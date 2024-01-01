Doğal Dil Anlama (NLU) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guernsey En Popüler Son Eklenenler

Doğal Dil Anlama (NLU), makine öğrenimi algoritmaları ve istatistiksel tekniklerden yararlanarak kullanıcıların metni daha etkili bir şekilde anlamalarını sağlayan doğal dil işlemenin (NLP) bir dalıdır. Bu algoritmalar, dil girdilerini analiz eder ve konuşmanın bir kısmını etiketleme, otomatik özetleme, Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER), duygu analizi, duygu algılama, ayrıştırma, tokenizasyon, lemmatizasyon, dil algılama gibi belirli görevlere göre uyarlanmış çeşitli çıktılar üretir. . NLU, sohbet robotları, çeviri araçları ve Facebook ve Twitter gibi platformları araştırıp ilgili bahisleri araştıran sosyal medya izleme sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda senaryoda uygulama buluyor. Bu algoritmalar genellikle derin öğrenme modelleri olarak sınıflandırılır ve genellikle yapay zeka platformlarına önceden oluşturulmuş bileşenler olarak entegre edilir. Bir çözümün Doğal Dil Anlama kapsamında sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: 1. İnsan dili etkileşimi için özel olarak tasarlanmış bir derin öğrenme algoritması sunun. 2. Belirli bir görev veya etki alanına yönelik yeteneklerini geliştirmek için dil veri havuzlarına erişin. 3. Dil girdilerini işleyin ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış anlamlı çıktılar oluşturun.