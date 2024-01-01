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Hedefler ve Temel Sonuçlar (OKR) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerikan Samoası
Hedefler ve Temel Sonuçlar (OKR) yazılımı, işletmelerdeki hedefleri ve sonuçları belirlemek, iletmek, takip etmek ve ölçmek için tasarlanmış özel araçlardır. OKR yazılımıyla yönetim, hem ekipler hem de bireyler için hedefleri verimli bir şekilde oluşturabilir ve denetleyebilir. Bu araçlar, ilerlemeyi izlemenin zor olabileceği ve verilerin kolayca kaybolabileceği hedef belirleme için diğer araçlardaki anlık mesajlaşma veya yorumlar gibi resmi olmayan yöntemlere etkili bir alternatif sunar. OKR yazılımı, ekip üyelerine hedef ilerlemelerini belgelemeleri, engelleri belirlemeleri ve tamamlamaları raporlamaları için özel ve merkezi bir platform sunarak yönetimin kuruluş genelinde genel verimliliği ölçmesine olanak tanır. Bazı performans yönetimi sistemleri, genellikle bu ürünlerde bulunan 360 derecelik geri bildirim ve inceleme mekanizmalarının yanı sıra OKR özelliklerini de içerir. Ek olarak OKR yazılımı, görev yönetimi yazılımıyla bazı benzerlikler paylaşıyor ancak günlük görevlerin daha geniş ekip ve şirket hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamaya daha fazla odaklanıyor.
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Asana
asana.com
Asana, ekiplerin işlerini organize etmelerine, takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. "Asana'nın ekip tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini" bildiriyor. Aynı isimdeki şirket tarafından üretilmektedir. (Asana, Inc.) Facebook'...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Wrike
wrike.com
Yalnızca Wrike'ın iş yönetimi platformu, ekibinize tüm görevleriniz ve projeleriniz üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlar. Proje yönetimi yazılımı hiç bu kadar işbirliğine dayalı olmamıştı.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork'ün proje yönetimi yazılımı, yardım masası, sohbet, belge yönetimi yazılımı ve CRM ile birlikte harika çalışan verimli bir ekip oluşturun.
Lattice
lattice.com
Lattice, insan liderlerine etkileşimli, yüksek performanslı ekipler oluşturma, kazanan kültürlere ilham verme ve stratejik, veri odaklı iş kararları alma gücü veren insan yönetimi platformudur.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
15Five
15five.com
15Five yazılımı, sürekli sorular sorarak ve doğru konuşmaları başlatarak çalışanların performansını ve katılımını artırır.
Profit.co
profit.co
Stratejinizi uygulamanıza yardımcı olan OKR Yazılımı. Hedeflere Odaklanın. İlerlemenizi ölçün. Sonuçlara Ulaşın.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, Performans Yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. OKR'ler ve Hedefler, Performans İncelemeleri, Geri Bildirim, 1:1 Toplantılar, Katılım Anketleri. Şimdi Demo.
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile ile herhangi bir cihazdan veya konumdan içeriği güvenli bir şekilde paylaşın ve müşterilerle ve şirket içi ekiplerle işbirliği yapın. Departmanlar ve küçük işletmeler, müşterilerle ve birbirleriyle işbirliği yapmak için basit, güvenli çözümlere ihtiyaç duyar. ShareFile ile dosyalara güvenl...
WorkBoard
myworkboard.com
Sonuçlara göre uyum sağlayın, amaca yönelik çalışmaları koordine edin ve dağıtılmış kuruluşlar genelinde hesap verebilirliği etkinleştirin.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan, her PMO'nun ihtiyaçlarına uygun bir Microsoft Office 365 stratejik portföyü, finans ve kaynak yönetimi çözümü sunar.
Officevibe
officevibe.com
Takımınızdaki en iyiyi ortaya çıkarın. Ekip üyelerinizle etkileşime geçmek ve güven geliştirmek için tek bir platform. Ekibinizin en iyi işi çıkarabilmesi için zorluklarla mücadele edin ve güçlü yönler oluşturun.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software, strateji uygulamasını geliştirmek ve büyüme yaratmak için performans, hedefler veya OKR'ler, geri bildirim, 1:1'ler, tanıma, öğrenme ve nabız anketlerini içeren entegre, kapsamlı, sürekli bir performans yönetimi platformudur.
Perdoo
perdoo.com
70'ten fazla ülkede iddialı kuruluşlar tarafından kullanılan OKR platformu. Sonsuza kadar özgür. Sınırsız hedefler. En iyi destek ve kaynaklar.
Weekdone
weekdone.com
Etkili OKR tabanlı hedef belirleme, haftalık kontroller ve çalışan performans takibi yoluyla kuruluşunuzu uyumlu hale getirin. En fazla 3 kullanıcıdan oluşan bir ekibi ücretsiz olarak yönetin.
