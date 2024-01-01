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Ticari Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Barbados
Ticari pazarlama platformları, küçük fiziksel veya e-ticaret şirketlerine, tekliflerini sanal bir pazar aracılığıyla daha geniş bir çevrimiçi kitleye sergileme araçları sağlayarak onları güçlendirir. Bu platformda işletmeler sıklıkla günlük veya devam eden fırsatlar şeklinde pazarlama fırsatları sunar ve seçilen ürün veya hizmetlerde indirimler sunar. Sınırlı pazarlama kaynaklarına sahip küçük işletmeler için ticari pazarlama platformları, müşteri erişimlerini genişletmeye ve çevrimiçi görünürlüklerini güçlendirmeye yönelik bir yol sunar. Bu arada, orta ölçekli pazar ve kurumsal kuruluşlar, belirli hizmetleri tanıtmayı veya farklı demografik grupları hedeflemeyi amaçlayan hedefli kampanyaları yürütmek için bu platformları kullanabilir. Büyüklüğü ne olursa olsun işletmeler, indirimli teklifler yoluyla fazla envanteri tasfiye etmek veya yeterince kullanılmayan hizmetlerin görünürlüğünü artırmak gibi çeşitli hedefleri gerçekleştirmek için ticari pazarlama platformlarından yararlanabilir. Ayrıca bu platformlar genellikle restoran ve perakende satış noktası (POS) sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak dijital kuponların kullanılmasını kolaylaştırır.
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Groupon
groupon.com
Groupon, 15 ülkede etkinlikler, seyahat, ürünler ve hizmetler sunarak aboneleri yerel satıcılarla buluşturan küresel bir Amerikan e-ticaret pazarıdır. Merkezi Chicago'da bulunan Groupon, Kasım 2008'de burada faaliyete geçti ve kısa bir süre sonra Boston, New York City ve Toronto'da faaliyete geçti. ...
Booksy Biz
booksy.com
Sevdiğiniz şeye odaklanmaya devam edebilmeniz için işinizi yürütme konusunda Booksy'ye güvenin. Keyifli bir planlama, müşteri edinmenin her zamankinden daha kolay olması ve bir sağlık ve güzellik uzmanı olarak sihrinizi kullanmak için bolca ekstra zaman bekleyebilirsiniz.
Vagaro
vagaro.com
Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!
Gilt
gilt.com
Gilt, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi alışveriş ve yaşam tarzı web sitesidir ve 2007 yılında faaliyete geçmiştir. Bir zamanlar kağıt üzerinde değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirket, sonunda yaklaşık 250 milyon dolara Hudson's Bay Company'ye satılmıştır; yatırımcılar.
Travelzoo
travelzoo.com
Oteller, uçuşlar, tatil paketleri, gemi gezileri ve yerel ve eğlence fırsatlarıyla ilgili seyahat fırsatları. Travelzoo'yu halihazırda kullanan milyonlarca gezgine katılın!
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive, en iyi fiyatlarla birinci sınıf tatil perakende satışında uzmanlaşmış özel bir kulüptür. Seyahat özel satışlarında bir numara, üyelerine özel flaş fırsatlar sunuyor.
Wine Routes
wineroutes.com
Kullanıcıların gezileri planlamalarına ve şarap ülkesine seyahat etmelerine yardımcı olan yeni bir uygulama olan Wine Routes, şarap ülkesi deneyimini yeniden yarattı. Sonoma County merkezli teknoloji şirketi Grapexchange tarafından geliştirilen uygulama, hem tüketicilere hem de şarap işletmelerine s...
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes, üyelerimize özenle seçilmiş lüks oteller ve tatillerde büyük indirimler ve harika fırsatlar sunan, yalnızca üyelere özel bir seyahat kulübüdür.
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com, sevdiğiniz yerel işletmelerin ürün ve hizmetlerinden tasarruf etmenizi sağlar. LocalFlavor.com'da yerel restoranlardan eğlence mekanlarına, eşyalardan ev hizmetlerine kadar tasarruf bulacaksınız.
discountscode
discountscode.co.uk
Birleşik Krallık'ta çevrimiçi para tasarrufu sağlayan indirim kodlarının, fırsatların ve kupon kodlarının keyfini çıkarın. En sevdiğiniz markalarınızın en son promosyonlarının tümünü alın ✔ Kasım 2023'te Test Edildi ve Doğrulandı
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret, eBay ve Amazon'daki çevrimiçi perakendecilerin ve pazar yeri satıcılarının anında dünya çapında genişlemesine ve çevrimiçi satışlarını artırmasına olanak tanır.
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal, e-ticaret tüccarlarının uluslararası büyümesini kolaylaştırarak onları bir müşteri dünyasına açıyor. İşletmelerin riskler ve karmaşıklıklar olmadan hızlı ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarlara açılmasını sağlıyoruz. Sınır ötesi platformumuz, küresel markaların uluslararası satışları ölçeklen...
LivingSocial
livingsocial.com
Şehrinizdeki en iyi deneyimler hakkında fırsatlar. LivingSocial'da yakındaki restoranları, spa'ları, etkinlikleri ve en iyi ürünleri keşfedin.