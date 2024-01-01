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Çok Kanallı Perakende Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bolivya
Çok kanallı perakende yönetimi yazılımı, bir e-ticaret kuruluşundaki tüm ürün verilerini merkezi bir depoda uyumlu hale getirir. Çok kanallı perakendecilik, e-ticaret müşterilerine, satın alma işlemi yapmadan önce ürün kataloğu ayrıntılarına erişmeleri için çeşitli yollar sağlayan bir dijital pazarlama yaklaşımıdır. Bu yazılım, çevrimdışı ve çevrimiçi alışveriş deneyimlerini sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş operasyonlarının ve lojistiğin ürün bilgileriyle birleştirilmesini kolaylaştırır. Müşterilerin tüm kanallarda tek tip deneyimlerden yararlanmasını sağlar, tekrarlanan müşteriliği teşvik eder, sipariş işlemeyi otomatikleştirir ve e-ticaret kuruluşuna envanteri, siparişi ve gelecek stratejilerini optimize etmek için kapsamlı bir operasyonel genel bakış sunar. Bu çok yönlü yazılım, katalog yönetim sistemleri, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), tedarik zinciri operasyonları ve iş zekası araçlarıyla arayüz oluşturur.
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Veeqo
veeqo.com
Etiketleri yazdırmaktan daha fazlasını yapan ücretsiz gönderim yazılımı. Veeqo'nun tamamen ÜCRETSİZ kargo yönetimi yazılımı sayesinde düşük kargo oranları, otomasyon ve güçlü sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirme maliyetini ve hızını azaltın. USPS, UPS, DHL ve FedEx'ten anında fiy...
Webgility
webgility.com
Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, s...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite, markaların ve perakendecilerin birden fazla çevrimiçi satış kanalında ürünleri zahmetsizce listeleyip satmasına ve envanter ve siparişler üzerinde merkezi kontrol elde etmesine olanak tanır. Sellbrite'ın bulut tabanlı kanal yönetimi platformu, Amazon, eBay, Walmart, Etsy, Shopify, BigComm...
Channable
channable.com
Channable, kanallar arasında ürün verileri optimizasyonunu düzenleyerek, çok kanallı satışı kolaylaştırarak ve hedefli arama ve ürün reklamları yoluyla dönüşüm oranlarını artırarak markalara, perakendecilere ve ajanslara e-Ticaret büyümesini hızlandırma gücü veren çok kanallı e-Ticaret platformudur....
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
Sellercloud
sellercloud.com
Sellercloud olarak kendimizi, ürünlerin satıldığı her yerde çevrimiçi perakendecilerin satış yapmasına yardımcı olmaya adadık. Platformumuz 200'den fazla satış kanalı ve pazar yeri ile entegre olup, daha fazla müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla satış elde etmenize yardımcı olur. Envanter ve sipariş ...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce, vizyonu çevrimiçi satıcılara çok kanallı yetenekler sunmak için güvenli, optimize edilmiş ve ölçeklenebilir entegrasyon araçları ve teknolojileri oluşturmak olan lider bir e-Ticaret platformu ve pazar yeri entegratörüdür. CedCommerce, çevrimiçi Pazaryerlerinin sorunsuz bir satıcı katılı...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot, çevrimiçi satışlarınızın merkezidir. Kanallarınızı bağlayın ve envanterinizi, siparişlerinizi, gönderi etiketlerinizi ve finansal raporlarınızı yönetin Stockpilot, e-Ticaret süreçlerinizi tek bir panel aracılığıyla kolaylaştırmak için eksiksiz bir özellikler seti sunar. Tüm önemli pazarl...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks, tüm ürün bilgilerinizi ve verilerinizi merkezi olarak yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) çözümüdür. Çevrimiçi perakendeciler ve markalar, ürün veri yönetiminin yanı sıra dijital varlıkları kolayca yönetebilir, doğru ürün verilerini birden fazla kanala sorunsuz...
3DSellers
3dsellers.com
İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
eBay, Amazon ve Play.com'da satış yapıyor musunuz ve: Sürekli olarak fazla ürün mü satıyorsunuz? Tüm ilanlarınızı tek bir yerden yönetmek mi istiyorsunuz? Birden fazla kanaldan gelen siparişlere yetişmekte zorlanıyor musunuz? Toplama listelerini, faturaları ve posta etiketlerini yazdırmanın zaman al...
