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Not Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bosna-Hersek

Not alma yazılımı, kullanıcıların notları veya fikirleri metin biçiminde yakalamasına olanak tanır. Belge oluşturma yazılımına benzer şekilde, bu araçlar kısa biçimli belgeler için tasarlanmıştır. Birçok not alma çözümü, liste oluşturma ve öğelerin üzerini çizme veya onay kutularını kullanma yeteneği gibi özellikler sunar. Bazı araçlar, fiziksel bir kalem ve kağıtla yazma deneyimini taklit ederek kullanıcıların notlarını yazmak yerine elle yazmasına olanak tanır. Bu uygulamalar, kullanıcıların düşüncelerini, planlarını veya diğer bilgileri hızlı bir şekilde not etmeleri için uygun bir alan sağlar. Kişisel ve gayri resmi olmaları, kullanıcıların format konusunda endişelenmeden önemli bilgilere odaklanmasına yardımcı olmaları amaçlanmaktadır. Çalışanların intranet yazılımı gibi bazı işbirliği araçları not alma özelliklerini içerirken, not alma araçlarının çoğu bağımsız uygulamalardır. Bunlar genellikle dahili iletişim veya takvim yazılımı gibi diğer araçlarla entegre olarak notların ekip arkadaşlarıyla paylaşılmasını veya notların belirli tarihler veya etkinliklerle uyumlu hale getirilmesini kolaylaştırır.

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Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce OneN...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.

Coda

Coda

coda.io

Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

MeisterNote, ekiplerin bilgileri işbirliği içinde yazmasına ve düzenlemesine yardımcı olan güzel, sezgisel bir belgeleme yazılımıdır. Çevrimiçi belgelerde devrim yaratmak ve ekibinizin bilgileri işleme biçimini geliştirmek için sezgisel işbirliği işlevselliğinin yanı sıra etkileyici içerik oluşturma...

Otter

Otter

otter.ai

Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...

Notebook

Notebook

zoho.com

Cihazlar arasında en güzel not alma uygulaması.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote, fikirlerinizi ve projelerinizi görsel panolar halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir araçtır. Notlar, resimler, bağlantılar ve dosyalar ekleyin, bunları görsel olarak düzenleyin ve ekibinizle paylaşın.

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...

RemNote

RemNote

remnote.com

Düşünme ve öğrenme için hepsi bir arada araç. Elbette, bu bir not alma aracıdır. Ancak öğrenmenize, düzenli kalmanıza ve düşünmenize yardımcı olacak bilgi kartları, PDF'ler, geri bağlantılar ve daha fazlası da var.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Fikirlerinizi dünyanın en sevilen dijital kağıdıyla not edin, şekillendirin ve paylaşın. İlk üç not defteriniz ücretsizdir.

Craft

Craft

craft.do

Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Sanki Miro ve Obsidian'ın bebeği varmış gibi. Zettelkasten yöntemini kullanarak atomik notlarınızı düzenleyin ve bağlayın. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde görün ve kolayca paylaşın.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo popüler ve güçlü bir çevrimiçi üretkenlik aracıdır. Yapılacaklar listenizi yönetin, not alın, alışkanlıkları takip edin ve fikirlerinizi taslaklar ve listeler halinde düzenleyin.

Notejoy

Notejoy

notejoy.com

Bireyler ve ekipler için güçlü notlar uygulaması. Hızlı, odaklanmış, her zaman senkronize. Notejoy Mac, PC, iOS, Android ve web'de mevcuttur. Ücretsiz kaydol.

Bordio

Bordio

bordio.com

Tüm görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir panoda yönetin. Bordio, etkili zaman yönetimi, hafta planlaması, görev takibi ve zamanlama için çevrimiçi bir yazılımdır.

Typed

Typed

typed.do

Dağınık bilgileri bilginize dönüştüren, kullanımı kolay bir çalışma alanı.

Hive

Hive

hive.com

Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.

Scrapbox

Scrapbox

scrapbox.io

Işık hızında notlar ekleyin, kodlayın ve araştırma yapın. Her şey, her ölçekte kullanımı kolay bir fikir ağına sığar. Kamu ve özel projeler için tek başınıza veya bir grupla deneyin.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.

