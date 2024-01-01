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MLOps Platformları - En Popüler Uygulamalar - Anguilla
Bir ürünün MLOps Platformları kategorisinde değerlendirilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * İzleme ve Yönetim Platformu: Ürün, makine öğrenimi modellerinin izlenmesi ve yönetilmesi için kapsamlı bir platform sağlamalıdır. Bu, model sürümlerini izlemeye, performans ölçümlerini izlemeye ve model yaşam döngülerini yönetmeye yönelik özellikleri içerir. * İş Uygulamalarına Entegrasyon: Kullanıcıların makine öğrenimi modellerini şirket genelindeki çeşitli iş uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak sağlamalıdır. Bu entegrasyon yeteneği, modellerin mevcut altyapı içerisinde etkili bir şekilde konuşlandırılmasını ve kullanılmasını sağlar. * Sağlık ve Performans Takibi: Ürün, kullanıcıların dağıtılan makine öğrenimi modellerinin durumunu ve performansını gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak sağlamalıdır. Bu, optimum performansı sağlamak için doğruluk, gecikme, kaynak kullanımı ve model sapması gibi temel göstergelerin izlenmesini içerir. * Bütünsel Yönetim Aracı: İşletme genelinde dağıtılan tüm modellere ilişkin öngörüler sunan bütünsel bir yönetim aracı sağlamalıdır. Bu, model yönetimi, uyumluluk izleme ve tüm model ekosistemine yönelik merkezi görünürlük özelliklerini içerir. Bu kriterlerin karşılanması, ürünün bir kuruluş içinde makine öğrenimi operasyonlarını etkili bir şekilde yönetmek için güçlü yetenekler sunmasını sağlar.
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Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
neptune.ai
neptune.ai
Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
SuperAnnotate
superannotate.com
En yüksek kalitede eğitim verileriyle yapay zeka modellerinizi daha hızlı oluşturun, ince ayar yapın, yineleyin ve yönetin.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...
Openlayer
openlayer.com
Sıfırdan yüksek kaliteli, güvenilir modeller oluşturmak için en gelişmiş platform.
Replicate
replicate.com
Yapay zekayı bir API ile çalıştırın. Açık kaynak modellerini çalıştırın ve ince ayar yapın. Özel modelleri uygun ölçekte dağıtın. Hepsi tek satır kodla.
Model Share
modelshare.ai
Model Share AI MLOps platformu, makine öğrenimi inovasyonu için dinamik bir merkezdir. Veri bilimi ve makine öğrenimi mühendislerinin makine öğrenimi projelerini baştan sona kolayca yönetmelerine olanak tanır. Zengin makine öğrenimi analitiği ve raporlama araçlarıyla modelleri iyileştirebilir, iler...
Comet
comet.com
Comet, yapay zeka uygulayıcılarının ve ekiplerinin, makine öğrenimi modeli yaşam döngüsünü düzene sokup bağlayarak gerçek dünya uygulamaları için güvenilir makine öğrenimi modelleri oluşturmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir meta makine öğrenimi platformudur. Kullanıcılar Comet'ten yararla...
UbiOps
ubiops.com
Yerel analiz komut dosyalarınızı güçlü veri odaklı uygulamalara dönüştürün! UbiOps, veri biliminiz, yapay zeka ve makine öğrenimi kodunuz için kullanımı kolay bir dağıtım ve hizmet katmanıdır. Python & R modellerinizi ve komut dosyalarınızı canlı web hizmetlerine dönüştürerek bunları istediğiniz za...
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
Kognic
kognic.com
Veri kümelerini keşfetmek, şekillendirmek ve açıklamak için kullanılan ADAS/AD için sınıfının en iyisi sensör füzyon çözümü.
VESSL AI
vessl.ai
Tam olarak yönetilen altyapı, araçlar ve iş akışlarıyla modelleri daha hızlı ve uygun ölçekte oluşturun, eğitin ve dağıtın.
Bria
bria.ai
Geliştiriciler için tasarlanmış ve kurumsal olarak oluşturulmuş sorumlu ve açık bir platformda yapay zeka gelişimini hızlandırın ve sınırsız derleme yapın.
