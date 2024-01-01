Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Mobil E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Azerbaycan
Mobil e-ticaret (m-ticaret) yazılımı, şirketlerin mobil cihaz kullanmayı tercih eden tüketiciler için alışveriş deneyimini geliştirmesine olanak tanır. E-ticaret işletmeleri bu yazılımı, sektörlerine ve hedef kitlelerine göre uyarlanmış özel mobil uygulamalar geliştirmek için kullanır. Öncelikle e-ticaret profesyonelleri ve ara sıra pazarlama ekipleri tarafından kullanılan m-ticaret yazılımı, uygulamaların şirketin markalama kurallarına uygun olmasını sağlar. Bu yazılımı e-ticaret platformlarının mobil versiyonlarından ayırmak önemlidir. M-ticaret yazılımı, kullanıcıların yalnızca mevcut uygulamaları değiştirmesine değil, yeni uygulamalar oluşturmasına da olanak sağlamalıdır. Bu kategoriye hak kazanmak için mobil geliştirme yazılımının belirli e-ticaret işlevlerini içermesi gerekir.
Yeni Uygulama Gönder
Ecwid
ecwid.com
Ecwid E-ticaret Alışveriş Sepeti Hızlı ve Kullanımı Kolaydır! WordPress, Drupal, Facebook ve daha fazlası için ücretsiz çevrimiçi mağazanızı kurun! Ecwid ile çevrimiçi satışa başlayın.
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
BuildFire
buildfire.com
iOS ve Android İçin En Güçlü Uygulama Oluşturucu BuildFire'ın güçlü ve kullanımı kolay mobil uygulama oluşturucusu, çok daha az zaman ve maliyetle iOS ve Android için mobil uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. Basit ve sezgisel uygulama oluşturucu - Kodlamaya gerek yok Geliştirici SDK'mızla özel...
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
Builder.ai
builder.ai
Mobil uygulamanızı kolayca geliştirin. Yapay zeka, uygulamanızı ödüllü platformumuzda geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir. Nasıl çalıştığını gör.
Shopney
shopney.co
Shopney, Shopify ve Shopify Plus markaları için en iyi mobil uygulama oluşturucudur. Kolay sürükle-bırak tasarım düzenleyicisiyle Shopify mağazanızı iOS ve Android mobil uygulamalarına dönüştürebilirsiniz. Tema seçenekleri ve uygulama içi sohbet gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Böylece mobil uyg...
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazl...
JMango360
jmango360.com
E-ticaret şirketlerinin mobil büyümesini sağlıyoruz. Yerel uygulamalar, Uygulama pazarlaması ve özel uygulama geliştirme sunuyoruz. İnsanlar 'Mobil Zamanlarının' %90'ını Uygulamalarda geçirdi. Bu durum müşterilerin mobil alışverişe bakışını değiştirdi. Hızlı, sorunsuz ve muhteşem mobil deneyimler is...
Mowico
mowico.com
E-Ticaret işletmelerinizi üç adımda, bir saat içinde mobil uygulamaya dönüştüren, kodsuz bir Mobil Uygulama Oluşturucu; herhangi bir kodlama bilgisi olmadan!
Tapcart
tapcart.com
Tapcart, Shopify sitelerini harika mobil uygulamalara dönüştürür. Yalnızca birkaç tıklamayla, arama işlevine sahip farklı ürün tablolarıyla özel bir uygulama oluşturabilirsiniz. Müşterilerinize kendi tetikleyicileriniz ve mesajlarınızla anında bildirimler gönderin.
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps, çevrimiçi mağazaların tamamen yerel mobil uygulamalar kullanarak mobil gelirleri ölçeklendirmesine, dönüşümleri artırmasına ve elde tutma oranını artırmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli kapsamlı bir mobil ticaret platformudur. Yapay zeka, makine öğrenimi, sesli raporlama ve daha...
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün kayıt Ol!