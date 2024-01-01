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Not Alma Uygulamaları - En Popüler Uygulamalar - Côte d’Ivoire
Not alma uygulamaları, bilgileri uygun ve erişilebilir bir şekilde yakalamak, düzenlemek ve depolamak için tasarlanmış dijital araçlardır. Kullanıcılar metin, resim ve hatta ses kayıtlarını içerebilecek notlar oluşturabilir, düzenleyebilir ve kategorilere ayırabilir. Bu uygulamalar genellikle fikirleri, toplantı notlarını, yapılacaklar listelerini ve diğer bilgi parçacıklarını kaydetmek, organizasyonu ve üretkenliği teşvik etmek için kullanılır.
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iCloud Notes
icloud.com
Kısa bir düşünceyi yakalamak veya önemli ya da ilginç bir şeyi daha sonra kullanmak üzere kaydetmek için iCloud.com'daki Notlar'ı kullanabilir ve ardından bu notları iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Notlar uygulamasında görüntüleyebilirsiniz. Notes uygulamasında oluşturduğunuz notları görü...
Google Keep
google.com
Google Keep, Google tarafından geliştirilen bir not alma hizmetidir. 20 Mart 2013'te kullanıma sunulan Google Keep, web üzerinde mevcuttur ve Android ve iOS mobil işletim sistemleri için mobil uygulamalara sahiptir. Keep, not almak için metin, listeler, resimler ve ses dahil olmak üzere çeşitli araç...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote, serbest biçimli bilgi toplama ve çok kullanıcılı işbirliğine yönelik bir not alma programıdır. Kullanıcıların notlarını, çizimlerini, ekran kırpıntılarını ve sesli yorumlarını toplar. Notlar, İnternet veya ağ üzerinden diğer OneNote kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Daha önce One...
Evernote
evernote.com
Evernote, not alma, düzenleme, görev yönetimi ve arşivleme için tasarlanmış bir uygulamadır. Merkezi Redwood City, Kaliforniya'da bulunan Evernote Corporation tarafından geliştirilmiştir. Uygulama, kullanıcıların metin, çizim, fotoğraf veya kayıtlı web içeriği olabilecek notlar oluşturmasına olanak ...
Notebook
zoho.com
Cihazlar arasında en güzel not alma uygulaması.
Sticky Notes
onenote.com
Yapışkan Notlar, Windows 7, Windows 8 ve Windows 10'da bulunan bir masaüstü not uygulamasıdır. Uygulama hızlı bir şekilde yüklenir ve kullanıcıların masaüstündeki post-it notu benzeri pencereleri kullanarak hızlı bir şekilde not almalarına olanak tanır. Yapışkan Notlar, 2002 yılında Windows XP Tabl...
Roam Research
roamresearch.com
Kullanımı bir word belgesi veya madde işaretli liste kadar kolay ve ilgili fikirleri bulmak, toplamak ve bağlamak için bir grafik veritabanı kadar güçlü. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın veya tüm verilerinizi yerel olarak depolayın.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote, Markdown desteğine sahip bir not alma uygulamasıdır. Platformlar arası uygulamalara ek olarak, çoğu web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. Simplenote'un dışarıdan erişilebilen bir API'si vardır ve diğer istemcilerin yazılmasına olanak tanır: macOS Dashboard widget'ı DashNote; Platformlar...
RemNote
remnote.com
Düşünme ve öğrenme için hepsi bir arada araç. Elbette, bu bir not alma aracıdır. Ancak öğrenmenize, düzenli kalmanıza ve düşünmenize yardımcı olacak bilgi kartları, PDF'ler, geri bağlantılar ve daha fazlası da var.
Bundled Notes
bundlednotes.com
Paketlenmiş Notlar güzel, sezgisel bir platformlar arası notlar, yazma, listeler, hatırlatıcılar ve yapılacaklar uygulamasıdır.
Capacities
capacities.io
Zihninizi düzenlemenize yardımcı olan güçlü bir not alma aracı.
Notesnook
notesnook.com
Sonunda, gizliliğinizi ciddiye alan, sınırsız sayıda cihazla senkronize edilen (ücretsiz) ve not almayı yeniden kolaylaştıran, Evernote'a çok daha iyi bir not alternatifi.
NotesHub
noteshub.app
Tamamen platformlar arası, satıcıdan bağımsız, indirim tabanlı not alma uygulaması
Zorbi
zorbi.com
Onları ne zaman unutacağınızı tahmin edebilen Flashcards. Zorbi, herkesin Chrome'dan ve Notion gibi not alma araçlarından bilgi kartları oluşturmasını kolaylaştırır.
Relanote
relanote.com
Noktaları birleştirmenize yardımcı olacak bir not alma aracı. Wiki veya klasik hiyerarşi, Relanote yaratıcı iş akışınıza uyum sağlar
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Düşüncelerinizi yakalayın ve onlara herhangi bir cihazdan güvenli bir şekilde erişin. Joplin Cloud, notlarınızı cihazlar arasında senkronize etmenize olanak tanır. Ayrıca notlar yayınlamanıza ve not defterleri üzerinde arkadaşlarınız, aileniz veya iş ...
Notebase
notabase.io
Notabase, güçlü ve kullanımı kolay bir not alma uygulamasıdır. Fikirlerinizi birbirine bağlayın ve daha zahmetsizce yazın.
NoteGenie
notegenie.ai
NoteGenie'nin zekasıyla profesyonel not alma deneyiminizi geliştirin. NoteGenie, sosyal hizmet uzmanlarından tıp profesyonellerine, eğitimcilerden kanun uygulayıcılara kadar çeşitli alanlardaki profesyoneller için mükemmel bir yol arkadaşıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, klinik belgeleri soru...
Passfindr
passfindr.com
Passfindr yalnızca bir şifre yöneticisi veya yer imi yöneticisi değildir. Passfindr, yer işaretini neredeyse istediğiniz her şey olacak şekilde yeniden tanımlıyor. Yazabiliyorsanız Passfindr onu saklayabilir, bulabilir ve şifreleyebilir veya şifreleyemez. Passfindr, GÜVENİLİRLİĞİNE ve GÜVENLİĞİNİZE ...