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Doğal Dil Anlama (NLU) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Doğal Dil Anlama (NLU), makine öğrenimi algoritmaları ve istatistiksel tekniklerden yararlanarak kullanıcıların metni daha etkili bir şekilde anlamalarını sağlayan doğal dil işlemenin (NLP) bir dalıdır. Bu algoritmalar, dil girdilerini analiz eder ve konuşmanın bir kısmını etiketleme, otomatik özetleme, Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER), duygu analizi, duygu algılama, ayrıştırma, tokenizasyon, lemmatizasyon, dil algılama gibi belirli görevlere göre uyarlanmış çeşitli çıktılar üretir. . NLU, sohbet robotları, çeviri araçları ve Facebook ve Twitter gibi platformları ilgili bahisler için araştıran sosyal medya izleme sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda senaryoda uygulama buluyor. Bu algoritmalar genellikle derin öğrenme modelleri olarak sınıflandırılır ve genellikle yapay zeka platformlarına önceden oluşturulmuş bileşenler olarak entegre edilir. Bir çözümün Doğal Dil Anlama kapsamında sınıflandırılabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: 1. İnsan dili etkileşimi için özel olarak tasarlanmış bir derin öğrenme algoritması sunun. 2. Belirli bir görev veya etki alanına yönelik yeteneklerini geliştirmek için dil veri havuzlarına erişin. 3. Dil girdilerini işleyin ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış anlamlı çıktılar oluşturun.
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Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
scite.ai
scite.ai
scite, araştırmacıların Akıllı Alıntılar aracılığıyla bilimsel makaleleri daha iyi keşfetmesine ve anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Akıllı Alıntılar, alıntının bağlamını ve alıntı yapılan iddiayı destekleyici mi yoksa karşıt kanıtlar mı sağladığını açıklayan bir sınıflandırm...
AfforAI
afforai.com
Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ikinci beyniniz. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız ol...
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
Iris.ai
iris.ai
Araştırmanız için Güçlü Araçlar. Bilimsel metinlerin anlaşılması için dünya lideri bir yapay zeka motoru geliştirdik. Literatür incelemeleri, veri çıkarma, piyasaya arz sonrası gözetim veya kağıt veya patent gibi binlerce belgeyi içeren diğer görevlere uygulanan bu motor, hayatınızı çok daha kolayla...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.
Cohere
cohere.com
NLP'yi her geliştiricinin araç setinin bir parçası haline getirmek. Dil anlamanın gücünden yararlanın. Daha önce hayal edilemeyecek bir ölçekte metin oluşturmak, kategorilere ayırmak ve düzenlemek için Cohere'i kullanan geliştiricilere ve işletmelere katılın.
Enago Read
read.enago.com
RAx ile literatür analizini ve kavramayı hızlandırın - İçgörüleri keşfetmek, derlemek ve araştırmanızı kolayca düzenlemek için akıllı asistan.
Abacus.AI
abacus.ai
Uygun ölçekte makine öğrenimi sistemleri ve yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik dünyanın ilk yapay zeka destekli veri bilimi platformu. Yüksek Lisans'larımız ve yeni NN tekniklerimiz ile kurumsal yapay zeka oluşturun Aralarında birkaç Fortune 500'ün de bulunduğu kuruluşlar, üretime Abacus.AI k...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI herhangi bir metni oluşturmak ve yeniden ifade etmek için kullanılan bir araçtır. Yapay zekayla metin kalitesini artırmak için ReText.AI'yi kullanın.
Convai
convai.com
Oyunlarda ve sanal dünya uygulamalarında karakterlerinizi insan benzeri konuşma yetenekleriyle etkinleştirin.
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs, kötüye kullanım ve yasa uygulama/düzenleme uygulamalarına odaklanarak kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için metin analitiği geliştirmektedir.
tinq.ai
tinq.ai
Tüm metin analizi ihtiyaçlarınız için tek bir API. Tinq.ai basit bir doğal dil işleme aracıdır. Projelerinizde metin analizini kolayca uygulamanıza yardımcı olur.
