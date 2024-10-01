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Mobil Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Britanya Hint Okyanusu Toprakları
Mobil pazarlama yazılımı aracılığıyla işletmeler, mobil web tarayıcıları, uygulamalar ve reklam platformları üzerinden akıllı telefonlara, tabletlere ve diğer mobil cihazlara yönelik çeşitli pazarlama girişimlerini stratejilendirebilir, yürütebilir ve denetleyebilir. Perakende, yemek, seyahat ve eğlence gibi çeşitli sektörler, teklifler, indirimler ve anketlerle mobil kitleleri cezbetmek için bu araçlardan yararlanıyor. Gezinme geçmişi ve konum gibi kullanıcı verilerini toplama yeteneği ile mobil pazarlama yazılımı, hem mevcut hem de potansiyel müşterilerle özel ve zamanında etkileşimleri kolaylaştırır. Bu hızlı etkileşim, müşterilerin mobil cihazları aracılığıyla anında yanıt verebilmelerinden dolayı genellikle hızlı satış üretimi veya abone kazanımı ile sonuçlanır. Bu yazılım çözümlerini e-posta pazarlama ve proaktif bildirim araçlarıyla entegre etmek, pazarlama ekiplerinin kampanyalar boyunca varlıklarını güçlendirmelerine olanak tanır.
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Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dak...
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal, 1 milyondan fazla işletmenin günde 12 milyardan fazla mesaj iletmesine olanak tanıyan bir müşteri etkileşim platformudur. Çok kanallı mesajlaşma platformu e-postayı, anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşmayı, SMS'i ve Apple'ın Canlı Etkinliklerini destekler. Üstün mimariyle desteklene...
Customer.io
customer.io
Customer.io, pazarlama ekiplerinin tüm mesajlaşma kanallarındaki insanlara doğru zamanda ulaşan veriye dayalı kampanyalar oluşturması için tasarlanmış bir müşteri etkileşim platformudur. Ürün paketleri arasında tüm etkileşim ihtiyaçlarına yönelik bir mesajlaşma otomasyon aracı olan Journeys ve tüm t...
Flowcode
flowcode.com
Doğrudan bağlantıların gücünün kilidini açın. Flowcode, anında dönüşümler ve gerçek zamanlı veriler için 1 numaralı güvenilir QR sağlayıcısıdır. Birinci taraf veri toplama, yeni nesil coğrafi raporlama verileri, mobil öncelikli açılış sayfaları ve API entegrasyonları gibi çevrimdışı ve çevrimiçi ara...
Regal.io
regal.io
Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmeleri için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı aramalar ve kıs...
Attentive
attentive.com
Attentive®, 1:1 SMS ve e-posta etkileşimleri yoluyla mesaj performansını optimize etmek için tasarlanmış, dünyanın 1 numaralı etkileşimli pazarlama platformudur. Tüketicinin satın alma yolculuğunun her aşamasına zeka aşılayan Attentive, işletmelere müşterileriyle büyük ölçekte son derece kişiselleşt...
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...
Insider
useinsider.com
Bireyselleştirilmiş, kanallar arası deneyimler oluşturmak için tek bir platform olan Insider, kurumsal pazarlamacıların müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, yapay zeka amaç motoruyla gelecekteki davranışlarını tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluştu...
CallFire
callfire.com
CallFire, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis sesli pazarlama çözümleri sunmaktadır. IVR, Sesli Yayın ve Çağrı Takibi gibi sosyal yardım ve katılım hizmetleriyle yerel işletmelerin büyümesine ve gelirlerini korumasına yardımcı olma konusunda uzmanız. CallFire, yerel iş...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel ve daha fazlası gibi 1.200'den fazla küresel tüketici markasının güvendiği, içgörü odaklı bir müşteri etkileşimi platformudur. 35'ten fazla ülkedeki dijital öncelikli ve Kurumsal markalar, ayda ...
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmey...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlama ekiplerine son derece kişiselleştirilmiş kanallar arası yolculuklarla müşteri beklentilerini aşma gücü veren, hepsi bir arada bir müşteri deneyimi ve veri platformudur (CXDP). Dotdigital ile pazarlamacılar müşteri verilerini sorunsuz bir şekilde birleştirebilir, zenginleştirebi...
monetag
monetag.com
Monetag, dünya çapındaki reklamverenlere ve yüksek gelir odaklı araçlara erişim sağlayan, masaüstü, mobil web ve uygulama içi kitlelerden, kalan reklam envanterinden ve sosyal trafikten para kazanmaya yönelik bir platformdur.
