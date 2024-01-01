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Hedefler ve Temel Sonuçlar (OKR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kanada
Hedefler ve Temel Sonuçlar (OKR) yazılımı, işletmelerdeki hedefleri ve sonuçları belirlemek, iletmek, takip etmek ve ölçmek için tasarlanmış özel araçlardır. OKR yazılımıyla yönetim, hem ekipler hem de bireyler için hedefleri verimli bir şekilde oluşturabilir ve denetleyebilir. Bu araçlar, ilerlemeyi izlemenin zor olabileceği ve verilerin kolayca kaybolabileceği hedef belirleme için diğer araçlardaki anlık mesajlaşma veya yorumlar gibi resmi olmayan yöntemlere etkili bir alternatif sağlar. OKR yazılımı, ekip üyelerine hedef ilerlemelerini belgelemeleri, engelleri belirlemeleri ve tamamlamaları raporlamaları için özel ve merkezi bir platform sunarak yönetimin kuruluş genelinde genel verimliliği ölçmesine olanak tanır. Bazı performans yönetimi sistemleri, genellikle bu ürünlerde bulunan 360 derecelik geri bildirim ve inceleme mekanizmalarının yanı sıra OKR özelliklerini de içerir. Ek olarak OKR yazılımı, görev yönetimi yazılımıyla bazı benzerlikler paylaşıyor, ancak daha çok günlük görevlerin daha geniş ekip ve şirket hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamaya odaklanıyor.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc., "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Lattice
lattice.com
Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...
Range
range.co
Menzil, uzak ve hibrit ekiplerin eş zamanlı veya gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim kurabilecekleri yerdir. Ekibinizin tercih ettiği programa göre hepinizin aşağıdakileri bilmesine olanak tanıyan verimli check-in'ler ve toplantılar gerçekleştirin: – Kimin ne üzerinde çalıştığını, kimin yar...
Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çal...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth, girişimci liderlik ekiplerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için burada, kurumsal sağlık ve liderlik becerilerini geliştirmede yardım eli sunuyor. Her müşterinin kendi hayalleri, ekipleri ve engelleriyle benzersiz olduğunu anlıyoruz. Büyümeye yönelik ekosistemimiz, kuruluşun...
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
15Five
15five.com
15Five'ın stratejik performans yönetimi platformu, eylemi ve etkiyi teşvik ederek işletmelerin ve çalışanlarının gelişmesine yardımcı olur. Üretken yapay zeka, özel analizler ve insan merkezli ilkeleri birleştiren İK liderleri, 360° performans incelemeleri, katılım anketleri, hedef izleme, yönetici ...
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo, yüksek performanslı işletmeler yaratmaya yardımcı olan 1 Numaralı Performans Yönetim Sistemidir. Herkesi şirket stratejinize göre hizalayın. Ekipleri en önemli OKR'lere ve KPI'lara odaklayın. Ve çalışanlarınızın işte ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ve hissetmelerini sağlayın.
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin koşullarınıza göre başarı garant...
Profit.co
profit.co
Profit.co'nun OKR yazılımı, kuruluşunuzun stratejilerinizi OKR merkezli bir yaklaşım kullanarak yürütmesine yardımcı olur. Profit.co, her çeyrekte Planla-Uygula-Engage-Öğren döngüsünü kullanarak daha hızlı yineleme yapmanıza olanak tanır. OKR'leri çeyreğin başında planlayabilir ve düzenleyebilir, ha...
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext, yöneticilerin OKR'leri ve İncelemeleri ile bağlantılı daha etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olur ve Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe ve daha fazlası gibi şirketlerdeki 100.000'den fazla yöneticinin güvendiği bir çözümdür. Yöneticiler uygulamamızı kullanarak 1:1 toplantılar...
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan, her kuruluşun ihtiyaçlarına uygun, yapay zeka destekli bir Stratejik Portföy, Finansal, Kaynak ve İş Yönetimi Platformu sunar. OnePlan, kuruluş çapındaki tüm çalışmaların eksiksiz bir görünümü için Microsoft Project, Web için Project, Microsoft Planner, Azure DevOps, Jira, Smartsheet ve dah...
