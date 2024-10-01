Mikro Öğrenme Platformları - En Popüler Uygulamalar - Man Adası En Popüler Son Eklenenler

Mikro öğrenme platformları, İK ve Öğrenme ve Geliştirme (Öğrenme ve Geliştirme) departmanları tarafından kullanılan kurumsal öğrenme çözümleridir. Bu eğitim çözümleri, çalışanlara günlük iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olan ve çeşitli cihazlardan erişilebilen kısa, hedefe yönelik eğitim içeriği sunar. Şirketler özel içerik geliştirme veya videolar, bilgi kartları ve diğer destekleyici kaynakları içeren mevcut öğrenme kitaplıklarından yararlanma seçeneğine sahiptir. Mikro öğrenme platformlarını kurumsal LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) yazılımından ve Öğrenme Deneyimi Platformu (LEP) yazılımından ayırmak önemlidir. LEP'ler genellikle çalışanlara kendi kendilerini yönlendiren, bilgisayar tabanlı eğitim içeriği sunar. Buna karşılık, mikro öğrenme platformları hem masa başında hem de masa başında olmayan çalışanlara hitap ederek iş akışlarında belirli rol bazlı bilgileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu arada, kurumsal ÖYS/ÖYS öncelikle kurumsal eğitimin yönetimine, yönetimine ve raporlanmasına, çoğunlukla da uyumluluk amacıyla odaklanır. Mikro öğrenme platformları, mikro öğrenme tekniklerini doğrudan öğrenme deneyimine entegre ederek kurumsal ÖYS/LMS yazılımını tamamlar ve böylece genel eğitim sürecini zenginleştirir.