Notifyre
notifyre.com
Notifyre'ın güvenli SMS ve faks çözümleriyle iş iletişimlerinizi geliştirin. SMS ve faks süreçlerini e-posta, uygulama aracılığıyla çevrimiçi olarak kolaylaştırın veya geliştirici dostu SMS ve faks API'miz aracılığıyla zahmetsizce entegre edin. ISO 27001 sertifikalıyız ve tamamen HIPAA uyumluyuz; fa...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend, işletmelere ve geliştiricilere yönelik iletişim yazılımıdır. Önemli kişilerle konuşmanıza yardımcı olmak için SMS, MMS, Ses, Çevrimiçi Posta, E-posta ve Faks sunuyoruz. ClickSend, Avustralya, Filipinler, İngiltere, Amerika, Vietnam ve ötesinde çalışan 100'den fazla kişiden oluşan yetene...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu pl...
Branch
branch.io
Branch, farklı cihazlar, platformlar ve kanallar genelinde kullanıcı ölçümünü birleştiren ve kullanıcı nereden gelirse gelsin kusursuz bir müşteri deneyimi sunan çözümler sağlar. Mobil teknolojinin kullanılmaya başlanması günümüz işletmelerini böldü; hatalı ilişkilendirmelere ve çalışmayan bağlantıl...
Iterable
iterable.com
Iterable, gerçek zamanlı müşteri verilerini ve müşterileri kanallar arasında rekor sürede harekete geçirmek için deneyimler yaratma yeteneğini bir araya getiren bir müşteri iletişim platformudur; markaların geniş ölçekte uyumlu, kişiselleştirilmiş ve dinamik iletişimlerle keyifli deneyimler sunmasın...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet, doğrudan posta pazarlamacıları, ajanslar ve matbaacılar için bir Doğrudan Pazarlama Otomasyonu platformudur. Boingnet pazarlamacıları, yanıtı izleyen, web ve e-posta kanallarını kişiselleştiren ve pazarlama otomasyonu ve CRM platformlarıyla entegre olan Kişiselleştirilmiş URL'ler (pURL'ler...
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer, gelişmiş ölçüm, veri analitiği, derin bağlantı, etkileşim, sahtekarlığa karşı koruma, veri temiz odası ve gizliliği koruma teknolojileriyle markaların işletmeleri ve müşterileri için iyi seçimler yapmasına yardımcı oluyor. Markaların olağanüstü deneyimler sunarken müşteri gizliliğini artı...
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...
Appcues
appcues.com
Appcues, geliştiriciye gerek kalmadan web ve mobil uygulamalarda ürün benimsenmesini ölçmeyi ve iyileştirmeyi kolaylaştırır. Kodsuz platform, teknik olmayan ekiplerin ürün kullanımını izlemesine ve analiz etmesine ve birkaç dakika içinde güzel uygulama içi katılım turları, duyurular ve anketler yayı...
Braze
braze.com
Braze, tüketiciler ve sevdikleri markalar arasındaki kalıcı bağlantıları güçlendiren lider bir müşteri etkileşim platformudur. Braze, herhangi bir pazarlamacının herhangi bir kaynaktan herhangi bir miktarda veri toplamasına ve bunlar üzerinde işlem yapmasına olanak tanır; böylece tek bir platformdak...
MailUp
mailup.com
MailUp, E-posta, SMS ve Mesajlaşma Uygulamaları pazarlama kampanyalarını oluşturmak, otomatikleştirmek ve özelleştirmek için basit ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Dünya çapında 10.000'den fazla müşterinin güvendiği bu ürün, pazarlama stratejileriniz için gelişmiş otomasyon özellikleri ve türünün en ...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, California'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulama...
Endear
endearhq.com
Endear, mağaza içi çalışanların kişiselleştirilmiş müşteri desteği göndermesi ve takip etmesi için oluşturulmuş ilk perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi platformudur. Endear, tüm müşteri bilgilerinizi, notlarınızı ve satın alma geçmişinizi gerçek zamanlı raporlamayla birleşik profillerde birleştirm...
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve etkileşim fırsatları aracılığıyla müşteri den...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı m...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...
Listrak
listrak.com
Listrak perakende sektörünün önde gelen müşteri etkileşim platformudur. Listrak, kesintisiz kanallar arası düzenleme yoluyla sınıfının en iyisi e-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümlemeli pazarlama ve anında bildirimler sağlayarak 1.000'den fazla perakendeciye sonuçlar sağlıyor. Listrak'ın v...
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss, çoklu aileye yönelik ilk AMN (otomatik mobil bakım) aracıdır. En yaygın kullanılan çok aileli CRM'ler ve mülk yönetimi yazılımlarıyla yapılan güçlü entegrasyonlar, müşterilerinin potansiyel müşterilerini özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş açılış sayfalarıyla beslemelerine olanak tan...