Apptio
apptio.com
Apptio, 2007 yılında kurulmuş, hizmet olarak teknoloji işletme yönetimi yazılımı (SaaS) uygulamaları geliştiren Bellevue, Washington merkezli bir şirkettir. Apptio kurumsal uygulamaları, planlama, bütçeleme ve tahmin amacıyla BT hizmetlerinin maliyetini değerlendirmek ve iletmek için tasarlanmıştır....
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Betterworks
betterworks.com
Kuruluşunuzu birleştirin ve çalışanlarınızın uyum, bağlılık ve şeffaflık yoluyla performans göstermelerini sağlayın
Swit
swit.io
Swit, ekip CHAT ve GÖREV yönetimini tek bir uygun yerde kusursuz bir şekilde birleştiren, şirket çapında bir ekip işbirliği platformudur.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox, geri bildirim analizleri ve performans araçlarını kullanarak yöneticilere koçluk yaparak katılımı ve bağlılığı artırmanıza olanak tanıyan etkileşim ve performans yazılımıdır.
Ally.io
ally.io
Ally.io, sınıfının en iyisi OKR yazılımını sağlar. Şirketinizin hedefleri nasıl ölçebileceğini ve performansı nasıl izleyebileceğini öğrenin.
Tability
tability.app
Hedeflerinizi e-tablolardan çıkarın. Ekibinizi, bir angarya gibi hissetmeden, hedefler ve sonuçlar etrafında hizalamanın daha akıllı ve daha basit bir yolu.
Businessmap
businessmap.io
Businessmap, sonuç odaklı kurumsal çeviklik için en esnek yazılımı sunar. Eşsiz işlevselliği üç araç kategorisini tek bir kategoride birleştirir: Proje Portföy Yönetimi, Hedefler ve Temel Sonuçlar Yoluyla Hedef Yönetimi (OKR'ler) ve İş Yönetimi. Bu tür bir optimizasyon, kaliteli işleri daha hızlı su...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark, ekipleri projeleri, insanları ve süreçleri yönetmeye yönelik bileşenlerle donatan dinamik, yapay zeka destekli bir çalışma merkezidir. MetaSpark'ın çok yönlü kontrol panelleri, özelleştirilebilir şablonları ve bir dizi yapay zeka aracının yardımıyla benzersiz iş akışlarını şekillendirin. ...
Quantive
quantive.com
Stratejiyi sonuçlara dönüştürmek için en iyi platform. Stratejik bağlamı, öncelikleri ve ilerlemeyi günlük hayata dahil edin ve iş potansiyelinizden daha fazlasını gerçekleştirin.
ConectoHub
conectohub.com
OKR Entegre Çevik İş Yönetimi - Çalışmanızı yönetin ve iş sonuçlarını şirket hedefleriyle birleştirin - Proje Yönetimi - Görev Yönetimi - Ekip Yönetimi
dobee
dobee.it
Stratejiler, hedefler ve OKR için motive edici seferberlik! Haydi yapalım.it! stratejilerin eyleme dönüştürülmesi gerektiğinde katılım, şeffaflık, odaklanma ve hız yaratan dijital bir araçtır. Hak ettiğiniz yürütme gücüne ulaşın!
Frankli
frankli.io
Yüksek performanslı organizasyonlar için Performans Yönetim Sistemi ve Katılım Platformu. İnsanları şirkete, stratejiye ve birbirlerine bağlayın. Kolayca Entegre Edilir.
ACELERA
acelera.io
ACELERA, OKRs metodolojisini temel olarak kullanan kuruluşun hedeflerinin tüm işbirlikçilerle uyumlu hale getirilmesine olanak tanıyan hepsi bir arada çevik bir strateji ve yürütme platformudur.
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp, nerede çalışırlarsa çalışsınlar çevik, katılımcı ve yüksek performanslı ekipler geliştirmeye yönelik Hepsi Bir Arada işletim sistemidir. OKR'ler ve Check-in'ler gibi çevik araçlarla Mooncamp, her şekil ve büyüklükteki kuruluşların mutlu işyerleri yaratmasına ve Yeni İş Dünyasını benimsemes...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
Simplamo
simplamo.com
Simplamo®, ortak bir hedefe ulaşırken çalışanlarınızın mutlu kalmasını sağlamak için güçlü araçları entegre eden bir İş Yazılımıdır
Kendis
kendis.io
Kendis, Çevik Sürüm Trenlerini, Sürümlerini ve Portföyünü Planlamak ve Yönetmek için kullanılan bir Dijital Program Panosudur. Kuruluşlara Program veya Çözüm Artışı sırasında mükemmel ve anında görselleştirme sağlamak. Kendis, JIRA ile entegre olur ve gerçek zamanlı 2 yönlü senkronizasyon sunar. Ken...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt, önde gelen kuruluşların en önemli planlarını ve girişimlerini bağlamak, yönetmek ve yürütmek için kullandıkları çözümdür.
Team Coaches
teamcoach.es
Takım Koçları, modern hızlandırıcı ve kuluçka programlarının ölçeklendirilmesi için gerekli araçları sunan, dünyanın en gelişmiş hızlandırıcı yönetim platformudur.
ITIKsoft
itiksoft.com
Gerçekten iyileştirmeler sağlayan yönetim yazılımı. Yönetim paketimiz, daha iyi uyum, koordinasyon ve iletişim için bir araç olarak direktörlerin ve yöneticilerin ekiplerini yönetme yöntemlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan size en iyi performans yönetimini tek bir yerde sunar. Fikirleri paylaşın, hedefler oluşturun ve gerçek zamanlı geri bildirim alın.
Jell
jell.com
Ekipleri birleştirmek için günlük standup toplantıları. Hedefleri ve OKR'leri yönetin. Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello ve daha fazlasıyla entegre olur. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Devokr
devokr.net
Devokr, OKR'leri yönetmek ve ekipleri birbirine hizalamak için basit ve kullanıcı dostu ekranlar sağlayan yeni nesil bir OKR yazılımıdır. Kuruluşlar stratejilerini kolayca tasarlayabilir ve bu stratejileri kuruluşun tüm üyelerine yaymak için bunları hedeflere bağlayabilir. Devokr, OKR metodolojisini...
Workteam
workte.am
Workteam Hedef Yönetimi, çalışanların hedeflerini kurumsal hedeflerle planlamasına ve uyumlu hale getirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker, liderlerin daha iyi bir iş kurmasına yardımcı olan bir Performans Zekası Platformudur. Bir işletme için gerçek zamanlı performans istihbaratı, herkesin nerede durduğunu bilmesi, liderlerin liderlik edebilmesi, ekip üyelerinin etkili koçluk alması ve işletmenin daha iyi olması anlamına geli...
Maus
maus.com
İş değerini katlayan Stratejik Planlama ve uygulama. Maus, büyük fikirleri eyleme dönüştüren stratejik, finansal ve çıkış planlamasına yönelik hepsi bir arada bir platformdur. Kullanımı kolay tek bir platformda işinizi planlayabilir, uygulayabilir, ölçebilir ve büyütebilirsiniz. Sadece bir plan oluş...
Alignment.io
alignment.io
Ekiplerinizi hizalamanın daha iyi yolu. Alignment'in yapay zeka destekli strateji platformuyla vizyonunuzu oluşturun, hizalayın ve uygulayın Ekibinizi en önemli şey etrafında hizalayın: Ritim otomasyonu Çerçevenin mükemmel hızda ilerlemesini sağlayan tutarlı zamanlama ve otomasyon Kayıt sistemi Yapı...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy, planınızı oluşturmak, uygulamak ve yönetmek için uzun yıllara dayanan gerçek dünya deneyimine sahip özel bir uzman stratejist içeren tek OKR ve strateji yazılımıdır. Çoğu CEO, uzun vadeli vizyonlarını haftalık önceliklere bağlı tutmayı kaotik hale getiren değişen taleplerle mücadele ediy...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM, İK'da kullanıcıların pazarda rekabet edebilmesini sağlayan bir dizi Temel Yetkinlik ile ilerici, sınıfının en iyisi OKR çözümünü sunar. DoerHRM, sürekli performans yönetimi, hedef belirleme, çalışan katılımı ve görev yönetimini koçluk, çalışanların tanınması, ekip gelişimi ve organizasyonel...
Possibleworks
possibleworks.com
OlasıWorks, KOBİ'lere yönelik OKR tabanlı bir Hedef Yönetim sistemidir. Doğru sonuçları elde etmek için bireysel ve ekip organizasyonel önceliklere uyum sağlamaya odaklanmıştır. Liderlere, önemli sonuçlarla ilgili olarak neler yapıldığını gerçek zamanlı olarak görebilen yüksek performanslı ekipler o...
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabili...
WorkDove
workdove.com
WorkDove'un katılım, performans ve yetenek yönetimi platformu çalışan deneyimini güçlendirir. Müşterilerimiz bağlı, yüksek performanslı ekipler oluşturur ve iş sonuçlarını artırmak için yetenekleri rekabet avantajı haline getirir. WorkDove platformu, müşterilere organizasyonu hizalama (Temel Değerle...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat, ekiplerin iş sonuçlarını hızlandıran ürünler sunmasına yardımcı olur. Ödüllü duyarlı ürün portföyü platformu, ekiplerin ürünlerini stratejilendirmesine, önceliklendirmesine, planlamasına, teslim etmesine, ölçmesine ve iyileştirmesine olanak tanır. 60 ülkede 4.000'den fazla ekip Dragonboa...
Twiser
twiser.com
Twiser, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için tasarlanmış çok yönlü bir yetenek yönetimi araçları paketidir. Platform, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesini kapsar: • OKR'lerle hedef belirleme • Yapay zeka tabanlı OKR asistanı • Yetkinlik yönetimi • Performans izle...
Mirro
mirro.io
Mirro.io, hızlı büyüyen KOBİ'lerin çalışanların refahını artıran ve yetenekleri elde tutmayı geliştiren şeffaf ve gelişen işyeri kültürleri oluşturmasına olanak tanır. Performans yönetimi platformumuz, kuruluşların bir amaç duygusunu teşvik ederek ve dünya çapında sosyal paylaşımı ve topluluğa ait o...