Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Not Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya
Not alma yazılımı, kullanıcıların notları veya fikirleri metin biçiminde yakalamasına olanak tanır. Belge oluşturma yazılımına benzer şekilde, bu araçlar kısa biçimli belgeler için tasarlanmıştır. Birçok not alma çözümü, liste oluşturma ve öğelerin üzerini çizme veya onay kutularını kullanma yeteneği gibi özellikler sunar. Bazı araçlar, fiziksel bir kalem ve kağıtla yazma deneyimini taklit ederek kullanıcıların notlarını yazmak yerine elle yazmasına olanak tanır. Bu uygulamalar, kullanıcıların düşüncelerini, planlarını veya diğer bilgileri hızlı bir şekilde not etmeleri için uygun bir alan sağlar. Kişisel ve gayri resmi olmaları, kullanıcıların format konusunda endişelenmeden önemli bilgilere odaklanmasına yardımcı olmaları amaçlanmaktadır. Çalışanların intranet yazılımı gibi bazı işbirliği araçları not alma özelliklerini içerirken, not alma araçlarının çoğu bağımsız uygulamalardır. Bunlar genellikle dahili iletişim veya takvim yazılımı gibi diğer araçlarla entegre olarak notların ekip arkadaşlarıyla paylaşılmasını veya notların belirli tarihler veya etkinliklerle uyumlu hale getirilmesini kolaylaştırır.
Yeni Uygulama Gönder
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce One...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Evernote
evernote.com
Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Notebook
zoho.com
Cihazlar arasında en güzel not alma uygulaması.
Milanote
milanote.com
Milanote, fikirlerinizi ve projelerinizi görsel panolar halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir araçtır. Notlar, resimler, bağlantılar ve dosyalar ekleyin, bunları görsel olarak düzenleyin ve ekibinizle paylaşın.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adında bir web tasarım şirketi olarak kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması geliştirm...
RemNote
remnote.com
Düşünme ve öğrenme için hepsi bir arada araç. Elbette, bu bir not alma aracıdır. Ancak öğrenmenize, düzenli kalmanıza ve düşünmenize yardımcı olacak bilgi kartları, PDF'ler, geri bağlantılar ve daha fazlası da var.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve ...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
GoodNotes
goodnotes.com
Goodnotes, dijital bir not defteri ve PDF işaretleme aracıdır. Ve her ikisinde de çok iyi. Bir not defteri olarak Goodnotes tüm temelleri kapsar. Klavyenizle notlar oluşturun veya bunları Apple Pencil ile elle yazın. Uygulama elle çizilmiş şekillerinizi geometrik açıdan mükemmel şekillere dönüştürür...
Scrintal
scrintal.com
Scrintal, insanların düşüncelerinde kristal berraklığında olmalarına ve yaratıcı bir şekilde yazmalarına yardımcı olan görsel bir not alma ve zihin haritalama aracıdır. Düşüncelerinizi görsel olarak düzenleyebileceğiniz, gruplandırabileceğiniz ve bağlayabileceğiniz çevrimiçi bir beyaz tahtadır. Böyl...
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ...
Lark
larksuite.com
Lark, iş akışlarını kolaylaştırmak ve iş sonuçlarına daha hızlı ulaşmak isteyen ekipler için hepsi bir arada bir işbirliği platformudur. Lark, masaüstü ve mobil cihazlarda kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunarak ekiplerin her yerden verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Lark, sohbetleri, iş ak...
Toodledo
toodledo.com
Toodledo, verimliliğinizi artırmak ve hayatınızı düzenlemek için inanılmaz derecede güçlü araçlardan oluşan bir settir. Yapılacaklar listesinden çok daha fazlası olan Toodledo, size uzun notlar yazabileceğiniz, özel listeler oluşturabileceğiniz, yapılandırılmış taslaklar oluşturabileceğiniz ve alışk...
