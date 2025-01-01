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Ayrılma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İşten çıkarma yazılımı, idari görevleri basitleştirerek çalışanların çıkış ve işten çıkarma sürecini kolaylaştırır. Evrak işlerini azaltarak ve işten ayrılma sürecini tek bir arayüzde merkezileştirerek, ayrılan çalışanların geçişinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Yazılım, özelleştirilmiş izin belgelerinin oluşturulması, çıkış belgelerinin oluşturulması ve referans mektuplarının verilmesi gibi çeşitli idari görevleri otomatikleştirir. Ayrıca çalışanların işten ayrılması sırasında şirketin marka ve itibarının korunmasına yardımcı olur. Genellikle daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilen işten çıkarma yazılımı, işe alma, işe alım ve çıkış görüşmeleri gibi diğer işlevleri tamamlar.

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greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.

Kickresume

Kickresume

kickresume.com

Kickresume, kullanıcıların şablonları doldurarak özgeçmiş ve kapak mektubu oluşturmasını ve iş araması yapmasını sağlayan bir uygulamadır.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo, insan kaynakları süreçlerini yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşe alım, bordro ve performans yönetimi gibi işlevler sunar.

Qualee

Qualee

qualee.com

Qualee, çalışan deneyimlerini yönetmek için geliştirilmiş, etkileşimli iş akışları ve otomasyon sunan bir İK platformudur.

ChurnKey

ChurnKey

churnkey.co

ChurnKey, abonelik hizmetleri için müşteri elde tutmayı artıran, kişiselleştirilmiş iptal akışları ve geri ödeme iyileştirmeleri sunan bir otomasyon platformudur.

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