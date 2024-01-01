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Not Alma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra
Not alma yazılımı, kullanıcıların notları veya fikirleri metin biçiminde yakalamasına olanak tanır. Belge oluşturma yazılımına benzer şekilde, bu araçlar kısa biçimli belgeler için tasarlanmıştır. Birçok not alma çözümü, liste oluşturma ve öğelerin üzerini çizme veya onay kutularını kullanma yeteneği gibi özellikler sunar. Bazı araçlar, fiziksel bir kalem ve kağıtla yazma deneyimini taklit ederek kullanıcıların notlarını yazmak yerine elle yazmasına olanak tanır. Bu uygulamalar, kullanıcıların düşüncelerini, planlarını veya diğer bilgileri hızlı bir şekilde not etmeleri için uygun bir alan sağlar. Kişisel ve gayri resmi olmaları, kullanıcıların format konusunda endişelenmeden önemli bilgilere odaklanmasına yardımcı olmaları amaçlanmaktadır. Çalışanların intranet yazılımı gibi bazı işbirliği araçları not alma özelliklerini içerirken, not alma araçlarının çoğu bağımsız uygulamalardır. Bunlar genellikle dahili iletişim veya takvim yazılımı gibi diğer araçlarla entegre olarak notların ekip arkadaşlarıyla paylaşılmasını veya notların belirli tarihler veya etkinliklerle uyumlu hale getirilmesini kolaylaştırır.
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Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce OneN...
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Evernote
evernote.com
Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...
ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Notebook
zoho.com
Cihazlar arasında en güzel not alma uygulaması.
Milanote
milanote.com
Milanote, fikirlerinizi ve projelerinizi görsel panolar halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir araçtır. Notlar, resimler, bağlantılar ve dosyalar ekleyin, bunları görsel olarak düzenleyin ve ekibinizle paylaşın.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes, benzersiz basitlik, uçtan uca şifreleme, güçlü uzantılar ve açık kaynaklı uygulamalar içeren özel bir not uygulamasıdır.
RemNote
remnote.com
Düşünme ve öğrenme için hepsi bir arada araç. Elbette, bu bir not alma aracıdır. Ancak öğrenmenize, düzenli kalmanıza ve düşünmenize yardımcı olacak bilgi kartları, PDF'ler, geri bağlantılar ve daha fazlası da var.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar...
FuseBase
nimbusweb.me
Birden fazla kaynaktan gelen bilgi kaosunu organize bir işyerine dönüştürün. Daha az yineleme ve daha az toplantıyla işleri daha hızlı halletme konusunda kendinizi veya ekibinizi güçlendirin.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Craft
craft.do
Baştan sona dijital cihazlar için tasarlanan Craft, yazma keyfini geri getiriyor. Craft, güzel belgeler ve notlar oluşturmak ve düşüncelerinizi paylaşmak için kullanılan bir araçtır. Craft'ta yarattığınız her şey tek dokunuşla paylaşılabilir. Craft, satır içi işaretlemeyi, geri bağlantıları, kod pa...
GoodNotes
goodnotes.com
Fikirlerinizi dünyanın en sevilen dijital kağıdıyla not edin, şekillendirin ve paylaşın. İlk üç not defteriniz ücretsizdir.
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Scrintal
scrintal.com
Sanki Miro ve Obsidian'ın bebeği varmış gibi. Zettelkasten yöntemini kullanarak atomik notlarınızı düzenleyin ve bağlayın. Tüm düşüncelerinizi tek bir yerde görün ve kolayca paylaşın.
Toodledo
toodledo.com
Toodledo popüler ve güçlü bir çevrimiçi üretkenlik aracıdır. Yapılacaklar listenizi yönetin, not alın, alışkanlıkları takip edin ve fikirlerinizi taslaklar ve listeler halinde düzenleyin.
Notejoy
notejoy.com
Bireyler ve ekipler için güçlü notlar uygulaması. Hızlı, odaklanmış, her zaman senkronize. Notejoy Mac, PC, iOS, Android ve web'de mevcuttur. Ücretsiz kaydol.
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote, ekiplerin bilgileri işbirliği içinde yazmasına ve düzenlemesine yardımcı olan güzel, sezgisel bir belgeleme yazılımıdır. Çevrimiçi belgelerde devrim yaratmak ve ekibinizin bilgileri işleme biçimini geliştirmek için sezgisel işbirliği işlevselliğinin yanı sıra etkileyici içerik oluşturma...
Bordio
bordio.com
Tüm görevlerinizi ve etkinliklerinizi tek bir panoda yönetin. Bordio, etkili zaman yönetimi, hafta planlaması, görev takibi ve zamanlama için çevrimiçi bir yazılımdır.