MLJAR
mljar.com
MLJAR - Üstün Veri Bilimi Araçları Mljar tarafından denetlenen, önce insan olan bir makine öğrenimi platformudur. Algoritma aramayı ve ayarlamayı zahmetsiz hale getirir. Kullanıcıların bir veri kümesi yüklemesi, giriş ve hedef nitelikleri seçmesi gerekir; mljar, en iyi eşleşen makine öğrenimi algori...
hasty.ai
hasty.ai
Hasty artık yapay zeka yaşam döngüsünü hızlandıran döngüde insan yapay zeka çözümlerinde küresel bir lider olan CloudFactory'nin bir parçası. Artık verimlilik için kaliteden ödün vermenize gerek yok. CloudFactory'nin sınıfının en iyisi iş gücünü, manuel etiketlemeden 5 kat daha hızlı yüksek kalite...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Rasgo
rasgoml.com
GPT-4'ün gücüyle veri ambarınız. Sohbetin çok ötesine geçen üretken yapay zeka ile self-servis analitikteki bir sonraki evrimi deneyimleyin.
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave, endüstrinin en hızlı ve en esnek altyapısının yanı sıra devasa ölçekte GPU'lar sunan, uzmanlaşmış bir bulut sağlayıcısıdır.
Modelshop
modelshop.com
Modelshop, yapay zeka modelleri oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçları tek bir platformda sunar. Kodlama adımını atlayın ve akıllı çözümleri daha önce mümkün olandan daha hızlı sunun.
Superwise
superwise.ai
Etkilerini ve karlarını artırmak için daha fazla işletme yapay zeka modellerine güvendikçe, bu modellerin gerçek hayattaki davranışlarını yönetme, izleme ve optimize etme ihtiyacı da artıyor. Superwise.ai, üretimdeki yapay zeka modellerinin sağlığını izleyen ve güvence altına alan şirkettir. Zaten ...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence, kuruluşların yapay zeka dönüşümlerini güvenlik ve güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayacak otomatik bir çözümle güvence altına almalarına olanak tanır. Robust Intelligence'ın platformu, modeldeki güvenlik açıklarını tespit edip değerlendirmenin yanı sıra üretimdeki yapay ze...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE Yapay Zeka ve Analitik Motoru (Motor), herkesin, hatta acemi kullanıcıların bile yüksek performanslı makine öğrenimi uygulamalarını haftalar veya aylar değil, dakikalar veya saatler içinde uygun maliyetle oluşturmasına olanak tanıyan bir Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur -...
Qwak
qwak.com
Qwak, yapay zeka uygulayıcılarının tek bir platformda verileri dönüştürmesine ve depolamasına, yapay zeka uygulamalarını oluşturmasına, eğitmesine ve dağıtmasına ve ardından tüm işlem hattını izlemesine olanak tanıyan, tümüyle yönetilen, erişilebilir ve güvenilir bir Yapay Zeka Platformudur. Qwak'ı...
Datature
datature.io
Datature, insanların derin öğrenme yetenekleri oluşturma şeklini basitleştirir. Uçtan uca #nocode mlops platformumuz Nexus'u kullanarak herkesin kendi yapay zeka atılımlarını yaratmasına olanak sağlıyoruz.
Statsig
statsig.com
Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.
ZenML
zenml.io
ZenML, taşınabilir, üretime hazır MLOps işlem hatları oluşturmaya yönelik genişletilebilir, açık kaynaklı bir MLOps çerçevesidir. Veri bilimcilerin, ML Mühendislerinin ve MLOps Geliştiricilerinin üretime yönelik geliştirme sürecinde işbirliği yapması için tasarlandı. ZenML basit, esnek bir sözdizimi...
TruEra
truera.com
TruEra, kuruluşların makine öğrenimini analiz etmesine, model kalitesini iyileştirmesine ve güven oluşturmasına yardımcı olmak için Yapay Zeka Kalitesi çözümleri sunar. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde altı yıllık araştırmaya dayanan kurumsal sınıf Yapay Zeka (AI) Açıklanabilirlik teknolojisiyle des...
Kolena
kolena.com
Kolena, ML ekiplerinin model davranışlarını titizlikle test etmelerine olanak tanıyan bir ML test platformudur. Kolena ile makine öğrenimi ekipleri, mühendisliğin, liderliğin ve müşterilerin model performansını daha iyi anlamasına ve boşlukları belirlemesine yardımcı olmak için hata türlerini tanıml...
Portkey
portkey.ai
Portkey'in Gözlemlenebilirlik Paketi ve Açık Kaynaklı Yapay Zeka Ağ Geçidi ile güvenilir, hızlı ve uygun maliyetli Nesil Yapay Zeka uygulamaları gönderin.
Faros AI
faros.ai
Faros AI, Mühendislik Operasyonları Altyapınızdır - Hız, kalite, hedefler ve daha fazlasını içeren tek bölmeli görünüm! Faros, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsüne ilişkin bütünsel görünürlük sağlamak için tüm mühendislik veri kaynaklarınızı entegre eder. Gerçek verilere dayanarak kararlar alabil...
Credo.ai
credo.ai
Credo AI, kuruluşlara yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturma, benimseme, tedarik etme ve kullanma konusunda yetkilendirme misyonundadır. Credo AI'nın son teknoloji ürünü AI yönetişim platformu, AI gözetimini ve risk yönetimini otomatik hale getirirken AB AI Yasası, NIST ve ISO gibi yeni ortaya ç...
Verta
verta.ai
Verta, kurumsal veri bilimi ve makine öğrenimi (ML) ekiplerinin makine öğrenimi modellerini hızla geliştirmesine ve dağıtmasına yardımcı olmak için yazılım altyapısı oluşturan Palo Alto merkezli bir girişimdir. Verta platformu, şu anda Fortune 500 şirketlerinde kullanılan ilk açık kaynaklı model yön...
Tenyks
tenyks.ai
Tenyks, insanlığın korumak ve memnun etmek için yapay zeka ile etkileşime girme biçimini icat eden bir Cambridge Üniversitesi ürünüdür. Dünyayı yapay zekanın kötüye kullanılmasından korumak ve aynı zamanda yapay zekanın tutku, heyecan ve keyifle geliştirilmesini sağlamak! Bilgisayarlı görü verileri...
Modular
modular.com
Yapay zekanın dünya için geliştirilmesini ve dağıtılmasını birleştiren yeni nesil yapay zeka geliştirici platformu.
Imandra
imandra.ai
Imandra, algoritma tasarımına ve yönetimine benzeri görülmemiş bir titizlik ve otomasyon getiren, algoritmaların analizine yönelik, bulutta yerel, otomatikleştirilmiş bir akıl yürütme motorudur.
Picsellia
picsellia.com
Picsellia, görüntüler için optimize edilmiş eksiksiz bir yapay zeka geliştirme yığını sağlar: üretimde bir Bilgisayarlı görüntü modelini devreye almak için gereken her adımı kapsar. Kullanıcılar yapay zeka modellerini doğrudan platform üzerinde yapılandırabilir, çalıştırabilir ve geliştirebilir. Pi...
OctoAI
octo.ai
OctoAI, üretken yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak, ayarlamak ve ölçeklendirmek için altyapı sağlar. OctoAI, modellerin sizin için çalışmasını sağlar, tam tersi değil. Geliştiriciler, seçtikleri modelleri çalıştırabilmeleri, bunları kendi özel kullanım durumlarına göre ayarlayabilmeleri ve gelişt...
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks, toplu ve gerçek zamanlı veriler için en yüksek performanslı Özellik Mağazasına sahip, işbirliğine dayalı bir makine öğrenimi platformudur. Mevcut işlem hatları için kusursuz entegrasyon sağlayan ve modellerin üretime daha hızlı getirilmesine yardımcı olan, sektörün en gelişmiş ve modüler ...
