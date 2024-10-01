Ayrılma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guatemala En Popüler Son Eklenenler

İşten çıkarma yazılımı, idari görevleri basitleştirerek çalışanların çıkış ve işten çıkarma sürecini kolaylaştırır. Evrak işlerini azaltarak ve işten ayrılma sürecini tek bir arayüzde merkezileştirerek, ayrılan çalışanların geçişinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Yazılım, özelleştirilmiş izin belgelerinin oluşturulması, çıkış belgelerinin oluşturulması ve referans mektuplarının verilmesi gibi çeşitli idari görevleri otomatikleştirir. Ayrıca çalışanların işten ayrılması sırasında şirketin marka ve itibarının korunmasına yardımcı olur. Genellikle daha geniş bir İK yönetim sistemine entegre edilen işten çıkarma yazılımı, işe alma, işe alım ve çıkış görüşmeleri gibi diğer işlevleri tamamlar.