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Çok Ülkeli Bordro Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İrlanda

Çok ülkeli bordro yazılımı, her konuma özel bordro kuralları oluşturup yöneterek farklı ülkelerde bordro işlemlerini kolaylaştırır. Bu çözümler, iç politikalara ve hem ulusal hem de uluslararası düzenlemelere uyum sağlar. Çok uluslu şirketler, bordro doğruluğunu artırmak için İK departmanlarında sıklıkla çok ülkeli bordro yazılımını kullanır. Bu yazılım, daha geniş bir insan sermayesi yönetimi veya İK yönetimi paketinin parçası olarak veya bağımsız bir ürün olarak dağıtılabilir. Çok ülkeli bordro yazılımı genellikle muhasebe yazılımı veya ERP sistemleri gibi finansal sistemlerin yanı sıra İK yönetim paketleriyle de entegre olur. Yazılımın tüm lokasyonlarda uygulanmadığı durumlarda yerel bordro yazılımıyla entegrasyon da gerekli olabilir.

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Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...

Deel

Deel

letsdeel.com

Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...

Remote

Remote

remote.com

Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...

Justworks

Justworks

justworks.com

Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.

Ontop

Ontop

getontop.com

3-1 küresel bordro çözümü. Ontop ile yalnızca birkaç tıklamayla küresel ekibinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Dünyanın her yerindeki uluslararası ekiplerinizi yönetin ve ödeme yapın. İşletmenizi küresel ölçekte ölçeklendirin ve uluslararası yeteneklerinize yerleşik finansal hizmetler sunun. - Her...

Papaya

Papaya

papayaglobal.com

Papaya Global, küresel iş gücü için oluşturulmuş tek fintech olan küresel ödemeler ve bordro teknolojisi sağlayan bir SaaS fintech şirketidir. Papaya'nın kapsamlı otomatik çözümü, finans ekiplerinin iş gücü harcamalarını uçtan uca yönetmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, hızı ve esnekliği sağlar. ...

Skuad

Skuad

skuad.io

Skuad, sizin gibi şirketlerin dünyanın her yerinde olağanüstü yetenekleri uyumlu bir şekilde istihdam etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyan, hızla büyüyen küresel bir istihdam ve bordro platformudur. Skuad, büyük işletmelerin ve yeni kurulan girişimlerin, işlerini büyütmek ve çeşitli dağıtılmış...

Multiplier

Multiplier

usemultiplier.com

Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalman...

CloudPay

CloudPay

cloudpay.net

CloudPay, 130'dan fazla ülkede birleşik bir küresel bordro, hazine ve isteğe bağlı ödeme çözümü sağlayarak modern ödeme deneyimini tanımlıyor.

Unit4

Unit4

unit4.com

Unit4, profesyonel hizmetler, eğitim, kamu hizmetleri ve kar amacı gütmeyen sektörlere özel olarak odaklanarak, hizmet kuruluşlarındaki kişiler için kurumsal yazılım, ERP uygulamaları ve ilgili profesyonel hizmetleri tasarlayan ve sunan bir yazılım şirketidir. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik böl...

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster'ın EOR'u ile bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Oyster, 180'den fazla ülkede uyumluluğu sağlamak için derin istihdam öngörülerinden ve hukuk ve İK uzman...

Rivermate

Rivermate

rivermate.com

Rivermate olarak, Kayıtlı İşveren (EOR) hizmetimizle sizinki gibi işletmelerin dünyanın her yerindeki çalışanları işe almasını ve yönetmesini kolaylaştırıyoruz. Platformumuz, 135'ten fazla ülkede işe alımla ilgili karmaşık görevleri yerine getirerek küresel istihdamı basitleştiriyor. Yerel yasalar, ...

RecruitGo

RecruitGo

recruitgo.com

RecruitGo, uzaktan işe alım için uçtan uca bir çözümdür. Adayları bulun, işveren hizmetimiz aracılığıyla işe alın, her şeyi platformumuzdan yönetin

RemotePass

RemotePass

remotepass.com

RemotePass, küresel ekipler için en güçlü ve kullanımı kolay küresel işe alım ve bordro platformudur. Vizyonumuz, herkesin her yerden çalışabileceği ve aynı zamanda avantajlara ve finansal hizmetlere erişebileceği bir dünya yaratmaktır. Sürecin karmaşıklığını ortadan kaldırarak, ileriye dönük şirket...

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak destek...

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim...

Omnipresent

Omnipresent

omnipresent.com

Omnicurrent, birinci sınıf bir işletmeyi ve ekibi büyütmeye odaklanmanızı sağlayan küresel bir EOR çözümüdür. Ortağınız olarak, maliyetli bir yerel kuruluş kurmanıza gerek kalmadan, size en iyi uluslararası yetenekleri işe alma esnekliği sağlıyoruz. Kayıtlı İşvereniniz olarak dünyanın her yerinde uz...

WorkMotion

WorkMotion

workmotion.com

WorkMotion, ulusal sınırlara bakılmaksızın uluslararası düzeyde işe alım yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirerek işyerlerini dönüştürüyor. Almanya'daki verimliliğimizle tanınan, işverenler ile küresel yetenekler arasındaki boşluğu dolduran önde gelen Avrupalı ​​oyunculardan biriyiz. Çözüml...

Teamed

Teamed

teamed.global

Teamed, küçük ve orta ölçekli şirketlerin dünyanın her yerinde birinci sınıf ekipleri işe almasına, ödeme yapmasına ve onlarla ilgilenmesine yardımcı olan küresel kayıt işvereni (EOR) platformudur. Dolayısıyla, ister yerleşik bir şirket ister yeni gelişen bir şirket olun, Teamed'in gelişmiş ancak ku...

Playroll

Playroll

playroll.com

Playroll'un EOR'u ile, bir ticari kuruluş kurmadan uyumlu bir şekilde işe alım yapın ve tüm istihdam işlevlerini tek bir otomatik platformdan yönetin. Geleneksel bir kayıtlı işverenden daha iyi olan Playroll, küresel iş gücünün karmaşıklıklarına tek bir platformdan hakim olarak sizin için mali, idar...

Remofirst

Remofirst

remofirst.com

Remofirst, 180'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanlarınızı ve/veya yüklenicilerinizi sizin adınıza çalıştırır. Üstün yeteneklerinizle çalışacak yerel bir varlık oluşturmak için aylarca ve onbinlerce dolar harcamanıza gerek yok. Yanlış sınıflandırma risklerinden kaçınırken, uyumluluk denetimlerini g...

Velocity Global

Velocity Global

velocityglobal.com

Velocity Global, işin geleceğini sınırların ötesinde hızlandırıyor. Küresel çalışma platformu, işveren ve yetenek deneyimini herkesle, her yerde, her şekilde çalışmayı kolaylaştırır. İşverenler ve yetenekler, kişiselleştirilmiş uzmanlık ve benzersiz küresel ölçekle desteklenen, tescilli bulut tabanl...

Plane

Plane

plane.com

Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve...

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