Supernotes

Supernotes

supernotes.app

Not almanın ve arkadaşlarınızla işbirliği yapmanın en hızlı yolu. Markdown, LaTeX, resimler, emojiler ve daha fazlasıyla not kartları oluşturun. Ücretsiz başlayın!

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.

Slite

Slite

slite.com

Slite, tüm şirketinizin organize olmasına ve uyum sağlamasına yardımcı olan basit bir araçtır.

Plectica

Plectica

plectica.com

Görsel Haritalama Yazılımı. Düşüncelerinizi gerçek zamanlı olarak birlikte planlayın. Stratejistler, eğitimciler, teknoloji uzmanları, tasarımcılar, politika yapıcılar ve her türden düşünür için!

Grain

Grain

grain.com

Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.

Hypernotes

Hypernotes

zenkit.com

Hypernotes, ekiplere yönelik, wiki'ler, intranetler, belgeler ve akıllı içerik için mükemmel bir dijital bilgi yönetimi çözümüdür.

Fathom

Fathom

fathom.video

Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.

Vowel

Vowel

vowel.com

Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.

Claap

Claap

claap.io

DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.

Witful

Witful

witful.com

Witful, Google Takviminizi not düzenleme sisteminize dönüştürerek toplantı notlarınızı zahmetsizce aranabilir ve üzerinde işlem yapılabilir hale getirir.

MeetingKing

MeetingKing

meetingking.com

Toplantılarınızı gündem şablonları, belge paylaşımı, görev yönetimi, tutanak oluşturma ve arşivleme araçlarıyla yönetin.

Mentalyc

Mentalyc

mentalyc.com

Mentalyc, psikoterapistlere yönelik ilk AI-Scribe'dır ve terapi notlarını doğrudan video görüşmesinden (teletıp) alarak terapistlerin çalışma zamanından %30'a kadar tasarruf sağlar. Terapistlerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için terapi analitiğini daha da genişletmeyi planlıyoruz. Veri...

Amanote

Amanote

amanote.com

Amanote, özellikle yüksek öğrenim öğrencileri için geliştirilmiş not oluşturma uygulamasıdır. Ders materyalinize güzel estetik notlar alın ve daha iyi çalışın.

Matilda Workspace

Matilda Workspace

matilda.io

Modern Ekipler için Tamamen Yeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine, ve müşt...

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...

Flipner AI

Flipner AI

flipner.com

Flipner AI, ses parçacıklarını yayınlanmaya hazır makalelere dönüştüren ve yazma için hızlı bir asistan görevi gören akıllı bir sesten metne dönüştürme aracı ve içerik merkezidir. Flipner AI, metin oluşturmaya devrim niteliğinde bir yaklaşım getirerek yazarların sayısız fikirlerini her zaman, her y...

Wobo

Wobo

wobo.app

Wobo, kurs yaratıcılarının öğrencilerin ilgisini çeken ve onları elde tutan markaya uygun, etkileşimli çalışma kitapları tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Kurs yaratıcıları temel çıkarımları ve diyagramları paylaşabilir ve basit bir soru-cevap anketinden çok daha ilgi çekici ve etkileşiml...

Instaminutes

Instaminutes

instaminutes.com

Instaminutes, aramalarınızı özetlemek ve birkaç tıklamayla önemli bilgiler elde etmek için ChatGPT4'ü eğitmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.

checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg, kuruluşların işleri her zaman doğru yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kontrol listesi yönetim aracıdır.

OurSails

OurSails

oursails.com

https://oursails.com/ OurSails, iletişim becerilerinizi ve etkinliğinizi geliştirmek için oluşturuldu. OurSails'i sistematik ve amaçlı kullanarak, hayatınızdaki uyumu ve işbirliğini geliştirmek için etkileşimlerden bilgi toplayabilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iletişiminizi daha etkili ve ba...

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo, son teknoloji yapay zekayla birleştirilmiş tam entegre bir Üretkenlik Platformu ile insanların çalışma şeklini yeniden şekillendiriyor. Üretkenliği hızlı, akıllı ve güzel bir şekilde basitleştirmenin önemine inanıyoruz. Kroolo sadece bir platform değil; tüm temel araçları tek bir merkezi ça...

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