Çok Ülkeli Bordro Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Britanya Hint Okyanusu Toprakları En Popüler Son Eklenenler

Çok ülkeli bordro yazılımı, her konuma özel bordro kuralları oluşturup yöneterek farklı ülkelerde bordro işlemlerini kolaylaştırır. Bu çözümler, iç politikalara ve hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere uyum sağlar. Çok uluslu şirketler, bordro doğruluğunu artırmak için İK departmanlarında sıklıkla çok ülkeli bordro yazılımını kullanır. Bu yazılım, daha geniş bir insan sermayesi yönetimi veya İK yönetimi paketinin parçası olarak veya bağımsız bir ürün olarak dağıtılabilir. Çok ülkeli bordro yazılımı genellikle muhasebe yazılımı veya ERP sistemleri gibi finansal sistemlerin yanı sıra İK yönetim paketleriyle de entegre olur. Yazılımın tüm lokasyonlarda uygulanmadığı durumlarda yerel bordro yazılımıyla entegrasyon da gerekli olabilir.