Notejoy
notejoy.com
Notejoy, siz ve ekibiniz için hızlı ve odaklanmış bir not uygulamasıdır. * Düşünce hızında yakalayın: Notejoy, fikirleri aklınızdan çıkarmanın en hızlı yolu olacak şekilde tasarlanmıştır. * Düşünme şeklinizi düzenleyin: Notejoy, notları düzenlemenin en iyi üç yöntemi için harika destek sağlayan tek ...
Bordio
bordio.com
Bordio, tüm sektörlerdeki ekiplere yönelik iş yönetimi yazılımıdır. Burada ekipler ekleyip ekip arkadaşlarınızı davet edebilir, projeler oluşturabilir, görevleri ve etkinlikleri yönetebilir ve ekip çalışmanızı organize edebilirsiniz. İster ekibinizin içindeki kişilerle çalışıyor olun ister dışarıdan...
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote, ekiplerin bilgileri işbirliği içinde yazmasına ve düzenlemesine yardımcı olan güzel, sezgisel bir belgeleme yazılımıdır. Çevrimiçi belgelerde devrim yaratmak ve ekibinizin bilgileri işleme biçimini geliştirmek için sezgisel işbirliği işlevselliğinin yanı sıra etkileyici içerik oluşturma...
Typed
typed.do
Typed, bireysel veya ekip olarak daha fazlasını başarmanız için parçalı iş akışını kolaylaştıran bir belge işbirliği aracıdır. Belgeler, hem iç hem de dış kaynakları içeren bilgilerin birleştirilmesinin bir çıktısıdır. Ancak günümüzde pek çok editör, dijital iş akışı tarzımıza uyacak şekilde gelişme...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth, girişimci liderlik ekiplerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için burada, kurumsal sağlık ve liderlik becerilerini geliştirmede yardım eli sunuyor. Her müşterinin kendi hayalleri, ekipleri ve engelleriyle benzersiz olduğunu anlıyoruz. Büyümeye yönelik ekosistemimiz, kuruluşun...
Hive
hive.com
Hive ekiplerin daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur. Hive'ın sınıfının en iyisi proje yönetimi platformu, ihtiyaç duyduğunuz ve istediğiniz tüm araçları içerir; yoksa bunları sizin için oluştururuz. Esnek proje görünümleri ve sonsuz özelleştirmelerle Hive, sizin koşullarınıza göre başarı garant...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
Scrapbox
scrapbox.io
Işık hızında notlar ekleyin, kodlayın ve araştırma yapın. Her şey, her ölçekte kullanımı kolay bir fikir ağına sığar. Kamu ve özel projeler için tek başınıza veya bir grupla deneyin.
Supernotes
supernotes.app
Süper Notlar, not oluşturmanın ve ekibinizle işbirliği yapmanın yeni bir yoludur. Tam işaretleme ve LaTeX desteğiyle, görev listelerinden matematik denklemlerine kadar çeşitli içeriklere sahip not kartlarını hızla oluşturun. Kartlarınızı anında etiketleyebilir, alakalı anahtar kelimeleri bulabilir v...
Slite
slite.com
Slite, güvenilir şirket bilgilerine erişmenin en hızlı yoludur. Yapay zekayla desteklenen Slite'ın bilgi tabanı, büyüyen ekiplerin ihtiyaç duydukları yanıtları arama bile yapmadan anında almalarını sağlar. Slite, işe alım kılavuzlarından tüm el notlarına kadar her türlü şirket bilgisini tek bir yerd...
Plectica
plectica.com
Görsel Haritalama Yazılımı. Düşüncelerinizi gerçek zamanlı olarak birlikte planlayın. Stratejistler, eğitimciler, teknoloji uzmanları, tasarımcılar, politika yapıcılar ve her türden düşünür için!
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli n...
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Te...
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes, bilginizi doğal bir şekilde ifade etmenize olanak tanır; oluşturulması kolay, genişletilmesi kolay ve belki de en önemlisi başkalarının anlaması kolay. Her şey birbiriyle bağlantılıdır, bilgileriniz de öyle: Bir ağ oluşturur. Hypernotes ile bilgilerinizden oluşan anlamsal bir ağı kolayca...
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; e...
Claap
claap.io
Claap, ekran kaydını, toplantı kaydını ve video wiki'yi tek bir yerde birleştiren hepsi bir arada bir Video Çalışma Alanıdır. Claap ile şunları yapabilirsiniz: - Bir sonraki toplantınızı kısa bir videoyla değiştirin. Ek açıklamalar, ileti dizileri ve video yanıtlarıyla daha hızlı geri bildirim alın ...
Amanote
amanote.com
Amanote, özellikle yüksek öğrenim öğrencileri için geliştirilmiş not oluşturma uygulamasıdır. Ders materyalinize güzel estetik notlar alın ve daha iyi çalışın.
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...
Witful
witful.com
Witful, iş gününüz boyunca ihtiyaç duyduğunuz bilgileri otomatik olarak birbirine bağlar ve düzenler. Bir toplantı notunu açtığınızda, önceki ve mevcut katılımcılar, önceki notlar, yapılacaklar ve tartışma konuları gibi ihtiyacınız olan her şeyi anında görebilirsiniz. Artık ihtiyacınız olanı bulmakt...
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing, kullanıcıların toplantılarınızı yönetmesine, yapılandırmasına, kaydetmesine ve takip etmesine olanak tanıyan bir platformdur. Gündemi belirleyin, tanışın ve işleri halledin. Tüm katılımcılar gündem üzerinde kolayca birlikte çalışabilir, belge paylaşabilir ve görevlerle ilgili güncelleme...
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc, psikoterapistlere yönelik ilk AI-Scribe'dır ve terapi notlarını doğrudan video görüşmesinden (teletıp) alarak terapistlerin çalışma zamanından %30'a kadar tasarruf sağlar. Terapistlerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için terapi analitiğini daha da genişletmeyi planlıyoruz. Veri...
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg, görev, süreç ve standart işletim prosedürleri (SOP'ler) yönetimini kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir kontrol listesi yönetim aracıdır. Gelişmiş bir yapay zeka motoruyla desteklenen bu sistem, kullanıcıların belirli gereksinimlere göre hızlı bir şekilde kontrol liste...
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Tamamen Yeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine, ve müşt...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI, ses parçacıklarını yayınlanmaya hazır makalelere dönüştüren ve yazma için hızlı bir asistan görevi gören akıllı bir sesten metne dönüştürme aracı ve içerik merkezidir. Flipner AI, metin oluşturmaya devrim niteliğinde bir yaklaşım getirerek yazarların sayısız fikirlerini her zaman, her y...
Wobo
wobo.app
Wobo, kurs yaratıcılarının öğrencilerin ilgisini çeken ve onları elde tutan markaya uygun, etkileşimli çalışma kitapları tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Kurs yaratıcıları temel çıkarımları ve diyagramları paylaşabilir ve basit bir soru-cevap anketinden çok daha ilgi çekici ve etkileşiml...
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes, aramalarınızı özetlemek ve birkaç tıklamayla önemli bilgiler elde etmek için ChatGPT4'ü eğitmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails, iletişim becerilerinizi ve etkinliğinizi geliştirmek için oluşturuldu. OurSails'i sistematik ve amaçlı kullanarak, hayatınızdaki uyumu ve işbirliğini geliştirmek için etkileşimlerden bilgi toplayabilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iletişiminizi daha etkili ve ba...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo, son teknoloji yapay zekayla birleştirilmiş tam entegre bir Üretkenlik Platformu ile insanların çalışma şeklini yeniden şekillendiriyor. Üretkenliği hızlı, akıllı ve güzel bir şekilde basitleştirmenin önemine inanıyoruz. Kroolo sadece bir platform değil; tüm temel araçları tek bir merkezi ça...