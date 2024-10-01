Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Mobil E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Haiti
Mobil e-ticaret (m-ticaret) yazılımı, şirketlerin mobil cihaz kullanmayı tercih eden tüketiciler için alışveriş deneyimini geliştirmesine olanak tanır. E-ticaret işletmeleri bu yazılımı, sektörlerine ve hedef kitlelerine göre uyarlanmış özel mobil uygulamalar geliştirmek için kullanır. Öncelikle e-ticaret profesyonelleri ve ara sıra pazarlama ekipleri tarafından kullanılan m-ticaret yazılımı, uygulamaların şirketin markalama kurallarına uygun olmasını sağlar. Bu yazılımı e-ticaret platformlarının mobil versiyonlarından ayırmak önemlidir. M-ticaret yazılımı, kullanıcıların yalnızca mevcut uygulamaları değiştirmesine değil, yeni uygulamalar oluşturmasına da olanak sağlamalıdır. Bu kategoriye hak kazanmak için mobil geliştirme yazılımının belirli e-ticaret işlevlerini içermesi gerekir.
Yeni Uygulama Gönder
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce satıcı tarafından kullanılan Ecwid by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: yüz yüze, web ...
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya öncede...
Shopney
shopney.co
Shopney, Shopify ve Shopify Plus markaları için en iyi mobil uygulama oluşturucudur. Kolay sürükle ve bırak tasarım düzenleyicisiyle Shopify mağazanızı iOS ve Android mobil uygulamalarına dönüştürebilirsiniz. Tema seçenekleri ve uygulama içi sohbet gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Böylece mobil ...
Builder.ai
builder.ai
Artık pizza sipariş ettiğiniz gibi bir uygulama sipariş edebilirsiniz. Daha sonra, araba yapımında kullanılan montaj hattını kullanarak özel uygulamanızı üretiyoruz. Gartner® yazılım geliştirmenin bu yeni yolunu "Vizyoner" olarak adlandırdı. Builder.ai'nin size sundukları: 1. Önceden garantili fiyat...
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazl...
Mowico
mowico.com
E-Ticaret işletmelerinizi üç adımda, bir saat içinde mobil uygulamaya dönüştüren, kodsuz bir Mobil Uygulama Oluşturucu; herhangi bir kodlama bilgisi olmadan!
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların tamamen yerel mobil uygulamalar kullanarak mobil gelirleri ölçeklendirmesine, dönüşümleri artırmasına ve elde tutma oranını artırmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli kapsamlı bir mobil ticaret platformudur. Yapay zeka, makine öğrenimi, sesli raporlama ve daha...
JMango360
jmango360.com
E-ticaret şirketlerinin mobil büyümesini sağlıyoruz. Yerel uygulamalar, Uygulama pazarlaması ve özel uygulama geliştirme sunuyoruz. İnsanlar 'Mobil Zamanlarının' %90'ını Uygulamalarda geçirdi. Bu durum müşterilerin mobil alışverişe bakışını değiştirdi. Hızlı, sorunsuz ve muhteşem mobil deneyimler is...
Tapcart
tapcart.com
Tapcart, Shopify sitelerini harika mobil uygulamalara dönüştürür. Yalnızca birkaç tıklamayla, arama işlevine sahip farklı ürün tablolarıyla özel bir uygulama oluşturabilirsiniz. Müşterilerinize kendi tetikleyicileriniz ve mesajlarınızla anında bildirimler gönderin.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün Kayıt Olun!