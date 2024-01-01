Çok Kanallı Perakende Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Butan En Popüler Son Eklenenler

Çok kanallı perakende yönetimi yazılımı, bir e-ticaret kuruluşundaki tüm ürün verilerini merkezi bir depoda uyumlu hale getirir. Çok kanallı perakendecilik, e-ticaret müşterilerine, satın alma işlemi yapmadan önce ürün kataloğu ayrıntılarına erişmeleri için çeşitli yollar sağlayan bir dijital pazarlama yaklaşımıdır. Bu yazılım, çevrimdışı ve çevrimiçi alışveriş deneyimlerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş operasyonlarının ve lojistiğin ürün bilgileriyle birleştirilmesini kolaylaştırır. Müşterilerin tüm kanallarda tek tip deneyimlerden yararlanmasını sağlar, tekrarlanan müşteriliği teşvik eder, sipariş işlemeyi otomatikleştirir ve e-ticaret kuruluşuna envanteri, siparişi ve gelecek stratejilerini optimize etmek için kapsamlı bir operasyonel genel bakış sunar. Bu çok yönlü yazılım, katalog yönetim sistemleri, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), tedarik zinciri operasyonları ve iş zekası araçlarıyla arayüz oluşturur.