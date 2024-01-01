Web uygulamaları için uygulama mağazası
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Mobil İlişkilendirme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Andorra
Şirketler, kampanyaları, iş ortaklarını ve ilgili kanalları kapsayan mobil uygulama yüklemelerinin kökenlerini belirlemek için mobil ilişkilendirme platformlarını kullanır. Bu yazılım, kullanıcıların bir uygulamayla ilk olarak nerede karşılaştıklarını tespit eder ve uygulamanın kurulum öncesinden kurulum sonrasına kadar olan yolculuğunu değerlendirmek için çeşitli tanımlayıcılar kullanır. Pazarlama ve satış çabalarında eylemlerin ve temas noktalarının etkisini ölçmek için piksellere ve tanımlama bilgilerine dayanan genel ilişkilendirme yazılımlarının aksine, mobil ilişkilendirme yazılımı, özellikle bireysel uygulama kurulumlarını yönlendiren yöntemlere odaklanır. Mobil uygulamaların çerezlerden bağımsız çalıştığı göz önüne alındığında, mobil ilişkilendirme yazılımı IP adresleri, cihaz kimlikleri, cihaz türleri, tarayıcılar ve işletim sistemleri gibi alternatif tanımlayıcılara dayanır. Birçok mobil ilişkilendirme yazılımı sağlayıcısı, kaynaklarına bakılmaksızın tüm kullanıcı etkileşimlerini ve dönüşümlerini birleştirerek ilişkilendirme kapsamını genişleterek "kişi temelli" ilişkilendirmeyi vurgulamaktadır.
Yeni Uygulama Gönder
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer ile mobil pazarlama kampanyalarınızı analiz edip ölçün, müşterilerinizin yolculuklarına ilişkin değerli bilgiler edinin ve etkili kararlar alın.
Adjust
adjust.com
Mobil Ölçüm artık çok kolay: Ayarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinizi tek bir güçlü platformda birleştirerek işletmenizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunar.
Branch
branch.io
Dijital markalar Şube’de büyüyor. Uçtan uca kullanıcı katılımını artırmak ve tüm cihazlar, kanallar ve platformlarda pazarlama etkinliğinin bütünsel ölçümünü sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde çözümlerle işinizi büyütün.
Tenjin
tenjin.com
Uygulama geliştiricileri için mobil pazarlama verileri. SKAdNetwork Raporlaması, Ücretsiz ilişkilendirme, Reklam Geliri YBD, Maliyet ve reklam geliri toplama, Otomasyon API'leri, Talep üzerine Dahili BI.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Airbridge
airbridge.io
Cihazlar, kimlikler ve platformlar genelinde gerçek pazarlama etkinliğini ölçmek için web ve uygulamaya yönelik evrensel ilişkilendirme platformu.
Cometly
cometly.com
Cometly, işletmelerin reklam kampanyaları için daha doğru ilişkilendirmeler elde etmesine ve doğru verilere dayanarak daha akıllı reklam optimizasyonu kararları almasına olanak tanıyan bir ilişkilendirme bulut platformudur.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Reklam Bulutu, Meta reklamverenlerin, Facebook izleme, otomasyon, hedefleme, reklam öğeleri ve reklam yönetimi dahil olmak üzere reklamlarının tüm alanlarını optimize etmelerine yardımcı olan eksiksiz bir çözüm yelpazesi sunar.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc., veri odaklı pazarlamacılar için önde gelen çok kanallı ölçüm ve ilişkilendirme çözümleri sunan gerçek zamanlı bir veri çözümleri şirketidir. Kochava'nın Pazarlamacılar İşletim Sistemi™ (m/OS), müşteri kimliğini, ölçümü ve veri kontrollerini sorunsuz bir şekilde entegre eden ve yöneten ...
Singular
singular.net
Verileri kovalamak için sıfır zaman. Büyümeyi hızlandıran daha fazla zaman. Yeni nesil ilişkilendirme, dönüşüm hunisinin tamamını kapsayan pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi sahtekarlık önleme özellikleriyle yatırım getirisinin eksiksiz bir görünümünü elde edin. Singular, G2 Crowd'a göre 1 n...
Tapstream
app.taps.io
App Store bağlantınızı takip edin. Tıklama sayılarını ve daha fazlasını öğrenmek için uygulama mağazası bağlantınızı taps.io bağlantısıyla kısaltın.