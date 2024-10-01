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Ayrılma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guyana
İşten çıkarma yazılımı, idari görevleri basitleştirerek çalışanların çıkış ve işten çıkarma sürecini kolaylaştırır. Evrak işlerini azaltarak ve işten ayrılma sürecini tek bir arayüzde merkezileştirerek, ayrılan çalışanların geçişinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Yazılım, özelleştirilmiş izin belgelerinin oluşturulması, çıkış belgelerinin oluşturulması ve referans mektuplarının verilmesi gibi çeşitli idari görevleri otomatikleştirir. Ayrıca çalışanların işten ayrılması sırasında şirketin marka ve itibarının korunmasına yardımcı olur. Genellikle daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilen işten çıkarma yazılımı, işe alma, işe alım ve çıkış görüşmeleri gibi diğer işlevleri tamamlar.
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Kickresume
kickresume.com
Bir özgeçmiş şablonu seçin, iş deneyiminizi ve becerilerinizi girin ve yeni CV'nizi dakikalar içinde indirin. Profesyonel tipograflardan ve deneyimli işe alım uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından tasarlanan 35'ten fazla çarpıcı özgeçmiş şablonu arasından seçim yapın. Bir milyondan fazla olası ta...
greytHR
greythr.com
greytHR Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir bulut İK çözümleri paketidir. Daha iyi insan yönetimi, daha basit İK süreçleri ve İK hizmetlerinin profesyonel sunumu için üretkenlik araçları sunar. Yönetici ve çalışanların self servisine yönelik Çalışan Portalı, daha iyi ...
GoCo
goco.io
GoCo, İK süreçlerinizi ve verilerinizi kolaylaştırmayı kolaylaştıran, birinci sınıf müşteri desteğine sahip, modern, hepsi bir arada bir İK çözümüdür. GoCo, işe alım ve avantajlardan performans yönetimi ve maaş bordrosuna kadar, İK'yı tek ve kullanımı kolay bir çözümde yönetmek için ihtiyacınız olan...
ChurnKey
churnkey.co
Ürüne ve büyümeye odaklanırsınız. Sizin için saklama işlemini biz halledeceğiz. Müşteriyi elde tutmanın her aşamasını güçlendirmek ve şirketinizin büyümesini optimize etmek için Churnkey'i kullanın: aboneleri elde tutan, başarısız ödemeleri kurtaran ve müşteri odaklı ürün geliştirmeyi bilgilendiren ...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
Qualee
qualee.com
Qualee, kurumsal uyumu ve aidiyeti güçlendirmek için tasarlanmış, ödüllü bir çalışan deneyimi platformudur. Şirketlerin, işe alım, öğrenme, mikro anketler ve işten ayrılma da dahil olmak üzere çalışanların yaşam döngüsü boyunca yeteneklerin katılımını sağlamasını kolaylaştırıyoruz. Yapay zeka destek...