Typed
typed.do
Dağınık bilgileri bilginize dönüştüren, kullanımı kolay bir çalışma alanı.
Hive
hive.com
Hızlı hareket eden ekipler için 1 numaralı üretkenlik platformu. Projeleri yönetin, görevleri takip edin ve her büyüklükteki ekiple işbirliği yapın. 14 günlük ücretsiz denemeye bugün başlayın.
Scrapbox
scrapbox.io
Işık hızında notlar ekleyin, kodlayın ve araştırma yapın. Her şey, her ölçekte kullanımı kolay bir fikir ağına sığar. Kamu ve özel projeler için tek başınıza veya bir grupla deneyin.
Supernotes
supernotes.app
Not almanın ve arkadaşlarınızla işbirliği yapmanın en hızlı yolu. Markdown, LaTeX, resimler, emojiler ve daha fazlasıyla not kartları oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Slite
slite.com
Slite, tüm şirketinizin organize olmasına ve uyum sağlamasına yardımcı olan basit bir araçtır.
Plectica
plectica.com
Görsel Haritalama Yazılımı. Düşüncelerinizi gerçek zamanlı olarak birlikte planlayın. Stratejistler, eğitimciler, teknoloji uzmanları, tasarımcılar, politika yapıcılar ve her türden düşünür için!
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes, ekiplere yönelik, wiki'ler, intranetler, belgeler ve akıllı içerik için mükemmel bir dijital bilgi yönetimi çözümüdür.
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Claap
claap.io
DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.
Witful
witful.com
Witful, Google Takviminizi not düzenleme sisteminize dönüştürerek toplantı notlarınızı zahmetsizce aranabilir ve üzerinde işlem yapılabilir hale getirir.
MeetingKing
meetingking.com
Toplantılarınızı gündem şablonları, belge paylaşımı, görev yönetimi, tutanak oluşturma ve arşivleme araçlarıyla yönetin.
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc, psikoterapistlere yönelik ilk AI-Scribe'dır ve terapi notlarını doğrudan video görüşmesinden (teletıp) alarak terapistlerin çalışma zamanından %30'a kadar tasarruf sağlar. Terapistlerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için terapi analitiğini daha da genişletmeyi planlıyoruz. Veri...
Amanote
amanote.com
Amanote, özellikle yüksek öğrenim öğrencileri için geliştirilmiş not oluşturma uygulamasıdır. Ders materyalinize güzel estetik notlar alın ve daha iyi çalışın.
Matilda Workspace
matilda.io
Modern Ekipler için Tamamen Yeni Hepsi Bir Arada Çalışma Alanı Birleşik bir çalışma alanı konseptini benimseyen Matilda, sınıfının en iyisi uygulamalardan oluşan güçlü bir paketi tek bir yerde bir araya getirerek dünya çapındaki ekiplerin bağlantı kurmasına, oluşturmasına, koordine etmesine, ve müşt...
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI, ses parçacıklarını yayınlanmaya hazır makalelere dönüştüren ve yazma için hızlı bir asistan görevi gören akıllı bir sesten metne dönüştürme aracı ve içerik merkezidir. Flipner AI, metin oluşturmaya devrim niteliğinde bir yaklaşım getirerek yazarların sayısız fikirlerini her zaman, her y...
Wobo
wobo.app
Wobo, kurs yaratıcılarının öğrencilerin ilgisini çeken ve onları elde tutan markaya uygun, etkileşimli çalışma kitapları tasarlamasına ve oluşturmasına olanak tanır. Kurs yaratıcıları temel çıkarımları ve diyagramları paylaşabilir ve basit bir soru-cevap anketinden çok daha ilgi çekici ve etkileşiml...
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes, aramalarınızı özetlemek ve birkaç tıklamayla önemli bilgiler elde etmek için ChatGPT4'ü eğitmenize ve optimize etmenize yardımcı olur.
checklist.gg
checklist.gg
checklist.gg, kuruluşların işleri her zaman doğru yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kontrol listesi yönetim aracıdır.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails, iletişim becerilerinizi ve etkinliğinizi geliştirmek için oluşturuldu. OurSails'i sistematik ve amaçlı kullanarak, hayatınızdaki uyumu ve işbirliğini geliştirmek için etkileşimlerden bilgi toplayabilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iletişiminizi daha etkili ve ba...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo, son teknoloji yapay zekayla birleştirilmiş tam entegre bir Üretkenlik Platformu ile insanların çalışma şeklini yeniden şekillendiriyor. Üretkenliği hızlı, akıllı ve güzel bir şekilde basitleştirmenin önemine inanıyoruz. Kroolo sadece bir platform değil; tüm temel araçları tek bir merkezi ça...