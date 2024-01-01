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Müzik Yayını Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Butan
Müzik akışı hizmetleri, kullanıcıların internet üzerinden geniş bir müzik içeriği kitaplığına erişmesine olanak tanıyan dijital platformlardır. Aboneler, fiziksel sahipliğe veya indirmeye gerek kalmadan çok çeşitli şarkıları, albümleri ve çalma listelerini isteğe bağlı olarak dinleyebilir. Bu hizmetler genellikle kullanıcı tercihlerine, seçilmiş çalma listelerine ve özel çalma listeleri oluşturma yeteneğine dayalı olarak kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Kullanıcılar içeriğe genellikle akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan erişebilir ve bu da müziğin keyfini çıkarmanın rahat ve esnek bir yolunu sağlar.
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Spotify
open.spotify.com
Spotify, milyonlarca şarkıya erişmenizi sağlayan bir dijital müzik hizmetidir.
YouTube Music
youtube.com
YouTube Müzik, Google'ın bir yan kuruluşu olan YouTube tarafından geliştirilen bir müzik akışı hizmetidir; müzik akışına yönelik hizmet için özel bir arayüz sağlayarak kullanıcıların türlere, oynatma listelerine ve önerilere göre YouTube'daki şarkılara ve müzik videolarına göz atmasına olanak tanır....
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud, kullanıcılarının ses yüklemesine, tanıtmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, Berlin, Almanya merkezli bir çevrimiçi ses dağıtım platformu ve müzik paylaşım web sitesidir. 2007 yılında Alexander Ljung ve Eric Wahlforss tarafından başlatılan SoundCloud, büyüyerek dünya çapında 175 milyond...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir müzik ve video yayın hizmetidir. Kullanıcılar, cihazlarına aktarılacak müziği isteğe bağlı olarak seçer veya mevcut çalma listelerini dinleyebilirler. Hizmet ayrıca, 200'den fazla ülkeye günde 24 saat canlı yayın yapan İnternet radyo istasyonu Appl...
Amazon Music
amazon.com
Amazon Music (önceki adıyla Amazon MP3), Amazon tarafından işletilen bir müzik akışı platformu ve çevrimiçi müzik mağazasıdır. 25 Eylül 2007'de halka açık beta olarak başlatılan ve Ocak 2008'de dört büyük müzik plak şirketinin (EMI, Universal, Warner ve Sony BMG) yanı sıra dijital haklar yönetimi (D...
Pandora
pandora.com
Pandora, Sirius XM Holdings'in sahibi olduğu, aboneliğe dayalı bir Amerikan müzik akışı hizmetidir. Merkezi Oakland, Kaliforniya'da bulunan hizmet, bireysel şarkıları müzik özelliklerine göre sınıflandırmanın bir yolu olan "Müzik Genomu Projesi"ni temel alan önerilere odaklanıyor. Başlangıçta tüketi...
TuneIn
tunein.com
TuneIn, aylık 60 milyondan fazla aktif kullanıcıya canlı haberler, radyo, spor, müzik ve podcast'ler sunan bir Amerikan ses yayın hizmetidir. TuneIn'in 2019 yılı itibarıyla aylık 75 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunmaktadır. TuneIn, merkezi San Francisco, California'da bulunan TuneIn Inc şirk...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - Kullanımdan sonra 10 - 15 dakika içinde beynin odaklanmayı, rahatlamayı, meditasyonu, uykuyu ve uykuyu geliştirmesi için tasarlanmış müzik.
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music, her ruh haline uygun bir müzik akışı ve indirme uygulamasıdır! Rahman'dan Rihanna'ya kadar Hint ve Uluslararası müzikleri kapsayan 2,8 milyondan fazla şarkı var. Wynk Music uygulamasında şarkıları yayınlayın ve indirin ve Bollywood, Pop, Rock, Bhangra, Adanmışlık, Bhajans, Mutlu, Sad, Ro...
TIDAL
tidal.com
TIDAL, müzik endüstrisine değeri geri getirecek bir sonraki yenilikçi yayın platformu olarak sanatçılar tarafından sanatçılar için kuruldu. Sanatçılara, kariyerlerinin kontrolünü ellerine almaları ve hayranlarla daha derin bağlantı kurmaları için gerekli ürünler, kaynaklar, hizmetler ve içeriklerle ...
JioSaavn
jiosaavn.com
JioSaavn ile her zaman, her yerde En Yeni ve Trend Bollywood Hintçe şarkılarını ücretsiz olarak çevrimiçi dinleyin. Sınırsız sayıda yeni ve eski Hintçe şarkıyı çevrimiçi olarak indirin veya dinleyin. JioSaavn'da en trend, haftalık en iyi 15 Hintçe film şarkısı vb. arasından arama yapın.