WorkBoard
myworkboard.com
WorkBoard, kurumsal strateji yürütme ve OKR yazılımı alanında lider bir sağlayıcıdır ve dünya çapındaki şirketlere kuruluş çapında uyum ve sorumluluk sunar. Intel, VMware, Renault, AstraZeneca, National Grid, 3M, Workday ve diğerleri, öngörülebilir, kârlı strateji uygulamaları sağlamak için WorkBoar...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe katılım, tanınma ve performans yönetimi için basit araçlar sunar. İK liderlerinin, geri bildirimleri hızlı bir şekilde somut eylemlere dönüştürmek, anlamlı bir tanınma kültürü oluşturmak ve sürekli performans yönetimini desteklemek için yöneticileriyle ekip oluşturmasına olanak t...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire, kurumsal stratejiyi kolaylaştırmak, çalışanlar arasındaki işbirliğini artırmak ve performansı güçlendirmek için en son teknolojiye sahip yapay zekayı kullanan güçlü bir yazılım platformudur. Inspire AI ile çalışanlar, dinamik bir çalışma alanında SMART hedefleri ve OKR'ler oluşturarak hesap...
Apptio
apptio.com
Apptio, 2007 yılında kurulmuş, hizmet olarak teknoloji işletme yönetimi yazılımı (SaaS) uygulamaları geliştiren Bellevue, Washington merkezli bir şirkettir. Apptio kurumsal uygulamaları, planlama, bütçeleme ve tahmin amacıyla BT hizmetlerinin maliyetini değerlendirmek ve iletmek için tasarlanmıştır....
Weekdone
weekdone.com
Weekdone, iş dünyası liderlerinin ve ekiplerinin yapılandırılmış hedefler belirlemesine, faaliyetleri takip etmesine ve herkesin şirket vizyonu doğrultusunda tek vücut halinde çalışmasını sağlamasına yönelik bir araçtır. Odaklanmayı belirleyin ve gerçek sonuçlar elde edin. 2013'ten bu yana yenilikçi...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks, akıllı performans yönetimi yazılım çözümlerinde öncüdür. Esnek, kurumsal kullanıma hazır SaaS platformu, daha yüksek yönetici etkinliğini ve çalışan performansını teşvik eden, daha yüksek katılım ve elde tutma ve sonuçta daha iyi iş sonuçlarına yol açan araçlarla iş gücü ve kuruluşların...
Swit
swit.io
Swit, her ekibin ortak çalışma temellerini (görevler, sohbet, hedefler, onaylar ve Google Workspace ve Microsoft 365 ile entegrasyonlar) tek bir yerde birleştiren çalışma merkezidir. Çalışan Bağlantısını Önemli Olduğu Yere taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm şirketinizi iletişimi, iş yöneti...
Peoplebox
peoplebox.ai
Performans incelemeleri, 360 derece incelemeler, uyumlu hedefler (OKR'ler), 1:1'ler, anketler, KPI'lar, görev/proje yönetimi, stratejik toplantılar ve kişi analitiği için tek bir platform sağlar. Diğer araçların aksine, Slack/Teams ile entegrasyonu bildirimlerin ötesine geçer ve tüm performans incel...
Tability
tability.app
Tability, hedef izleme sürecini kolaylaştırmak, performansı motive etmek ve kullanıcıların ana hedefleri ve OKR'ler (Hedefler ve Temel Sonuçlar) ile uyumlu kalmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Hedeflere dayalı stratejiler formüle etmek, ölçülebilir hedefl...
Ally.io
ally.io
Ally.io, ekiplerin uyumlu, bağlantılı ve doğru sonuçlara odaklanmasını sağlayan ve aynı zamanda liderlere, ister yüz yüze ister uzaktan, yapılan iş hakkında gerekli görünürlüğü sağlayan lider OKR yazılımıdır. Her ölçekteki hızlı büyüyen kuruluşlar, hedefleri ve sonuçları hizalamak, takip etmek ve öl...
Quantive
quantive.com
Quantive, modern kuruluşlara, stratejik çeviklik yoluyla hedeflerini gerçeğe dönüştürme gücü verir. Quantive Results, bir strateji yürütme platformudur ve Quantive'in uçtan uca strateji yönetimi çözümlerinden biridir. Esneklik ve ölçeklendirme için tasarlanan Nicel Sonuçlar, stratejik bağlamı, öncel...
Businessmap
businessmap.io
Businessmap, sonuç odaklı kurumsal çeviklik için en esnek yazılımı sunar. Eşsiz işlevselliği üç araç kategorisini tek bir kategoride birleştirir: Proje Portföy Yönetimi, Hedefler ve Temel Sonuçlar Yoluyla Hedef Yönetimi (OKR'ler) ve İş Yönetimi. Bu tür bir optimizasyon, kaliteli işleri daha hızlı su...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark, ekipleri projeleri, insanları ve süreçleri yönetmeye yönelik bileşenlerle donatan dinamik, yapay zeka destekli bir çalışma merkezidir. MetaSpark'ın çok yönlü kontrol panelleri, özelleştirilebilir şablonları ve bir dizi yapay zeka aracının yardımıyla benzersiz iş akışlarını şekillendirin. ...
