Çok Seviyeli Pazarlama (MLM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guadeloupe En Popüler Son Eklenenler

Doğrudan satış yazılımı veya parti planı yazılımı olarak da adlandırılan çok düzeyli pazarlama (MLM) yazılımı, doğrudan satış şirketlerinin ve distribütörlerinin satış ve pazarlama süreçleri boyunca operasyonel yönlerini kolaylaştırır. Çok seviyeli pazarlama, özerk distribütörlerin bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini doğrudan tüketicilere satarak tazminat kazandığı bir ağ pazarlama biçimini oluşturur. MLM'lerde yaygın olarak pazarlanan ürünler arasında kozmetikler, sağlıklı gıdalar ve ev eşyaları yer almaktadır. MLM çerçevesinde, distribütörlerden kişisel bağlantılarından yeni distribütörler almaları istenir ve bu da "alt sıra" olarak adlandırılan şeyi oluşturur. Bu yapıda ücretlendirme iki yönlüdür: Distribütörler kendi doğrudan satışlarından kazanırlar ve ayrıca alt ekiplerinin ürettiği satışlara dayalı olarak komisyon alırlar. Çok düzeyli pazarlama yasal bir iş modeli olmaya devam ederken, bazı MLM girişimleri saadet zinciri şemaları olarak etiketlendi. Özellikle, piramit şemaları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan ve Avustralya dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok yargı bölgesinde yasa dışıdır.