Omnirio
omnirio.com
Omnirio, tüm çevrimiçi mağazalarınızı kullanımı kolay tek bir yerden yönetmenizi sağlar, böylece her yerde satış yapabilirsiniz!
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce, bir ana mağazayı birden fazla satış kanalına entegre etmenize yardımcı olan çok kanallı bir satış aracıdır. Kullanıcıların veri yönetimini merkezileştirmesine ve tüm kanalları tek bir kontrol panelinden yönetmesine olanak tanır. Ürünleri bir platformdan diğerine listelemek için aracı ku...
Ectaro
ectaro.com
Ectaro, ürün bilgisi yönetiminden siparişlerin yerine getirilmesine ve ötesine kadar tüm e-ticaret operasyonunuzu kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli özellik ve işlevlerle Ectaro, işlerini bir sonraki sevi...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi gör...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery, çevrimiçi mağazaların çeşitli kanallar arasında Ürün ve Sipariş Senkronizasyonunu optimize etmesinin kolay bir yoludur. Listeleri içe aktarın ve tüm siparişlerinizi Shopify, Amazon, eBay ve diğerleri gibi platformlar arasında senkronize edin. Yeni bir kanal başlatmak daha kolay ve daha hız...
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...
Unicommerce
unicommerce.com
2012 yılında kurulan Unicommerce, 31 Mart 2022'de sona eren mali yıl için gelir açısından işlem işlemede Hindistan'ın en büyük e-ticareti mümkün kılan SaaS platformudur ve markalar, satıcılar ve lojistik için e-ticaret operasyonlarının uçtan uca yönetilmesine olanak tanır. hizmet sağlayıcı firmalar....
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse, uluslararası e-ticaret alanında başarıya ulaşmak isteyen işletmelerin güçlü bir destekçisi olarak öne çıkan, yapay zeka destekli bir sınır ötesi e-ticaret entegrasyon çözümü yazılım şirketidir. Envanter yönetimi, sipariş yönetimi, lojistik yönetimi, rapor yönetimi, içerik yönetimi, iade ...
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills, e-ticaret işinizi kolaylaştırır. Web tabanlı envanter, sipariş, satın alma siparişi, nakliye ve listeleme yönetimi yazılımımızla, e-ticaret işinizi yönetme ve genişletme konusunda size güven veriyoruz. SellerSkill'in sezgisel arayüzü, ürünlerinizi listelemeyi kolaylaştırmak için güçlü ...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData, Asya-Pasifik'in önde gelen Kurumsal Ticaret Otomasyon Platformudur. CrescoData Commerce Connect Platformu, dünyanın önde gelen ticaret platformları arasında ürün, stok ve sipariş verilerini haritalayan ve otomatikleştiren bir Entegrasyon Platformudur. Karmaşık Ticari veri eşleme ve otoma...
Stock Konnect
stockkonnect.co
En kolay çok kanallı listeleme yönetim sistemini keşfedin Stock Konnect, nereden alışveriş yaparlarsa yapsın yeni müşterilerle bağlantı kurmanızı sağlar - Tek bir platformda çok kanallı e-ticaretten listeleme, envanter ve siparişleri oluşturabilir, senkronize edebilir ve yönetebilirsiniz daha basit,...
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimised, ürün feed'i optimizasyonunuz üzerinde tam kontrol sağlayan bir feed yönetimi yazılımıdır. Web sitenizi değiştirmeden veya geliştiricinize güvenmeden birden fazla alışveriş feed'ini optimize etmenize ve düzenlemenize olanak tanır.
Noverstock
noverstock.com
Noverstock, e-ticaret sektöründe uzmanlaşmış son teknoloji ürünü bir SaaS şirketidir. Çevrimiçi satıcıların işlemlerini kolaylaştırarak ve verimliliklerini artırarak işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir çözümdür. Platform, envanter yönetimi, sipariş karşılama, nakliye yönetimi ve analiz dahil olmak ü...
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Yazılım ERP: İşletme Yönetimi için Kesin Çözüm Dux Yazılım ERP, tüm işletme yönetimi ihtiyaçlarınıza tek bir yerden yanıt verir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanan SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) yazılımımız, operasyonlarınızı optimize etmenize ve işletmenizin verimliliğini ...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch çok kanallı bir e-ticaret yazılımıdır. Satıcıların, kullanımı kolay tek bir platformdan pazaryerleri, web siteleri, hesap paketleri ve nakliye şirketlerindeki Siparişleri, Ürünleri, Envanteri ve stokları kolayca yönetmesine olanak tanır.
crwizard
crwizard.com
Ürün feed'inizi optimize edin, harcamalarınızı optimize edin. Ürün feed'i verilerinizi ürün listeleme reklamları, fiyat karşılaştırma web siteleri veya satış ortağı ağları gibi farklı kanalların ihtiyaçlarına göre optimize ederek çevrimiçi mağazanıza daha fazla trafik çekin ve dönüşüm oranınızı artı...
