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Çok Ülkeli Bordro Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan
Çok ülkeli bordro yazılımı, her konuma özel bordro kuralları oluşturup yöneterek farklı ülkelerde bordro işlemlerini kolaylaştırır. Bu çözümler, iç politikalara ve hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere uyum sağlar. Çok uluslu şirketler, bordro doğruluğunu artırmak için İK departmanlarında sıklıkla çok ülkeli bordro yazılımını kullanır. Bu yazılım, daha geniş bir insan sermayesi yönetimi veya İK yönetimi paketinin parçası olarak veya bağımsız bir ürün olarak dağıtılabilir. Çok ülkeli bordro yazılımı genellikle muhasebe yazılımı veya ERP sistemleri gibi finansal sistemlerin yanı sıra İK yönetim paketleriyle de entegre olur. Yazılımın tüm lokasyonlarda uygulanmadığı durumlarda yerel bordro yazılımıyla entegrasyon da gerekli olabilir.
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Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
Skuad
skuad.io
Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış...
Unit4
unit4.com
Unit4, profesyonel hizmetler, eğitim, kamu hizmetleri ve kar amacı gütmeyen sektörlere özel olarak odaklanarak, hizmet kuruluşlarındaki kişiler için kurumsal yazılım, ERP uygulamaları ve ilgili profesyonel hizmetleri tasarlayan ve sunan bir yazılım şirketidir. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik böl...
Oyster
oysterhr.com
Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzman...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Ontop
getontop.com
3-1 küresel bordro çözümü. Ontop ile yalnızca birkaç tıklamayla küresel ekibinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki uluslararası ekiplerinizi yönetin ve ödeme yapın. İşletmenizi küresel ölçekte ölçeklendirin ve uluslararası yeteneklerinize yerleşik finansal hizmetler sunun. - Her...
Papaya
papayaglobal.com
Papaya Global, küresel iş gücü için oluşturulmuş tek fintech olan küresel ödemeler ve bordro teknolojisi sağlayan bir SaaS fintech şirketidir. Papaya'nın kapsamlı otomatik çözümü, finans ekiplerinin iş gücü harcamalarını uçtan uca yönetmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, hızı ve esnekliği sağlar. ...
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalman...
CloudPay
cloudpay.net
CloudPay, 130'dan fazla ülkede birleşik bir küresel bordro, hazine ve isteğe bağlı ödeme çözümü sağlayarak modern ödeme deneyimini tanımlıyor.
Rivermate
rivermate.com
Rivermate olarak, Kayıtlı İşveren (EOR) hizmetimizle sizinki gibi işletmelerin dünyanın her yerindeki çalışanları işe almasını ve yönetmesini kolaylaştırıyoruz. Platformumuz, 135'ten fazla ülkede işe alımla ilgili karmaşık görevleri yerine getirerek küresel istihdamı basitleştiriyor. Yerel yasalar, ...
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo, uzaktan işe alım için uçtan uca bir çözümdür. Adayları bulun, işveren hizmetimiz aracılığıyla işe alın, her şeyi platformumuzdan yönetin
RemotePass
remotepass.com
RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirket...
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak destek...
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim...
Omnipresent
omnipresent.com
Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uz...
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion, ulusal sınırlara bakılmaksızın uluslararası düzeyde işe alım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işyerlerini dönüştürüyor. Almanya'daki verimliliğimizle tanınan, işverenler ile küresel yetenekler arasındaki boşluğu dolduran önde gelen Avrupalı oyunculardan biriyiz. Çözüml...
Teamed
teamed.global
Teamed, küçük ve orta ölçekli şirketlerin dünyanın her yerinde birinci sınıf ekipleri işe almasına, ödeme yapmasına ve onlarla ilgilenmesine yardımcı olan küresel kayıt işvereni (EOR) platformudur. Dolayısıyla, ister yerleşik bir şirket ister yeni gelişen bir şirket olun, Teamed'in gelişmiş ancak ku...
Playroll
playroll.com
Playroll'un EOR'u ile, bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Playroll, küresel iş gücünün karmaşıklıklarına tek bir platformdan hakim olarak sizin için mali, idar...
Remofirst
remofirst.com
Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini g...
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanl...
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve...