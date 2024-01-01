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Zihin Haritalama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burundi
Zihin haritalama yazılımı, kullanıcıların beyin fırtınası oturumlarını yapılandırılmış konular ve ilişkiler halinde düzenlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış özel diyagram oluşturma araçlarıdır. Bu araçlar, basit kelimeler ve satırlar kullanarak düşünce süreçlerini konulara, alt konulara ve bunlar arasındaki bağlantılara ayıran diyagramlar olan zihin haritaları oluşturur. Bu manuel olarak yapılabilse de, dijital zihin haritalama araçları birden fazla cihazda mevcuttur, kolay dijital depolamaya olanak tanır ve işbirliğini kolaylaştıran özellikler sunar. Diyagramlama yazılımı aynı zamanda zihin haritaları da oluşturabilir; bazı ürünler kendi özellik setlerinde belirli zihin haritası şablonları sunar. Bununla birlikte, diyagram oluşturma yazılımı, organizasyon şemaları ve kat planları gibi çeşitli türde diyagramlar üretebilirken, özel zihin haritalama araçları özellikle zihin haritaları içindir. Buna ek olarak, zihin haritalama çözümleri ile işbirlikçi beyaz tahta yazılımı arasında bazı örtüşmeler vardır; ancak ikincisi daha serbest biçimli, düzenlenebilir bir çalışma alanı sunar.
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ClickUp
clickup.com
Misyonumuz dünyayı daha üretken hale getirmektir. Bunu yapmak için hepsinin yerine geçecek tek bir uygulama geliştirdik: Görevler, Dokümanlar, Hedefler ve Sohbet.
Whimsical
whimsical.com
İşbirlikçi akış şemaları, tel çerçeveler, yapışkan notlar ve zihin haritalarıyla görsel olarak düşünce hızında iletişim kurun.
Miro
miro.com
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.
Milanote
milanote.com
Milanote, fikirlerinizi ve projelerinizi görsel panolar halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı kolay bir araçtır. Notlar, resimler, bağlantılar ve dosyalar ekleyin, bunları görsel olarak düzenleyin ve ekibinizle paylaşın.
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister, kullanıcılarının düşüncelerini bulut aracılığıyla görselleştirmelerine, paylaşmalarına ve sunmalarına olanak tanıyan çevrimiçi bir zihin haritalama uygulamasıdır. MindMeister, 2007 yılında Michael Hollauf ve Till Vollmer tarafından kurulan bir yazılım şirketi olan MeisterLabs GmbH taraf...
Lucid
lucid.app
Lucid, ekiplere geleceği hayal etmekten onu inşa etmeye kadar gitme gücü veren tek görsel işbirliği paketidir.
MURAL
mural.co
Platformumuz ve profesyonel hizmetlerimiz, yenilikçi ekiplerin önemli sorunları çözmek için görsel olarak düşünmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır. Aklınızdan geçenleri yapışkan notlara yazmanız yeterli. Ardından ekibinizi harekete geçirmek ve uyumlu hale getirmek için listeler, akış şemaları...
XMind
xmind.works
En Sevdiğiniz Mind Araç Kutusu Artık Web'de Açılıyor. Tüm modern tarayıcılarda çalışan XMind web sürümü. Dropbox'ınıza, Google Drive'ınıza ve OneDrive'ınıza bağlanır. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde zihin haritalarını okuyun, düzenleyin ve oluşturun.
Gliffy
gliffy.com
UML Diyagramları, akış şemaları, tel çerçeveler ve daha fazlasını yapın. Ücretsiz diyagram yazılımımız ve çevrimiçi diyagram araçlarımız işbirliğini ve iletişimi geliştirir.
Padlet
padlet.com
Padlet, paylaşılması ve üzerinde işbirliği yapılması kolay güzel projeler oluşturmaya yönelik dijital bir tuvaldir. Bir kağıt parçası gibi çalışır. Size boş bir sayfa veriyoruz - bir padlet - ve üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Bir videoyu sürükleyin, bir röportaj kaydedin, bir selfie çekin, ken...
Mindomo
mindomo.com
Düşüncenizi ve öğrenmenizi geliştirmek için zihin haritaları, kavram haritaları, taslaklar ve Gantt Şemaları oluşturun. Web, Masaüstü, iOS, Android. Zihin haritası bizimle ücretsiz!