Apple Music Beta
music.apple.com
Dünyanızı sizi tanımlayan şarkılar, albümler ve sanatçılarla doldurun. Milyonlarca parçaya, seçilmiş çalma listelerine ve tanıdığınız ve sevdiğiniz sanatçıların orijinal içeriklerine sınırsız erişim elde edin. Kayıpsız Sesi deneyimleyin ve Dolby Atmos özellikli Uzamsal Ses ile etrafınızdaki sesleri ...
Deezer
deezer.com
Siz tutkuyu getirin, biz müziği getirelim! 56 milyondan fazla parçaya istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin!
Yandex Music
music.yandex.com
Yandex Müzik, Yandex tarafından geliştirilen bir müzik akışı hizmetidir. Kullanıcılar, talep üzerine cihazlarına aktarmak ve kişiselleştirilmiş öneriler almak için müzik bestelerini, albümleri ve müzik parçası koleksiyonlarını seçerler. Hizmet ayrıca iOS, Android ile uyumlu sürümleri olan bir mobil ...
Gaana
gaana.com
Gaana.com- En yeni MP3 şarkılarını çevrimiçi dinleyin ve indirin. Gaana+'da yeni veya eski Hintçe şarkıları, Bollywood şarkılarını, İngilizce şarkıları* ve daha fazlasını indirin ve çevrimdışı oynayın. Ücretsiz olarak müzik akışı çalma listeleri oluşturun, paylaşın ve dinleyin.
Zing MP3
zingmp3.vn
Zing MP3, mobil cihazınızda en iyi müzik deneyimini yaşamanıza yardımcı olacak birçok olağanüstü özelliğe sahip ücretsiz bir müzik uygulamasıdır. Zing MP3, albüm, video, sanatçı, liste kategorileri, En İyi 100 ve popüler müzik konularına göre düzenlenmiş, en yeni içeriklerle sürekli güncellenen, çok...
Qobuz
qobuz.com
Yüksek ses kalitesinde sınırsız akış için 80 milyondan fazla parça mevcuttur. Qobuz ayrıca 24-Bit Yüksek Çözünürlüklü indirmelerde dünya lideridir.
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
Milyonlarca yüksek kaliteli telif hakkıyla korunan şarkıyı ve MV'yi NhacCuaTui müzik mağazasında deneyimleyin. Birçok platformda ücretsiz olarak çevrimiçi müzik dinleyin ve indirin.
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC, ödeme yapmanıza veya kaydolmanıza gerek kalmadan 83 milyon Japon ve Batı şarkısının keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan sabit ücretli bir müzik hizmetidir. En son sıralamalardan müzik videolarına ve karaoke'ye kadar, yalnızca Kullanıcıya özel etkinliklerin keyfini çıkarabilirsiniz! da tut...
酷我音乐
kuwo.cn
KuWo Music - Kayıpsız ses kalitesinde gerçek çevrimiçi dinleme web sitesi olan KuWo Music size yüksek kaliteli müzik, kayıpsız müzik indirmeleri, çeşitli müzik listeleri, hızlı yeni şarkı dağıtımı, eksiksiz temalı radyo istasyonları, kişiselleştirilmiş şarkı önerileri, yüksek kalite sunar. Kuwo kull...
酷狗音乐
kugou.com
Kugou Music, size Kugou müzik çalar indirmeleri, çevrimiçi müzik deneme indirmeleri, kitap dinleme, uzun ses, FM, yeni dinleme ve MV oynatma hizmetleri sunan çevrimiçi, gerçek bir müzik web sitesidir. Kugou Music'in birçok şarkısı var! Romanda ayrıca çok fazla karışma var! Ayrıca çok fazla sahne müz...
QQ音乐
y.qq.com
QQ Music, Tencent tarafından başlatılan bir çevrimiçi müzik hizmeti ürünüdür; büyük çevrimiçi müzik seçmeleri, yeni ve popüler şarkıların çevrimiçi prömiyerleri, şarkı sözleri çevirisi, mobil zil sesi indirmeleri, yüksek kaliteli kayıpsız müzik seçmeleri, büyük kayıpsız müzik kütüphaneleri, orijinal...
TikTok Music
music.tiktok.com
TikTok Music, yeni nesil müzik tutkunlarına yönelik, gelişmiş bir müzik keşfetme platformu sunan yeni bir müzik hizmetidir. Orijinal müzik, devasa bir müzik kütüphanesi, yeni şarkılar ve popüler şarkılar içeren on milyonlarca şarkı; her gün şarkı dinlemek için yüksek kaliteli bir müzik platformu!
Звук
zvuk.com
Zvuk, hayatın her anı için müziği sihirli bir şekilde seçen bir yayın hizmetidir. Binlerce seçilmiş çalma listesi, en iyiler listeleri ve kişiselleştirilmiş öneriler — hepsi tek bir uygulamada. Aboneliğin ilk ayı tüm yeni kullanıcılar için ücretsizdir.