GoDataFeed
godatafeed.com
Ürün verilerinizin her yönünü ve bunları dijital rafa nasıl ulaştıracağınızı yönetin. Kaynak verilerini birleştiren, formatları standartlaştıran ve yayın niteliklerini geliştiren akıllı bir katalogla tek bir doğruluk kaynağı oluşturun. Kataloğunuzu Google, Amazon, Facebook, Pinterest, TikTok ve 200'...
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker, e-Ticaret tüccarlarına yönelik bir Envanter Yönetimi yazılımıdır. Sumtracker, hem tek mağaza hem de çok mağaza sahipleri için envanter yönetimini çözer. Envanterin Shopify, Amazon, eBay ve Etsy, BigCommerce, WooCommerce ve Walmart'taki mağazalar arasında senkronize olmasını sağlayın. Bir...
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
SureDone
suredone.com
SureDone, pazar ve kanal verimliliği ve etkinliğinde ön sıralarda yer alarak markaları, üreticileri ve gelişmiş satıcıları satış büyümesine ve kârlılığa doğru yönlendiriyor. Sunduğumuz teklifin merkezinde, pazar ve kanal satışlarının çeşitli yönlerini otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarla...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes, Ürün Bilgi Yönetimi (PIM), Feed / Kanal Yönetimi ve Dijital Raf Analitiğini tek bir merkezi sistemde birleştirerek tüm satış kanallarında bütünsel optimizasyona olanak sağlar. shopvibes böylece Avrupa genelinde çok kanallı satışlarda markaları, üreticileri ve perakendecileri destekliyor. ...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: E-Ticaret için Yeni Nesil ERP E-ticaret operasyonlarının çeviklik ve verimlilik gerektirdiği bir çağda Kentro, NetSuite veya SAP gibi geleneksel ERP sistemlerine modern bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bulut tabanlı, çok kanallı bir ERP olarak Kentro, e-ticaret ortamı için özel olarak t...
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 8...
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve ...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions, 2010 yılından bu yana markalar, 3PL'ler ve büyük satıcılar için e-ticaretin en karmaşık entegrasyon ve otomasyon sorunlarından bazılarını çözen lider bir ticaret entegrasyon platformudur. Misyonumuz, her dijital ticaret işlemini hem tüketici hem de satıcı için ideal hale getirmektir...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror, çevrimiçi satış yapan kişi ve şirketler için tasarlanmış Çok Kanallı bir Yönetim Yazılımıdır. Listing Mirror, popüler pazaryerleriyle bütünleşir ve listeleri, gönderimi ve envanteri tek bir kullanıcı arayüzünden yönetmenize olanak tanır. -Ürün listelerini çoğaltın, yönetin ve seçtiği...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint, bağlantılı ticaret için oluşturulmuş modern Perakende Operasyon Platformunuzdur. Flxpoint, tedarik zincirinizi satış kanallarınıza bağlar ve e-ticaret operasyonlarınızı tamamen otomatikleştirir. Sizi yavaşlatan manuel süreçler veya özel geliştirmeler olmadan geniş ölçekte satış yapın.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
1000'den fazla e-Ticaret kanalında veri feed'lerinizi ve kampanya performansınızı optimize edin. 50 ülkede en çok seçilen veri besleme aracı. Ücretsiz deneme ve Canlı Demo!
MikMak
mikmak.com
MikMak, çok kanallı markalar için e-Ticaret hızlandırma konusunda önde gelen küresel bir platformdur ve ürün üreticilerinin ve CPG şirketlerinin tüketicilerinin çevrimiçi davranışlarını anlamalarına, pazarlama paralarının en iyi kullanımını belirlemelerine ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardım...
SellerActive
selleractive.com
SellerActive by Cart.com, e-ticaret markalarının ürünlerini dünyanın en büyük pazaryerlerinde tek bir yerden listelemesine ve güncellemesine olanak tanıyan güçlü bir araç paketidir. Çoğu marka ilk 60 günde ortalama %22 gelir artışı görüyor! Kolayca merkezi bir ürün kataloğu oluşturun, yeni listeleme...