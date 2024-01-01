Ticari Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gürcistan En Popüler Son Eklenenler

Ticari pazarlama platformları, küçük fiziksel veya e-ticaret şirketlerine, tekliflerini sanal bir pazar aracılığıyla daha geniş bir çevrimiçi kitleye sergileme araçları sağlayarak onları güçlendirir. Bu platformda işletmeler sıklıkla günlük veya devam eden fırsatlar şeklinde pazarlama fırsatları sunar ve seçilen ürün veya hizmetlerde indirimler sunar. Sınırlı pazarlama kaynaklarına sahip küçük işletmeler için ticari pazarlama platformları, müşteri erişimlerini genişletmeye ve çevrimiçi görünürlüklerini güçlendirmeye yönelik bir yol sunar. Bu arada, orta ölçekli pazar ve kurumsal kuruluşlar, belirli hizmetleri tanıtmayı veya farklı demografik grupları hedeflemeyi amaçlayan hedefli kampanyaları yürütmek için bu platformları kullanabilir. Büyüklüğü ne olursa olsun işletmeler, indirimli teklifler yoluyla fazla envanteri tasfiye etmek veya yeterince kullanılmayan hizmetlerin görünürlüğünü artırmak gibi çeşitli hedefleri gerçekleştirmek için ticari pazarlama platformlarından yararlanabilir. Ayrıca bu platformlar genellikle restoran ve perakende satış noktası (POS) sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak dijital kuponların kullanılmasını kolaylaştırır.