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus, uygulamalarınızı ve iş akışlarınızı Generative AI'nin güçlü yetenekleriyle geliştirmenize yardımcı olan platformlar arası bir Prompt Engineering IDE'sidir. Güçlü bir oyun alanı, tüm sağlayıcılar ve LLM'ler. Cihaz senkronizasyonu, gerçek zamanlı işbirliği, tam izlenebilirlik ve çok dah...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai, dil anlamaya yönelik önde gelen yapay zeka platformudur. NL'ye yönelik benzersiz hibrit yaklaşımı, dil yoğun süreçleri pratik bilgiye dönüştürmek için sembolik insan benzeri kavrama ve makine öğrenimini birleştirerek kuruluşlar genelinde karar almayı iyileştirmek için gereken içgörüyü sağ...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity, yapılandırılmamış verileri anlamak ve metinden bilgi çıkarmak için doğal dil işleme ürünleri ve API'ler oluşturur. Plastisite, doğal dil işlemeye yönelik yapılandırılmamış verileri ve API uç noktalarını anlamak için önceden oluşturulmuş çözümler sağlar. Yani ister hazır bir ürün arıyor ...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
Prosa.ai
prosa.ai
Derin öğrenmeyle Endonezya Doğal Dil İşleme'ye dayalı çözümler geliştiren bir yapay zeka şirketiyiz. Odak noktamız, yenilikçi yapay zeka teknolojileri aracılığıyla işletmelerin müşterileriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasını sağlamak, operasyonları kolaylaştırmak ve iş değerini artırmaktı...
GooseAI
goose.ai
GooseAI, API aracılığıyla sunulan, tamamen yönetilen bir Hizmet Olarak NLP'dir. Bu bakımdan OpenAI ile karşılaştırılabilir. Ve dahası, OpenAI'nin tamamlama API'si ile tamamen uyumludur! Son teknoloji ürünü GPT tabanlı dil modellerimiz ve tavizsiz hızımız, bir sonraki projenize başlarken size hızlı ...
Knots
knots.io
Zendesk'i güvenle otomatikleştirin. Knots, Zendesk için kodsuz uygulamalar veya özelleştirilmiş kod aracılığıyla sağlanabilen tek bir otomasyon çözümü sağlar. Temsilcilerinizin zamanını kolaylaştırmaya ve müşterilerinizi memnun etmeye bugün başlayın.
Kairntech
kairntech.com
Belgelerden İş Etkisine: Ele aldığımız sorun, teknik, bilimsel, askeri ve aynı zamanda ticari, hukuki, idari veya muhasebe konularında karar vermek için gerekli bilgilerin çıkarılması amacıyla büyük hacimli belgelerin nasıl analiz edileceğidir. Bu sorun, dahil olmak üzere tüm "Analistler" tarafından...
ADVANCE.AI
advance.ai
ASEAN Fintech, Singapur Para Otoritesi ve Singapur Fintech Birliği tarafından verilen 2023 Küresel Fintech Ödülleri'nde birinci oldu. ADVANCE.AI, kurumsal müşterilere KYC/KYB dijital kimliği, uyumluluk, dolandırıcılık önleme ve süreç otomasyonu sağlayan, Güneydoğu Asya'da lider bir uçtan uca SaaS r...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power, tüketici içgörüleri, danışmanlık hizmetleri, veri ve analitik alanlarında küresel bir liderdir. Tüketici davranışını anlamak için büyük veri, yapay zeka (AI) ve algoritmik modelleme yeteneklerinin kullanımında öncü olan J.D. Power, 50 yılı aşkın süredir markalar ve ürünlerle müşteri etki...
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilecek çok sayıda kullanıma hazır Sınıflandırıcı ve Doğal Dil İşleme hizmeti sunar: Duygu Analizi, Konu Sınıflandırma, Dil Tespiti, Öznellik Analizi, Spam Tespiti, Okuma Değerlendirmesi, Anahtar Kelime ve Metin...