Deeploy
deeploy.ml
Deeploy, kuruluşlara yüksek riskli yapay zeka kullanım örnekleri sağlayan bir Sorumlu Yapay Zeka platformu sağlar ve insanlar ile yapay zeka arasındaki etkileşimi mümkün kılarken açıklanabilir, hesap verebilir ve yönetilebilir Makine Öğrenimi modellerini uygulama fırsatı yaratır. Sorumlu Makine Öğre...
Arthur
arthur.ai
Arthur yapay zeka performans şirketidir. Veri bilimcilerin, ürün sahiplerinin ve iş liderlerinin doğruluk, açıklanabilirlik ve adaleti optimize etmek için tablo, NLP ve bilgisayarlı görme modeli işlemlerini hızlandırmasına yardımcı oluyoruz. * Doğruluk: Daha iyi iş sonuçları için veri kaymasını te...
Mona
monalabs.io
Mona'nın akıllı izleme çözümü, ekiplerin verilerinizin, modellerinizin ve süreçlerinizin performansına ilişkin tam görünürlük elde etmesini sağlar. Hem işletmenizin hem de müşterilerinizin olumsuz etkilenmesini önlemek için AI/ML veya akıllı otomasyon süreçlerinizdeki performans sorunlarını otomatik...
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse, tüm kuruluşların daha akıllı uç ürünler oluşturmasına olanak tanıyan en son makine öğrenimi araçlarını sunar. Teknolojimiz, geliştiricilere daha fazla yapay zeka ürününü pazara daha hızlı sunma gücü veriyor ve kurumsal ekiplerin sektöre özel çözümleri yıllar yerine haftalar içinde hızl...
Arize AI
arize.com
Arize AI, üretimde daha başarılı yapay zeka sağlamak için oluşturulmuş bir yapay zeka gözlemlenebilirliği ve LLM değerlendirme platformudur.
ClearML
clear.ml
ClearML, dünya çapında önde gelen Fortune 500 şirketlerinin, kuruluşlarının, akademi dünyasının ve yenilikçi start-up'ların güvendiği, kuruluşlarda yapay zekanın serbest bırakılmasına yönelik lider açık kaynaklı, uçtan uca bir çözümdür. Müşterilerin, deney yönetimi ve düzenlemeden veri yönetimi ve ...
Valohai
valohai.com
Valohai, ML Öncüleri için özel olarak tasarlanmış MLOps platformudur ve onlara eksik oldukları her şeyi mantıklı olan tek bir platformda sunar. Artık tek bir tıklamayla binlerce deney yürütüyorlar ve güvendikleri veriler oluşturuyorlar. Uzun ömürlü şeyler inşa etmeyi sevdikleri araçları kullanırken....
Weights & Biases
wandb.ai
Ağırlıklar ve Önyargılar: Yapay zeka geliştirici platformu. Hiperparametreler ve kodlardan model ağırlıkları ve veri kümesi sürümlerine kadar modellerinizi Ağırlıklar ve Önyargılar ile tekrarlanabilir hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi takip edin. Weights & Biases, çerçeve, ortam veya iş...
JFrog
jfrog.com
Güvenilir Yazılımı Hızla Sunun. Güvenilir sürümlerin teslimini otomatikleştirmek için size uçtan uca görünürlük, güvenlik ve kontrol sağlayan tek yazılım tedarik zinciri platformu. Büyük ölçüde ölçeklenebilir, hibrit JFrog Platformu açık, esnektir ve yazılım tedarik zincirini oluşturan tüm paket te...
WhyLabs
whylabs.ai
WhyLabs, ekiplerin yapay zekanın gücünden hassasiyet ve kontrolle yararlanmasını sağlar. Fortune 100 şirketlerinden yapay zekaya öncelik veren yeni girişimlere kadar ekipler, makine öğrenimi ve üretken yapay zeka uygulamalarının gerçek zamanlı yönetimini izlemek ve gerçekleştirmek için WhyLabs araçl...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi, 40'tan fazla farklı sektördeki lider küresel şirketlerin karmaşık, gerçek dünya sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek ve verimliliklerini ve karlılıklarını optimize eden otomatik kararlar almak için kullandıkları dünyanın en hızlı ve en güçlü matematiksel optimizasyon çözücüsü Gurobi Optimize...