Apxor
apxor.com
Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu...
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz, işletmelerin abone sayısını artırmasına ve geniş ölçekte 1:1 kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir metin pazarlama çözümüdür. En yüksek açılma oranlarını ve dönüşümleri yakalamak için kişiselleştirilmiş resimli kısa mesajlardan ve satış sayfaları...
Airship
airship.com
Mobil uygulama müşterileri, uygulama dışı müşterilerden ortalama 3 kat daha değerlidir. Mobil uygulama deneyimi şirketi Airship, markaların bu değeri yakalamasını sağlıyor. Airship Uygulama Deneyimi Platformu Airship platformu, satın alma ve etkinleştirmeden katılım ve sadakate kadar tüm müşteri uyg...
Bryj
bryj.ai
Yapay zeka destekli bir SaaS platformu aracılığıyla Bryj, inanılmaz, uçtan uca mobil uygulama deneyimlerini daha hızlı, bütçeyi aşmadan ve daha az teknoloji kaynağıyla sunuyor. Bryj platformu, uygulamaları kurumsal sistemleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, akıllı analizler ve yapay zeka sa...
Appnext
appnext.com
Appnext, hem uygulama içi hem de cihaz içi keşfi kapsayan, piyasadaki tek öneri motorunu sunan en büyük bağımsız uygulama keşif platformudur. Appnext keşif platformu, kullanıcıların günlük mobil yolculukları boyunca 20'den fazla etkileşim yoluyla günlük 6,5 milyar uygulama önerisini destekliyor. App...
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluştu...
ASO index
asoindex.io
Uygulamanızı zirveye taşıyın! GPT-4 destekli anahtar kelime önerisi, reklam öğesi ve inceleme optimizasyonu ile uygulamalarınızın gösterimlerini ve organik indirmelerini en üst düzeye çıkarın. Kendi dil analiz algoritmamız, Korece ve Japoncada bile daha doğru anahtar kelime dökümlerine olanak tanır.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama sürecini kolaylaştırmak ve sonuçları optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. E-posta ve SMS pazarlaması, anlık bildirimler, canlı sohbetler, potansiyel müşteri puanlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamanın farklı yönlerini...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge, Mobil Ölçüm (MMP), Çoklu Dokunuşlu İlişkilendirme (MTA), Artımlılık ve Pazarlama Karması Modellemesini (MMM) tek bir birleşik kontrol panelinde bir araya getiren birleşik bir ölçüm çözümüdür; pazarlamacıların gerçek büyüme kaynaklarını keşfedip en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olurken...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee, e-posta ve SMS iletişim teknolojisinin lider sağlayıcısıdır. Kuruluşlara çevrimiçi iletişim aracı olarak kolay ve sezgisel bir araç seti sağlayan güçlü bir platform sunuyoruz... Daha Fazlasını Göster ve müşteriler, kişiler ve destekçilerle etkileşim. Uzmanlık alanlarımız arasında e-posta bü...
Reteno
reteno.com
Reteno, uygulamaya öncelik veren işletmelere yönelik bir kullanıcı etkileşim platformudur. Reteno'nun özellikleri müşteri kaybını azaltmanıza ve pazarlama iletişimlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Reteno, kampanyaları Mobil ve Web Push, Uygulama İçi, Uygulama Gelen Kutusu, E-po...
Apester
apester.com
Daha fazla potansiyel müşteri yaratan, kullanıcıları etkileşime geçiren ve dönüştüren ve elde tutma oranını artıran etkileşimli içerik deneyimleriyle pazarlamanızı ve dönüşüm huninizi güçlendirin.
Sakari
sakari.io
Sakari, duyurular, hatırlatmalar, uyarılar, onaylar ve pazarlama kampanyaları göndermek için kullanılan toplu bir kısa mesaj hizmetidir.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga, e-işletmelerin müşterilerine e-posta, web, mobil, sosyal medya ve görüntülü reklam gibi çeşitli kanallar aracılığıyla kişiselleştirilmiş eylemler sunmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümüdür.
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web push bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomasy...
MDirector
mdirector.com
MDirector, her şeye sahip olan e-posta pazarlama platformu. E-posta ve toplu SMS ile işinizi dönüştürün ve pazarlama stratejinizi aynı yerden geliştirin. Satışlarınızı artırmak ve hedeflerinize ulaşmak için doğru hedef kitleyle bağlantı kurun ve sonuçlarınızı gerçek zamanlı olarak optimize edin.