ConectoHub
conectohub.com
ConectoHub, Teknoloji Dışı Ekipler için Çevik OKR ve İş Yönetimi Platformudur. İş sonuçlarını şirket hedefleriyle birleştirmeye odaklanmanıza olanak tanır. İş yönetimi ile entegre bir OKR sistemi ile ekibinizin stratejisini ve performansını yönetmenize yardımcı olacaktır. Hedefler koyun ve hedefleri...
dobee
dobee.it
Stratejiler, hedefler ve OKR için motive edici seferberlik! Haydi yapalım.it! stratejilerin eyleme dönüştürülmesi gerektiğinde katılım, şeffaflık, odaklanma ve hız yaratan dijital bir araçtır. Hak ettiğiniz yürütme gücüne ulaşın!
Simplamo
simplamo.com
Simplamo, kuruluşunuzu iş hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için BSC, OKR'ler, KPI ve EOS'u birleştiren, hedeflere odaklanmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan modern bir yönetim yazılımıdır. Simplamo, stratejilerinizi etkili bir şekilde yürütmeniz için güçlü araçlar sağlar: Vizyon, OKR'l...
Frankli
frankli.io
Yüksek performanslı organizasyonlar için Performans Yönetim Sistemi ve Katılım Platformu. İnsanları şirkete, stratejiye ve birbirlerine bağlayın. Kolayca Entegre Edilir.
ACELERA
acelera.io
ACELERA, OKRs metodolojisini temel olarak kullanan kuruluşun hedeflerinin tüm işbirlikçilerle uyumlu hale getirilmesine olanak tanıyan hepsi bir arada çevik bir strateji ve yürütme platformudur.
Twiser
twiser.com
Twiser, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için tasarlanmış çok yönlü bir yetenek yönetimi araçları paketidir. Platform, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesini kapsar: • OKR'lerle hedef belirleme • Yapay zeka tabanlı OKR asistanı • Yetkinlik yönetimi • Performans izle...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp, nerede çalışırlarsa çalışsınlar çevik, katılımcı ve yüksek performanslı ekipler geliştirmeye yönelik Hepsi Bir Arada işletim sistemidir. OKR'ler ve Check-in'ler gibi çevik araçlarla Mooncamp, her şekil ve büyüklükteki kuruluşların mutlu işyerleri yaratmasına ve Yeni İş Dünyasını benimsemes...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
Kendis
kendis.io
Kendis, Çevik Sürüm Trenlerini, Sürümlerini ve Portföyünü Planlamak ve Yönetmek için kullanılan bir Dijital Program Panosudur. Kuruluşlara Program veya Çözüm Artışı sırasında mükemmel ve anında görselleştirme sağlamak. Kendis, JIRA ile entegre olur ve gerçek zamanlı 2 yönlü senkronizasyon sunar. Ken...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt, lider kuruluşların en önemli planlarını ve girişimlerini bağlamak, yönetmek ve yürütmek için kullandıkları çözümdür.
Team Coaches
teamcoach.es
Takım Koçları, modern hızlandırıcı ve kuluçka programlarını ölçeklendirmek için gerekli araçları sunan, dünyanın en gelişmiş hızlandırıcı yönetim platformudur.
ITIKsoft
itiksoft.com
İtik, bir şirkete ait kişilerin entegrasyonunu, koordinasyonunu ve iletişimini geliştirmek amacıyla geliştirilmiş bir bulut yönetim paketidir. Bu platform farklı modüllerde yer alan bir iş danışmanlığı metodolojisinden oluşur: strateji, yönetim, üretkenlik, insan sermayesi, iş danışmanlığı, operasyo...
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan, çalışanların geri bildirimi ve performansı için geleceği yaratıyor. Eski yıllık incelemeyi basit ve sezgisel bir dijital platformla değiştiren akıllı bir araçtır. Herkes kolayca hedef belirler, fikirlerini paylaşır ve gerçek zamanlı geri bildirim alır. Bu, çalışanların net bir vizyonla mot...
Jell
jell.com
Ekipleri birleştirmek için günlük standup toplantıları. Hedefleri ve OKR'leri yönetin. Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello ve daha fazlasıyla entegre olur. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Devokr
devokr.net
Devokr, OKR'leri yönetmek ve ekipleri birbirine hizalamak için basit ve kullanıcı dostu ekranlar sağlayan yeni nesil bir OKR yazılımıdır. Kuruluşlar stratejilerini kolayca tasarlayabilir ve bu stratejileri kuruluşun tüm üyelerine yaymak için bunları hedeflere bağlayabilir. Devokr, OKR metodolojisini...
Workteam
workte.am
Workteam, oyunlaştırma stratejileri aracılığıyla çalışanların katılımını ve üretkenliğini artırarak organizasyonlarda personelin elde tutulmasını en üst düzeye çıkarmaya çalışan bulut tabanlı bir çalışan yönetimi çözümüdür.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker, liderlerin daha iyi bir iş kurmasına yardımcı olan bir Performans Zekası Platformudur. Bir işletme için gerçek zamanlı performans istihbaratı, herkesin nerede durduğunu bilmesi, liderlerin liderlik edebilmesi, ekip üyelerinin etkili koçluk alması ve işletmenin daha iyi olması anlamına geli...
Maus
maus.com
İş değerini katlayan Stratejik Planlama ve uygulama. Maus, büyük fikirleri eyleme dönüştüren stratejik, finansal ve çıkış planlamasına yönelik hepsi bir arada bir platformdur. Kullanımı kolay tek bir platformda işinizi planlayabilir, uygulayabilir, ölçebilir ve büyütebilirsiniz. Sadece bir plan oluş...
Alignment.io
alignment.io
Ekiplerinizi hizalamanın daha iyi yolu. Alignment'in yapay zeka destekli strateji platformuyla vizyonunuzu oluşturun, hizalayın ve uygulayın Ekibinizi en önemli şey etrafında hizalayın: Ritim otomasyonu Çerçevenin mükemmel hızda ilerlemesini sağlayan tutarlı zamanlama ve otomasyon Kayıt sistemi Yapı...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy, planınızı oluşturmak, uygulamak ve yönetmek için uzun yıllara dayanan gerçek dünya deneyimine sahip özel bir uzman stratejist içeren tek OKR ve strateji yazılımıdır. Çoğu CEO, uzun vadeli vizyonlarını haftalık önceliklere bağlı tutmayı kaotik hale getiren değişen taleplerle mücadele ediy...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM, İK'da kullanıcıların pazarda rekabet edebilmesini sağlayan bir dizi Temel Yetkinlik ile ilerici, sınıfının en iyisi OKR çözümünü sunar. DoerHRM, sürekli performans yönetimi, hedef belirleme, çalışan katılımı ve görev yönetimini koçluk, çalışanların tanınması, ekip gelişimi ve organizasyonel...
Possibleworks
possibleworks.com
OlasıWorks, KOBİ'lere yönelik OKR tabanlı bir Hedef Yönetim sistemidir. Doğru sonuçları elde etmek için bireysel ve ekip organizasyonel önceliklere uyum sağlamaya odaklanmıştır. Liderlere, önemli sonuçlarla ilgili olarak neler yapıldığına dair gerçek zamanlı görünürlük sağlayan yüksek performanslı e...
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabili...
WorkDove
workdove.com
WorkDove'un katılım, performans ve yetenek yönetimi platformu çalışan deneyimini güçlendirir. Müşterilerimiz bağlı, yüksek performanslı ekipler oluşturur ve iş sonuçlarını artırmak için yetenekleri rekabet avantajı haline getirir. WorkDove platformu, müşterilere organizasyonu hizalama (Temel Değerle...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat, ekiplerin iş sonuçlarını hızlandıran ürünler sunmasına yardımcı olur. Ödüllü duyarlı ürün portföyü platformu, ekiplerin ürünlerini stratejilendirmesine, önceliklendirmesine, planlamasına, teslim etmesine, ölçmesine ve iyileştirmesine olanak tanır. 60 ülkede 4.000'den fazla ekip Dragonboa...
Mirro
mirro.io
Mirro.io, hızlı büyüyen KOBİ'lerin çalışanların refahını artıran ve yetenekleri elde tutmayı geliştiren şeffaf ve gelişen işyeri kültürleri oluşturmasına olanak tanır. Performans yönetimi platformumuz, kuruluşların bir amaç duygusunu teşvik ederek ve dünya çapında sosyal paylaşımı ve topluluğa ait o...