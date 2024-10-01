Hedefler ve Temel Sonuçlar (OKR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsrail En Popüler Son Eklenenler

Hedefler ve Temel Sonuçlar (OKR) yazılımı, işletmelerdeki hedefleri ve sonuçları belirlemek, iletmek, takip etmek ve ölçmek için tasarlanmış özel araçlardır. OKR yazılımıyla yönetim, hem ekipler hem de bireyler için hedefleri verimli bir şekilde oluşturabilir ve denetleyebilir. Bu araçlar, ilerlemeyi izlemenin zor olabileceği ve verilerin kolayca kaybolabileceği hedef belirleme için diğer araçlardaki anlık mesajlaşma veya yorumlar gibi resmi olmayan yöntemlere etkili bir alternatif sağlar. OKR yazılımı, ekip üyelerine hedef ilerlemelerini belgelemeleri, engelleri belirlemeleri ve tamamlamaları raporlamaları için özel ve merkezi bir platform sunarak yönetimin kuruluş genelinde genel verimliliği ölçmesine olanak tanır. Bazı performans yönetimi sistemleri, genellikle bu ürünlerde bulunan 360 derecelik geri bildirim ve inceleme mekanizmalarının yanı sıra OKR özelliklerini de içerir. Ek olarak OKR yazılımı, görev yönetimi yazılımıyla bazı benzerlikler paylaşıyor, ancak daha çok günlük görevlerin daha geniş ekip ve şirket hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamaya odaklanıyor.