Mobil İlişkilendirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Grenada En Popüler Son Eklenenler

Şirketler, kampanyaları, iş ortaklarını ve ilgili kanalları kapsayan mobil uygulama yüklemelerinin kökenlerini belirlemek için mobil ilişkilendirme platformlarını kullanır. Bu yazılım, kullanıcıların bir uygulamayla ilk olarak nerede karşılaştıklarını tespit eder ve uygulamanın kurulum öncesinden kurulum sonrasına kadar olan yolculuğunu değerlendirmek için çeşitli tanımlayıcılar kullanır. Pazarlama ve satış çabalarında eylemlerin ve temas noktalarının etkisini ölçmek için piksellere ve tanımlama bilgilerine dayanan genel ilişkilendirme yazılımlarının aksine, mobil ilişkilendirme yazılımı, özellikle bireysel uygulama kurulumlarını yönlendiren yöntemlere odaklanır. Mobil uygulamaların çerezlerden bağımsız çalıştığı göz önüne alındığında, mobil ilişkilendirme yazılımı IP adresleri, cihaz kimlikleri, cihaz türleri, tarayıcılar ve işletim sistemleri gibi alternatif tanımlayıcılara dayanır. Birçok mobil ilişkilendirme yazılımı sağlayıcısı, kaynaklarına bakılmaksızın tüm kullanıcı etkileşimlerini ve dönüşümlerini birleştirerek ilişkilendirme kapsamını genişleterek "kişi temelli" ilişkilendirmeyi vurgulamaktadır.