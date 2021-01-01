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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Mobil Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
Mobil pazarlama yazılımı aracılığıyla işletmeler, mobil web tarayıcıları, uygulamalar ve reklam platformları üzerinden akıllı telefonlara, tabletlere ve diğer mobil cihazlara yönelik çeşitli pazarlama girişimlerini stratejilendirebilir, yürütebilir ve denetleyebilir. Perakende, yemek, seyahat ve eğlence gibi çeşitli sektörler, teklifler, indirimler ve anketlerle mobil kitleleri cezbetmek için bu araçlardan yararlanıyor. Gezinme geçmişi ve konum gibi kullanıcı verilerini toplama yeteneği ile mobil pazarlama yazılımı, hem mevcut hem de potansiyel müşterilerle özel ve zamanında etkileşimleri kolaylaştırır. Bu hızlı etkileşim, müşterilerin mobil cihazları aracılığıyla anında yanıt verebilmelerinden dolayı genellikle hızlı satış üretimi veya abone kazanımı ile sonuçlanır. Bu yazılım çözümlerini e-posta pazarlama ve proaktif bildirim araçlarıyla entegre etmek, pazarlama ekiplerinin kampanyalar boyunca varlıklarını güçlendirmelerine olanak tanır.
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SuprSend
suprsend.com
SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Regal.io
regal.io
Regal.io, B2C markalarının büyüme hedeflerine çok daha hızlı ulaşabilmesi için daha fazla konuşmayı teşvik etmek üzere tasarlanmış giden telefon ve sms satış çözümüdür. SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma ve AAA dahil 100'den fazla lider marka, olay odaklı çağrılar ve kısa ...
Attentive
attentive.com
Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
monetag
monetag.com
Monetag, dünya çapındaki reklamverenlere ve yüksek gelir odaklı araçlara erişim sağlayan, masaüstü, mobil web ve uygulama içi kitlelerden, kalan reklam envanterinden ve sosyal trafikten para kazanmaya yönelik bir platformdur.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.
Notifyre
notifyre.com
Notifyre'ın güvenli SMS ve faks çözümleriyle iş iletişimlerinizi geliştirin. SMS ve faks süreçlerini e-posta, uygulama aracılığıyla çevrimiçi olarak kolaylaştırın veya geliştirici dostu SMS ve faks API'miz aracılığıyla zahmetsizce entegre edin. ISO 27001 sertifikalıyız ve tamamen HIPAA uyumluyuz; fa...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie, iPhone, Android, iPad ve Mobil Web için en güçlü mobil uygulama yaratıcısıdır. Dakikalar içinde uygulamalar oluşturun, barındırın ve oluşturun.
Branch
branch.io
Dijital markalar Şube’de büyüyor. Uçtan uca kullanıcı katılımını artırmak ve tüm cihazlar, kanallar ve platformlarda pazarlama etkinliğinin bütünsel ölçümünü sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde çözümlerle işinizi büyütün.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...
Appcues
appcues.com
Kullanıcı katılımı yalnızca başlangıçtır. Appcues, ürün liderliğindeki ekiplere ürünün benimsenmesini bir geliştirici olmadan ölçme ve iyileştirme olanağı sağlar. Başlamak için ücretsiz bir hesap oluşturun.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet, doğrudan posta pazarlamacıları, ajanslar ve matbaacılar için bir Doğrudan Pazarlama Otomasyonu platformudur. Boingnet pazarlamacıları, yanıtları izleyen, web ve e-posta kanallarını kişiselleştiren ve pazarlama otomasyonu ve CRM platformlarıyla entegre olan Kişiselleştirilmiş URL'ler (pURL'...
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve katılım fırsatları aracılığıyla müşteri deney...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend ile müşterilerinizle ve personelinizle SMS, ses, e-posta, zengin medya, doğrudan posta ve daha fazlası aracılığıyla iletişim kurun. Tekliden web uygulamasına, API'ye veya entegrasyona göre ölçeğe kadar.
Apxor
apxor.com
Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Bryj
bryj.ai
Yapay zeka destekli bir SaaS platformu aracılığıyla Bryj, inanılmaz, uçtan uca mobil uygulama deneyimlerini daha hızlı, bütçeyi aşmadan ve daha az teknoloji kaynağıyla sunuyor. Bryj platformu, uygulamaları kurumsal sistemleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, akıllı analizler ve yapay zeka sa...
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluştu...
Voxie
voxie.com
Voxie, perakende, hizmet ve restoran tutkusu markalarının önemli ölçüde daha fazla gelir elde etmek için müşterileriyle bağlantı kurmasına ve onlardan öğrenmesine yardımcı olan, etkileşimli yapay zeka metin pazarlama lideridir. Daha fazla bilgi edinmek için www.voxie.com adresini ziyaret edin.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.
Airbridge
airbridge.io
Cihazlar, kimlikler ve platformlar genelinde gerçek pazarlama etkinliğini ölçmek için web ve uygulamaya yönelik evrensel ilişkilendirme platformu.
Airship
airship.com
Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.
Apester
apester.com
Daha fazla potansiyel müşteri yaratan, kullanıcıları etkileşime geçiren ve dönüştüren ve elde tutma oranını artıran etkileşimli içerik deneyimleriyle pazarlamanızı ve dönüşüm huninizi güçlendirin.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...
Mobiz
app.mobiz.co
Doğrudan müşterilerinizin eline gönderilen dinamik, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfalarıyla SMS pazarlamanızı güçlendirin.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss, çoklu aileye yönelik ilk AMN (otomatik mobil bakım) aracıdır. En yaygın olarak kullanılan çok aileli CRM'ler ve mülk yönetimi yazılımıyla güçlü entegrasyonlar, müşterilerinin potansiyel müşterilerini özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş açılış sayfalarıyla beslemelerine olanak tanır. ...
Reteno
reteno.com
Reteno, uygulamaya öncelik veren işletmelere yönelik bir kullanıcı etkileşim platformudur. Reteno'nun özellikleri, müşteri kaybını azaltmanıza ve pazarlama iletişimlerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur. Reteno, kampanyaları Mobil ve Web Push, Uygulama İçi, Uygulama Gelen Kutusu, E-p...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual, pazarlamacıların ve kuruluşlarının tüketicileri daha iyi anlamak, onlara ulaşmak ve onlarla etkileşime geçmek için konumu kullanmalarına yardımcı olan bir konum verisi şirketidir. Konum verileri, pazarlamacılar ve markalar için daha akıllı iş kararları almanın anahtarıdır. Dünyamız artık mo...
Cordial
cordial.com
Cordial, markalara pazarlama stratejilerini tamamen otomatikleştirme ve çalışma şekillerini dönüştürme konusunda güç veren gerçek bir pazarlama platformudur. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Cordial, yeni pazarlama stratejilerini rekor sürede tasarlamak, test etmek ve uygulamak için gelişmiş...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc., veri odaklı pazarlamacılar için önde gelen çok kanallı ölçüm ve ilişkilendirme çözümleri sunan gerçek zamanlı bir veri çözümleri şirketidir. Kochava'nın Pazarlamacılar İşletim Sistemi™ (m/OS), müşteri kimliğini, ölçümü ve veri kontrollerini sorunsuz bir şekilde entegre eden ve yöneten ...
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomas...
InAppStory
inappstory.com
Yerel iletişim kanalları aracılığıyla mobil kullanıcıların yaşam döngüsünü uzatın. Hikayeler ile zengin içerik sunma ve dönüşüm hunisinde etkileşim kurma! MİSYON InAppStory, Stories aracılığıyla mobil uygulama ve web sitelerinde daha yüksek dönüşümler, etkili erişimler, müşteri sadakati ve gelişmiş ...
MDirector
mdirector.com
MDirector, her şeye sahip olan e-posta pazarlama platformu. E-posta ve toplu SMS ile işinizi dönüştürün ve pazarlama stratejinizi aynı yerden geliştirin. Satışlarınızı artırmak ve hedeflerinize ulaşmak için doğru hedef kitleyle bağlantı kurun ve sonuçlarınızı gerçek zamanlı olarak optimize edin.