Udger
udger.com
Hangi durumlarda useragent string ile tespit uygundur ve udger.com hizmeti size ne zaman yardımcı olabilir? * İşletme * Kullanıcı deneyimi * Teknik * Diğerleri
Twinword API
twinword.com
Twinword API, şirketlerin ve kuruluşların yazılı metni okuyabilen, analiz edebilen ve işleyebilen araçlar oluşturmasına olanak tanıyan metin analiz yazılımı sağlar. Twinword şu ana kadar Metin Benzerliği, Duygu Analizi ve Duygu Analizi API'si dahil olmak üzere 13 farklı Doğal Dil İşleme API'si geliş...
Spitch
spitch.ai
Spitch, merkezi 2014'ten bu yana İsviçre'de bulunan ve Avrupa ve Kuzey Amerika'daki birçok ülkede faaliyet gösteren küresel bir B2B ve B2C Konuşmalı Yapay Zeka çözümleri sağlayıcısıdır. Spitch, kuruluşların Doğal Dil İşleme (NLP), Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi yoluyla müşterilerini daha iyi anl...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL, işletmelere önemli faydalar sağlayarak iş kararlarını bilgilendirmek ve hızlandırmak için ön saflardaki çalışanları sezgisel Doğal Dil Arayüzü ile zor erişilebilen kurumsal verilere yönlendiren bir B2B SaaS'tır. NLSQL, kullanıcıların önünde bir web sohbet arayüzü veya MS Teams/Slack uygulama...
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier, kurumsal işlemleri otomatikleştirmek ve saatlerce süren manuel veri işlemeden tasarruf etmek amacıyla metni değerlendirmek (Metin sınıflandırma ve biletleme) için makine öğrenimini kullanan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar için herhangi bir ML altyapısına ihtiyaç duymayan, amaca...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai, API öncelikli bir şirkettir ve yapay zeka destekli lider İK veri otomasyon platformudur. Şirket, +1000 müşterinin (İK yazılım satıcıları, personel bulma ajansları, büyük işverenler ve personel avcılığı firmaları) yüksek hacimli ve yüksek frekanslı bir işgücü piyasasında başarılı olmasına ...
Gavagai
gavagai.io
Müşterilerinizin size ne söylediğini anlayın Gavagai, müşterilerinizin size söylediklerinden değerli müşteri bilgileri oluşturmak için çığır açan metin analizi teknolojisi sağlar. Hizmetimizi kullanarak müşteri geri bildirimlerini sürekli takip ederek müşterinizi daha iyi anlayacaksınız ve bu da an...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud, doğal dil işleme uygulamaları oluşturmaya yönelik kurumsal bir SaaS platformudur.
AYLIEN
aylien.com
Aylien, veri ve analist ekiplerine haber toplama, arama ve izleme yetenekleri sağlayan yapay zeka destekli bir haber istihbarat platformudur. Platform, işletmelerin küresel haber verilerinden kritik öngörüleri ortaya çıkarmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Temel özellikler ve avantajlar: * Günlük 80...
AmplifyReach
amplifyreach.com
Satış, Pazarlama ve Destek Ekipleri için Çok Dilli Konuşmalı Otomasyon Platformu! AmplifyReach, Markaların ve İşletmelerin gelen müşteri yaşam döngüsünü dönüştürmesine yardımcı olur. AmplifyReach ürünü, BFSI'deki Fortune 500 şirketi dahil 3000'den fazla Marka ve işletme tarafından kullanılmaktadır....
Kapiche
kapiche.com
Kapiche, dağlar kadar müşteri geri bildirimini dakikalar içinde analiz eden, hızlı bir şekilde derin içgörüler sağlamanıza ve şirketinizin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir geri bildirim analitiği platformudur. Kapiche'nin platformu herhangi bir kurulum veya kod çerçevesi gerektirmez. He...
Ujeebu
ujeebu.com
Uygun Ölçekte Web Verisi Çıkarma JavaScript yürütme, Başsız tarayıcılar veya engellenme endişesi duymadan web sitelerini kazıyın. Haberleri ve blog makalelerini yapılandırılmış verilere dönüştürün ve çok daha fazlasını yapın...