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
MindMaster, size beyin fırtınası ve bilgi yönetimi için kapsamlı çözümler sunan ücretsiz ve çok platformlu bir zihin haritalama aracıdır. Bugün deneyin!
Creately
creately.com
Projelerin beyin fırtınası, planlanması, yürütülmesi ve analizinde işbirliği yapmaya yönelik görsel çalışma alanı yazılımı. Gerçek zamanlı işbirliği, sonsuz tuval ve güçlü diyagram oluşturma yetenekleri.
Mindmup
mindmup.com
MindMup, Sauf Pompiers Ltd. tarafından geliştirilen, sorunsuz bir çevrimiçi zihin haritası yaratıcısıdır.
GitMind
gitmind.com
GitMind, beyin fırtınası, proje planlama, geliştirme, eylem ve diğer yaratıcı görevler için ücretsiz bir çevrimiçi zihin haritası oluşturucusudur. Bu araç, zihin haritalarını tonlarca kullanıcıyla paylaşmanıza ve onlarla işbirliği yapmanıza olanak tanır.
MindManager
mindmanager.com
Planlara, projelere ve süreçlere açıklık ve yapı kazandırın. Sizi ve kuruluşunuzu olmak istediğiniz yere götürecek görsel üretkenlik araçları ve zihin haritalama yazılımı.
Ayoa
ayoa.com
Farklı düşünün, daha fazlasını başarın. Ayoa, farklılıkları benimsemek, yaratıcılığı artırmak ve sonuçları yönlendirmek için tasarlanmış, hepsi bir arada zihin haritalama, beyaz tahta ve işbirliği uygulamasıdır.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix, ekip verimliliğini ve özgür ekip hayal gücünü artırmak için çeşitli araçları birleştiren çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir beyaz tahtadır
Mind42
mind42.com
Mind42'de oluşturulan farklı zihin haritası türleri hakkında genel bilgi edinin. Mind42, zihin haritalarınız üzerinde başkalarıyla işbirliği yapmanıza ve bunları yayınlamanıza olanak tanıyan ücretsiz bir çevrimiçi zihin haritalama yazılımıdır.
ProcessOn
processon.com
Ücretsiz Çevrimiçi Akış Şeması Zihin Haritası Birden fazla kişi arasında gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğini destekleyen ve prototip diyagramları, UML, BPMN ve ağ topolojisi diyagramları gibi çeşitli grafikleri çizmek için kullanılabilen profesyonel ve güçlü bir çizim aracı.
Aha!
aha.io
Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.
Klaxoon
klaxoon.com
Verimli atölye çalışmalarını güvenle yürütün. Kişiye özel ve üretken atölye deneyimleri için ekipleri birbirine bağlayan sorunsuz platform.
Bubbl.us
bubbl.us
Bubbl.us ile zihin haritası ve çevrimiçi beyin fırtınası yapın! Yazdırmak veya başkalarıyla paylaşmak için renkli zihin haritaları oluşturun. Milyonlarca insan dünya çapında fikir üretmek, süreçleri planlamak ve sunumlar oluşturmak için Bubbl.us'u kullanıyor.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts, bilgileri ve fikirleri görsel olarak yakalamak ve ortaya çıkan grafikleri/ağaçları paylaşmak veya yayınlamak için çevrimiçi bir zihin haritalama platformudur
GroupMap
groupmap.com
Gerçek zamanlı çevrimiçi işbirliğine dayalı beyin fırtınası ve karar verme. 60'ın üzerinde beyin fırtınası şablonuyla başlayın veya kendinizinkini tasarlayın. Şablonlar arasında SWOT, 6 Düşünce Şapkası, Algısal Haritalar, Paydaş Haritaları, Risk Haritaları, Zihin Haritaları, Yalın İş Kanvası ve çok ...
Midlap
midlap.com
Midlap, ekibinizle işbirliği yapmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmaktan kaynaklanan sorunları çözdüğümüz çevrimiçi bir işbirliği ve beyin fırtınası aracıdır. Beyaz Tahtalar, Kanban Tahtaları, Akış Diyagramları, Dosyalar, Sohbet, Etkinlikler, Gantt Şemaları vb. araçları tek bir uygula...