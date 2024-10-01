Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Mobil İlişkilendirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Hindistan
Şirketler, kampanyaları, iş ortaklarını ve ilgili kanalları kapsayan mobil uygulama yüklemelerinin kökenlerini belirlemek için mobil ilişkilendirme platformlarını kullanır. Bu yazılım, kullanıcıların bir uygulamayla ilk olarak nerede karşılaştıklarını tespit eder ve uygulamanın kurulum öncesinden kurulum sonrasına kadar olan yolculuğunu değerlendirmek için çeşitli tanımlayıcılar kullanır. Pazarlama ve satış çabalarında eylemlerin ve temas noktalarının etkisini ölçmek için piksellere ve tanımlama bilgilerine dayanan genel ilişkilendirme yazılımlarının aksine, mobil ilişkilendirme yazılımı, özellikle bireysel uygulama kurulumlarını yönlendiren yöntemlere odaklanır. Mobil uygulamaların çerezlerden bağımsız çalıştığı göz önüne alındığında, mobil ilişkilendirme yazılımı IP adresleri, cihaz kimlikleri, cihaz türleri, tarayıcılar ve işletim sistemleri gibi alternatif tanımlayıcılara dayanır. Birçok mobil ilişkilendirme yazılımı sağlayıcısı, kaynaklarına bakılmaksızın tüm kullanıcı etkileşimlerini ve dönüşümlerini birleştirerek ilişkilendirme kapsamını genişleterek "kişi temelli" ilişkilendirmeyi vurgulamaktadır.
Yeni Uygulama Gönder
Branch
branch.io
Branch, farklı cihazlar, platformlar ve kanallar genelinde kullanıcı ölçümünü birleştiren ve kullanıcı nereden gelirse gelsin kusursuz bir müşteri deneyimi sunan çözümler sağlar. Mobil teknolojinin kullanılmaya başlanması günümüz işletmelerini böldü; hatalı ilişkilendirmelere ve çalışmayan bağlantıl...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu pl...
Adjust
adjust.com
Ayarlama, pazarlamacıların uygulamalarını erken aşamadan olgunluğa kadar büyütmek için ihtiyaç duyduğu görünürlüğü, öngörüleri ve araçları sağlayan bir ölçüm ve analiz paketidir. Reklam performansını optimize etmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için, iş hedeflerine ulaşmak için gerekli olan d...
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer, gelişmiş ölçüm, veri analitiği, derin bağlantı, etkileşim, sahtekarlığa karşı koruma, veri temiz odası ve gizliliği koruma teknolojileriyle markaların işletmeleri ve müşterileri için iyi seçimler yapmasına yardımcı oluyor. Markaların olağanüstü deneyimler sunarken müşteri gizliliğini artı...
Tenjin
tenjin.com
Tenjin, mobil oyun ve uygulama geliştiricileri için reklam ölçümünde ücretsiz başlangıç, büyüdükçe ödeme olanağı sunuyor. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin, dev yayıncılarla rekabet edebilmelerini sağlayan pazarlama içgörüleriyle ağırlıklarının üzerinde performans göstermelerine yardımcı oluyoruz. T...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Reklam Bulutu, Meta reklamverenlerin, Facebook izleme, otomasyon, hedefleme, reklam öğeleri ve reklam yönetimi dahil olmak üzere reklamlarının tüm alanlarını optimize etmelerine yardımcı olan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar.
Airbridge
airbridge.io
Airbridge, Mobil Ölçüm (MMP), Çoklu Dokunuşlu İlişkilendirme (MTA), Artımlılık ve Pazarlama Karması Modellemesini (MMM) tek bir birleşik kontrol panelinde bir araya getiren birleşik bir ölçüm çözümüdür; pazarlamacıların gerçek büyüme kaynaklarını keşfedip en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olurken...
Cometly
cometly.com
Cometly, işletmelerin reklam kampanyaları için daha doğru ilişkilendirmeler elde etmesine ve doğru verilere dayanarak daha akıllı reklam optimizasyonu kararları almasına olanak tanıyan bir ilişkilendirme bulut platformudur.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc., veri odaklı pazarlamacılar için lider çok kanallı ölçüm ve ilişkilendirme çözümleri sunan gerçek zamanlı bir veri çözümleri şirketidir. Kochava'nın Pazarlamacılar İşletim Sistemi™ (m/OS), müşteri kimliğini, ölçümü ve veri kontrollerini sorunsuz bir şekilde entegre eden ve yöneten bir p...
Singular
singular.net
Günümüz pazarlamacıları için başarının anahtarı, bir sonraki reklam paralarını tam olarak nereye ve nasıl yatıracaklarını anlamaktır. Singular, yeni nesil ilişkilendirme, tam dönüşüm hunisi pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi sahtekarlık önleme özellikleriyle pazarlama ROI'sinin eksiksiz bir gö...
Tapstream
app.taps.io
Tapstream, uygulama geliştiricilerin kanallar arasında satın alma, elde tutma ve yatırım getirisini takip edebileceği bir pazarlama kontrol panelidir.