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Zihin Haritalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
Zihin haritalama yazılımı, kullanıcıların beyin fırtınası oturumlarını yapılandırılmış konular ve ilişkiler halinde düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış özel diyagram oluşturma araçlarıdır. Bu araçlar, basit kelimeler ve satırlar kullanarak düşünce süreçlerini konulara, alt konulara ve bunlar arasındaki bağlantılara ayıran diyagramlar olan zihin haritaları oluşturur. Bu manuel olarak yapılabilse de, dijital zihin haritalama araçları birden fazla cihazda mevcuttur, kolay dijital depolamaya olanak tanır ve işbirliğini kolaylaştıran özellikler sunar. Diyagramlama yazılımı aynı zamanda zihin haritaları da oluşturabilir; bazı ürünler kendi özellik setlerinde belirli zihin haritası şablonları sunar. Bununla birlikte, diyagram oluşturma yazılımı, organizasyon şemaları ve kat planları gibi çeşitli türde diyagramlar üretebilirken, özel zihin haritalama araçları özellikle zihin haritaları içindir. Ek olarak, zihin haritalama çözümleri ile işbirlikçi beyaz tahta yazılımı arasında bazı örtüşmeler vardır, ancak ikincisi daha serbest biçimli düzenlenebilir bir çalışma alanı sunar.
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Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite, nerede olurlarsa olsunlar veya nasıl çalışırlarsa çalışsınlar görsel olarak işbirliği yapmak isteyen ekipler için eksiksiz bir platformdur. Sanal beyaz tahta, akıllı diyagram oluşturma ve bulut görselleştirme, kuruluşların ilk fikirlerden başarılı teslimata kadar pl...
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Miro
miro.com
Miro, her büyüklükteki dağıtılmış ekiplerin geleceği birlikte hayal etmelerine, tasarlamalarına ve inşa etmelerine olanak tanıyan inovasyon için görsel bir çalışma alanı sağlar. Bugün dünya çapında Nike, Ikea, Deloitte, WPP ve Cisco dahil 200.000 kuruluşta toplam 70 milyondan fazla kullanıcı, ürün g...
MURAL
mural.co
'Nerede'yi boş verin. Şimdi farklı bir 'nasıl' zamanı. Ekiplerin çalışmak için daha iyi bir yere ihtiyacı yok. Daha iyi bir çalışma yöntemine ihtiyaçları var. İleriyi düşünen şirketler için Mural dijital beyaz tahta bu şekildedir. Mural, ekiplerin nasıl daha iyi çalıştığını ve daha iyi iş çıkardığın...
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister, kullanıcılarının düşüncelerini bulut aracılığıyla görselleştirmelerine, paylaşmalarına ve sunmalarına olanak tanıyan çevrimiçi bir zihin haritalama uygulamasıdır. MindMeister, 2007 yılında Michael Hollauf ve Till Vollmer tarafından kurulan bir yazılım şirketi olan MeisterLabs GmbH taraf...
Whimsical
whimsical.com
Kaprisli, yinelenen ürün çalışma alanıdır. Ürünle ilgili her türlü zorluğun çözümüne yönelik dokümantasyon araçlarıyla ekiplerin daha hızlı netlik oluşturmalarına ve ortak anlayış oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Şunlara sahibiz: - Görselleri yerleştiren ve tüm proje eserlerini birbirine bağlayan ...
Milanote
milanote.com
Milanote, fikirlerinizi ve projelerinizi görsel panolar halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir araçtır. Notlar, resimler, bağlantılar ve dosyalar ekleyin, bunları görsel olarak düzenleyin ve ekibinizle paylaşın.
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...
Mindmup
mindmup.com
MindMup 2 For Google Drive for G Suite, doğrudan Drive web uygulamasından zihin haritaları oluşturmanıza, bunları klasörler halinde düzenlemenize ve diğer herhangi bir Google Drive belgesinde olduğu gibi yönetmenize olanak tanır.
Ayoa
ayoa.com
CBS News tarafından alıntılanan Ayoa, 'görev yönetiminde benzersiz bir değişiklik'. Ayoa, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabileceğiniz, birlikte çalışabileceğiniz ve işleri halledebileceğiniz, hepsi bir arada çevrimiçi bir beyaz tahtadır. Beyaz tahtalar, zihin haritalama, görev yönetimi ve ekip...
Mindomo
mindomo.com
Düşüncenizi ve öğrenmenizi geliştirmek için zihin haritaları, kavram haritaları, taslaklar ve Gantt Şemaları oluşturun. Web, Masaüstü, iOS, Android. Zihin haritası bizimle ücretsiz!
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, kesintisiz beyin fırtınası, tartışma ve işbirlikçi yaratıma olanak tanıyan yenilikçi bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Yapay zekanın gücünden yararlanın ve uzaktan çalışma deneyiminizi yeniden tanımlayın.
