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Çok Seviyeli Pazarlama (MLM) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belçika
Doğrudan satış yazılımı veya parti planı yazılımı olarak da adlandırılan çok düzeyli pazarlama (MLM) yazılımı, doğrudan satış şirketlerinin ve distribütörlerinin satış ve pazarlama süreçleri boyunca operasyonel yönlerini kolaylaştırır. Çok seviyeli pazarlama, özerk distribütörlerin bir şirketin ürünlerini veya hizmetlerini doğrudan tüketicilere satarak tazminat kazandığı bir ağ pazarlama biçimini oluşturur. MLM'lerde yaygın olarak pazarlanan ürünler arasında kozmetikler, sağlıklı gıdalar ve ev eşyaları yer almaktadır. MLM çerçevesinde, distribütörlerden kişisel bağlantılarından yeni distribütörler almaları istenir ve bu da "alt sıra" olarak adlandırılan grubu oluşturur. Bu yapıda ücretlendirme iki yönlüdür: Distribütörler kendi doğrudan satışlarından kazanırlar ve ayrıca alt ekiplerinin ürettiği satışlara dayalı olarak komisyon alırlar. Çok düzeyli pazarlama yasal bir iş modeli olmaya devam ederken, bazı MLM girişimleri saadet zinciri şemaları olarak etiketlendi. Özellikle, piramit şemaları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Hindistan ve Avustralya dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok yargı bölgesinde yasa dışıdır.
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Pamtree
pamtree.com
Pamtree, yalnızca ağ pazarlama profesyonelleri için oluşturulmuş ücretsiz bir iş platformu ve MLM Uygulamasıdır. Ağır bir dosyayı yanınızda taşımak veya masanıza zincirlenmiş halde sayısız saatler harcamak yerine, basit bir uygulamayı indirebilir ve 'esnek' çalışmanın gerçekte ne anlama geldiğini gö...
Infinite MLM Software
infinitemlmsoftware.com
Sonsuz MLM yazılımı, ikili, matris, tek düzeyli veya diğer ücretlendirme planları gibi her tür MLM iş planı için birleşik bir çözümdür.
Penny AI
pennyapp.com
Penny, danışmanların ve liderlerin talep ettiği kopyalanabilir saha deneyimi yoluyla gelirinizi katlanarak artırırken, size ihtiyacınız olan inovasyon hızında veri ve içgörüler sağlar. Penny, satış danışmanlarının müşterilerle etkileşime girmesine ve yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojisini ...