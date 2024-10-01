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Mobil Etkinlik Uygulamaları - En Popüler Uygulamalar - Yunanistan
Etkinlik planlayıcıları, mobil etkinlik uygulaması yazılımını kullanarak etkinlikleri için özelleştirilmiş bir mobil uygulamayı zahmetsizce hazırlayabilir ve kodlama ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu yazılım, organizatörlere programlar, kat planları, katılımcı ayrıntıları, satıcı bilgileri ve konuşmacı biyografileri dahil olmak üzere önemli etkinlik bilgilerini içeren markalı mobil uygulamalar geliştirme olanağı sağlar. Katılımcılar, etkinliğin tüm yönlerine anında erişim sağlayan bu uygulamaları telefonlarına kolayca indirebilirler. Tipik olarak yazılım, etkinlik planlamacıların, içeriği kendi özel etkinliklerine uyacak şekilde uyarlamadan önce tercih ettikleri tasarım ve özellikleri seçmelerine olanak tanır.
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Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinl...
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi'nin uçtan uca etkinlik yönetimi platformu, etkinlik organizatörlerinin ilgi çekici sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik deneyimlerini planlamasını, tanıtmasını, para kazanmasını ve sunmasını kolaylaştırır. Web sitesi, kayıt ve ödüllü etkinlik uygulamasından Sanal Alan ve tam olarak yönetilen...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web s...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, otu...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etme...
Brella
brella.io
Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçları...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sür...
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı ki...
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kola...
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Superevent
superevent.com
Superevent, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklerinize güç verecek mükemmel hepsi bir arada etkinlik platformudur. Katılımcılarınız için ilgi çekici ve kurulumu basit!
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel vi...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr, etkinlik organizatörlerine etkinlikleri için hibrit, yerinde veya çevrimiçi etkinlik formatında çalışan kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan lider bir etkinlik uygulaması çözümüdür. LineUpr, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriy...
Eventee
eventee.co
Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize...
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, B2B etkinlik pazarlamacılarının etkinlik teknolojisi yığınlarını basitleştirmelerine yardımcı olan birleşik bir etkinlik ve web semineri platformudur. Bir etkinliği uçtan uca yürütmek için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, etkinlik programlarınızı tek platformdan yönetmek için Zu...
Cadence
eventcadence.com
Cadence, hayalinizdeki şahsen veya sanal etkinliği planlamak, yürütmek ve deneyimlemek için hepsi bir arada bir platformdur. Çarpıcı görüntüler, özel renkler ve benzersiz logolarla marka kimliğiniz platformumuzun bir uzantısı haline gelecektir. İster sanal bir şirket konferansı ister müzik festivali...
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...
Grupio
grupio.com
Grupio, Etkinlik Profesyonellerinin Etkinliklerini ve Konferanslarını Mobilize Etmelerine, Katılımcıların Deneyimini İyileştirmelerine ve Artan Sosyal Medya Farkındalığını Artırmalarına Olanak Sağlar.
Evenium
corp.evenium.com
Evenium, katılımcılarınıza daha iyi ve ilgi çekici bir deneyim sunarken etkinliklerinizi kolayca yönetebilmeniz için sezgisel teknoloji sağlar. Platformumuz, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri sağlarken, etkinlik yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimin...
Expo Pass
expopass.com
Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimi...
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknoloji...
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...
Meeting Application
meetingapplication.com
Toplantı Uygulaması, canlı, çevrimiçi veya karma olmasına bakılmaksızın tüm katılımcılara etkinlik içi deneyim sağlar. Hem mobil cihazlara hem de web sayfalarına çözümler sunarak katılımcıların kendilerine en uygun biçimde erişmesini sağlar. Akış veya ağ oluşturma etkinlikleri gibi belirli gereksini...
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platform...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium canlı, hibrit ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştirir ve insanların, fikirlerin ve bilginin kimyasını yakalamak için tasarlanmış tek ve esnek bir platformla çevrimiçi öğrenmenin değerini en üst düzeye çıkarır. Şirketin yazılım ürünleri, dünya çapında 900'den fazla içerik odaklı kurulu...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yö...
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinl...
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşt...
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Uygulama özellikleri, etkinlik sahiplerinin iş fırsatlarını artırmasına, etkinlik rehberi sağlamasına ve katılımcılarla daha iyi iletişim kurmasına olanak tanır.
Ventla
ventla.io
Ventla, katılımcı davranışı hakkında gerçek zamanlı bilgiler sağlarken etkileşimi ve etkileşimi basitleştirmek ve teşvik etmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir etkinlik platformudur. Kayıt, yerel mobil uygulama, web tabanlı sanal mekan ve canlı yayın gibi tam döngülü etkinlik araçlarıyla Ventla,...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; e...
Edenkit
edenkit.com
Edenkit size şu konularda yardımcı olur: - dakikalar içinde bir etkinlik web sayfası, mobil uygulama, kayıt ve topluluk pazarlama kampanyası başlatarak anında dijital bir varlık oluşturun - tamamı içeriğinize dayalı - sadık ilişkiler kurun, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları kendi hikayeler...
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son te...