Aha!
aha.io
Aha! dünyanın ürün geliştirme yazılımıdır. 1 milyondan fazla ürün geliştiricinin stratejilerini hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Araç paketimiz şunları içerir: Aha! Yol haritaları, Aha! Fikirler, Aha! Beyaz tahtalar, Aha! Bilgi ve Aha! Geliştirmek. Ürün ekipleri Aha! aracılığıyla uzmanlığımıza,...
XMind
xmind.works
En Sevdiğiniz Mind Araç Kutusu Artık Web'de Açılıyor. Tüm modern tarayıcılarda çalışan XMind web sürümü. Dropbox'ınıza, Google Drive'ınıza ve OneDrive'ınıza bağlanır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde zihin haritalarını okuyun, düzenleyin ve oluşturun.
Gliffy
gliffy.com
Gliffy'nin diyagram oluşturma uygulamaları, fikirlerinizin hızında iletişim kurmanızı ve işbirliği yapmanızı kolaylaştırır. İster Confluence ve Jira'da Gliffy kullanıyor olun, ister bağımsız diyagram oluşturma aracımız olan Gliffy Online'a geçiyor olun, diyagram çizmenin sezgisel bir yolunu bulacaks...
GitMind
gitmind.com
GitMind, beyin fırtınası, proje planlama, geliştirme, eylem ve diğer yaratıcı görevler için ücretsiz bir çevrimiçi zihin haritası oluşturucusudur. Bu araç, zihin haritalarını tonlarca kullanıcıyla paylaşmanıza ve onlarla işbirliği yapmanıza olanak tanır.
Creately
creately.com
Creately görsel bir işbirliği platformudur. Ekiplerin fikir aşamasından planlama ve uygulamaya aynı görsel alanda geçmesini sağlar. Çeşitli çerçevelere, harita süreçlerine, akışlara veya tüm organizasyonlara görsel olarak fikir ekleyin, teknik mimari belgeleri oluşturun; platformla birlikte gelen 10...
MindManager
mindmanager.com
MindManager güçlü bir görselleştirme aracı ve zihin haritalama yazılımıdır. Çünkü doğru haritayla her yere gidebilirsiniz. Dağınık fikirleri ve verileri dinamik görsel zihin haritalarına, akış şemalarına, kavram haritalarına, matrislere ve diğer diyagramlara dönüştürün. MindManager sizi ve ekibinizi...
Bubbl.us
bubbl.us
Bubbl.us ile zihin haritası ve çevrimiçi beyin fırtınası yapın! Yazdırmak veya başkalarıyla paylaşmak için renkli zihin haritaları oluşturun. Milyonlarca insan dünya çapında fikir üretmek, süreçleri planlamak ve sunumlar oluşturmak için Bubbl.us'u kullanıyor.
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
Wondershare MindMaster, kolaylaştırılmış ve sezgisel bir şerit arayüzü dahil olmak üzere birçok gelişmiş özelliğe sahip, platformlar arası bir zihin haritalama yazılımıdır; zengin ve zarif yerleşik zihin haritası şablonları, küçük resimler ve örnekler; çarpıcı tema stilleri; otomatik slayt gösterisi...
Mind42
mind42.com
Mind42'de oluşturulan farklı zihin haritası türleri hakkında genel bir bakış edinin. Mind42, zihin haritalarınız üzerinde başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve bunları yayınlamanıza olanak tanıyan ücretsiz bir çevrimiçi zihin haritalama yazılımıdır.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn, Akış Şemaları, Mockup'lar, BPMN, UML ve Zihin Haritaları dahil olmak üzere çeşitli diyagramlar oluşturmanıza olanak tanıyan çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir diyagram oluşturma platformudur. Diyagramların soyut ve belirsiz şeyleri daha iyi anlamamıza ve ezberlememize yardımcı olabileceğin...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon, etkileşim düzeylerini her zaman artıran çevrimiçi, hepsi bir arada iş birliği platformudur. Benzersiz 10 görsel işbirliği aracı ve hizmeti yelpazesiyle Klaxoon, insanlara toplantıların içinde ve ötesinde katılımı artırma, üretkenliği artırma ve yenilikçi bir çalışma alanı şekillendirme konu...
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts, bilgi ve fikirleri görsel olarak yakalamak ve ortaya çıkan grafikleri/ağaçları paylaşmak veya yayınlamak için çevrimiçi bir zihin haritalama platformudur
GroupMap
groupmap.com
Gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve karar verme. 60'ın üzerinde beyin fırtınası şablonuyla başlayın veya kendinizinkini tasarlayın. Şablonlar arasında SWOT, 6 Düşünce Şapkası, Algısal Haritalar, Paydaş Haritaları, Risk Haritaları, Zihin Haritaları, Yalın İş Kanvası ve çok ...
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...