmış birleşik bir platform sağlar. Arka uç çalışmalarını en aza indirirken müşteri temas noktalarını en üst düzeye çıkarır. Herhangi bir ticari işletme, özellikle geleneksel olarak oldukça farklı şekilde çalışan çevrimiçi ve fiziksel kanalları entegre eden çok kanallı bir çözümden yararlanabilir. Optimum performansa ulaşmak için çok kanallı ticaret yazılımının e-ticaret platformları, perakende yönetim sistemleri, ERP sistemleri ve pazarlama yazılımlarıyla entegre olması gerekir. Bu entegrasyonların konfigürasyonu platform ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterecektir ancak öncelikli amaç ilgili tüm satış kanallarını birbirine bağlamaktır. Ek olarak, çok kanallı yazılım, öncelikle çeşitli e-ticaret kanallarını birleştirmeye odaklanan çok kanallı perakende yazılımının aksine, hem çevrimiçi hem de mağaza içi kanalları yönetmelidir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce Hakkında BigCommerce (Nasdaq: BIGC), her ölçekteki satıcıya işlerini çevrimiçi kurma, yenilik yapma ve büyütme konusunda güç veren, lider bir açık hizmet olarak yazılım (SaaS) e-ticaret platformudur. BigCommerce, tüccarlara basitlik ve kullanım kolaylığı ile gelişmiş kurumsal düzeyde işl...
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende ...
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satı...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticaret çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LIN...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo e-Ticaret, zengin genişletilebilirlik ve anında kullanılabilirlik ile birden fazla kanalda karmaşık ürün kataloglarının, aramanın, fiyatlandırmanın, siparişin ve müşteri yönetiminin yönetimini basitleştirmek için oluşturulmuş şekillendirilebilir bir çözümdür. Büyümeyi basitleştirmek ve hızlandı...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Lider veri akışı yönetimi platformuyla Feedonomics, markaların ve perakendecilerin dünya çapındaki yüzlerce e-ticaret alışveriş noktasında ürün kataloglarını optimize etmelerine ve listelemelerine yardımcı olur. Pazar yerleri ve reklam kanallarına yönelik tam hizmet çözümlerimiz, feed kurulumu, sipa...
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden kolayca bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş özellikleri, ürünlerin ulus...
Endear
endearhq.com
Endear, mağaza içi çalışanların kişiselleştirilmiş müşteri desteği göndermesi ve takip etmesi için oluşturulmuş ilk perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi platformudur. Endear, tüm müşteri bilgilerinizi, notlarınızı ve satın alma geçmişinizi gerçek zamanlı raporlamayla birleşik profillerde birleştirm...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17, uçtan uca otomatikleştirilmiş operasyonlar oluşturmak için ticari e-ticaret işletmelerini genişleyen pazar yerleri, 3PL'ler, finansal sistemler ve SaaS uygulamalarıyla birleştirir. Satıcılar, yerine getirme döngülerinin her adımında kontrol ve görünürlük elde eder, sipariş ve envanter akışla...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder, eBay, Amazon, Magento, Shopify ve daha fazlasında satış yapan işletmeler için birinci sınıf çok kanallı bir perakende çözümüdür.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, karmaşık e-Ticaret Operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Shipedge tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri, e-Ticaret işlemlerini otomatikleştirmek için Sipariş Yönetimi ve Depo Yönetim Sistemleridir. Şirketlerin bir veya daha fazla depoyu (karşılama...
Syncware
syncware.com
Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi gö...
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...
Kooomo
kooomo.com
Kooomo, uzmanlığımızı ve yeni nesil platformumuzu kanıtlanmış ve uygun fiyatlı bir dijital ticaret bulut çözümünde birleştirerek tüm dijital satış kanallarını küresel olarak en üst düzeye çıkarmak için müşterilerle birlikte çalışır. E-Ticaret yöneticileri tarafından oluşturulan ve Gartner'ın Magic Q...
Quivers
quivers.com
Quivers, markanızın perakendecilerle rekabet etmeden siparişleri doğrudan yerine getirmesine yardımcı olmak için işbirliğine dayalı bir ticaret çözümü sunar.
Omisell
omisell.com
Omisell'in misyonu çevrimiçi satıcılar için basit ve kusursuz bir deneyim sunmaktır. Satıcıların tüm çevrimdışı ve çevrimiçi satış kanallarında siparişleri yönetmelerine yardımcı olan hizmetler ve çözümler sunuyoruz. Omisell'in sistemi ve verilerinin desteğiyle satış stratejilerini analiz etmek ve s...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit, online pazaryeri ve e-ticaret sistemlerinizin tüm sipariş ve faturalama işlemlerini tek panelden hızlı ve basit bir şekilde yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret yazılım çözümüdür. Bicockpit ürün yönetimi aracı, platformlar arası ürün transferini kullanıcılar için kolaylaştırır. Ürünler, e-t...
SQQUID
sqquid.com
SQQUID çok kanallı satış otomasyonu, perakendecilerin birden fazla mağaza konumu ve çevrimiçi kanalda satışlarını artırmasına ve sipariş işleme ve nakliye maliyetlerini azaltmasına yardımcı olur.
Twirll
twirll.com
Konaklama, Perakende (B2C), Toptan Satış (B2B), Üretim ve Hizmetlere yönelik işleri büyütmek, otomatikleştirmek ve yürütmek için tek bir bulut çözümündeki tüm iş uygulamaları
Accumula
accumula.com
Accumula'nın çok kanallı platformu, kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmak için perakendecilerin çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarını birleştiriyor. E-ticareti, mağaza içi ve arka ofis operasyonlarını tek bir sisteme entegre ederek yeniden eğitimi en aza indiriyor ve satışları en üst düzeye çıkarıyor...
ChannelApe
channelape.com
Ticaret için Stratejik Envanter Yönetimi Yazılımı Üç temel ürün: 1. İçgörüler - Çok Kanallı Markalar için oluşturulmuş Kontrol Paneli, Raporlar ve Uyarılar Neye, nerede ve neden sahip olduğunuzu tam olarak bilin. Ticaret için oluşturulmuş İş Zekası. Siparişler, yerine getirmeler, envanter ve ürün pe...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendeciler için küresel büyüme platformudur. Tüm ticaret operasyonunuza tek bir platformdan güç verin. 100'den fazla entegrasyonla (Amazon, eBay, Shopify ve Walmart gibi popüler platformlar dahil) Linnworks, sipariş ve envanter yönetimi, analiz ve tahmin, depo yönetimi, sa...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse, uluslararası e-ticaret alanında başarıya ulaşmak isteyen işletmelerin güçlü bir destekçisi olarak öne çıkan, yapay zeka destekli bir sınır ötesi e-ticaret entegrasyon çözümü yazılım şirketidir. Envanter yönetimi, sipariş yönetimi, lojistik yönetimi, rapor yönetimi, içerik yönetimi, iade ...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror, çevrimiçi satış yapan kişi ve şirketler için tasarlanmış Çok Kanallı bir Yönetim Yazılımıdır. Listing Mirror, popüler pazaryerleriyle bütünleşir ve listeleri, gönderimi ve envanteri tek bir kullanıcı arayüzünden yönetmenize olanak tanır. -Ürün listelerini çoğaltın, yönetin ve seçtiği...