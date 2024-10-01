Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Mentorluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
Kurumsal mentorluk yazılımı olarak da adlandırılan mentorluk yazılımı, şirketlere ve İK departmanlarına iş mentorluk programlarını verimli bir şekilde yönetmek ve kolaylaştırmak için araçlar sunar. Bu çözümler mentorluk bağlantılarını ve program yönetimini kolaylaştırarak yöneticileri ve çalışanları güçlendirir. Kurumsal, eğitimsel, kamu ve teknoloji sektörlerindeki endüstriler bu platformlardan yararlanabilir. Mentorluk yazılımı, mentorluk girişimlerini tasarlama, işe alma, eşleştirme, yönetme ve değerlendirme konusunda kullanıcıları destekler. Bire bir, koç odaklı veya grup bazlı programlar gibi çeşitli mentorluk formatlarına hitap eder ve genellikle kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu araçlar, çalışan bağlantılarını güçlendirerek bilginin genişlemesini teşvik eder, katılım düzeylerini yükseltir ve kuruluşlar içindeki kapsayıcılığı geliştirir. Bazı şirketler mevcut programları dijitalleştirmek için mentorluk yazılımını benimserken, diğerleri bunu tamamen yeni mentorluk çerçeveleri oluşturmak için kullanıyor.
Yeni Uygulama Gönder
BetterUp
betterup.com
İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.
Valence
valence.co
Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.
Torch
torch.io
Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü ...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik ...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity, ETKİLİ mentorluk programları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir MENTORLUK YAZILIMIdır. Mentornity özelleştirilebilir bir çözümdür ve ÇALIŞAN mentorluğuna, TOPLULUK mentorluğuna, tersine mentorluğa, mezunlar ağı mentorluğuna ve GİRİŞİMCİ mentorluğuna hazırdır. Mentornity yönetici ...
Bravely
workbravely.com
Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching, kurumsal çapta geniş ölçekte koçluk yoluyla çalışanlarınızın sınırsız potansiyelini ortaya çıkarır. EZRA dünya çapındaki en büyük koçluk sağlayıcılarından biridir. Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca ve P&G gibi kurumsal markalardaki binlerce çalışana koçluk y...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete, otuz yıllık mentorluk uzmanlığını masaya getiriyor. Ayrıca platform, kuruluşların ihtiyaçlarına uygun mentorluk programları oluşturma konusunda çok yönlülük sunuyor. İlişkinin uzun sürmesi için otomatik olarak %90'a kadar uyumlu eşleşmeler oluşturan Hassas Eşleştirme sunar. Ayrıc...
Mentessa
mentessa.com
Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğre...
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk aracılığıyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe büt...
Insala
insala.com
Insala'nın kapsamlı mentorluk çözümüyle katılımcıları güçlendirin ve ölçülebilir sonuçlar elde edin. İhtiyacınız olan yerde destek alın; çözümlerimiz danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımlarından oluşur. Birçok sektördeki müşterilerle çalışma konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahibiz. US Bank, S...
PushFar
pushfar.com
PushFar'ın dünya lideri mentorluk platformu, mentorluk uygulaması ve yazılımı, geleneksel mentorluktan tersine mentorluk ve grup mentorluk programlarına kadar her türlü mentorluk hedefine uygulanabilir. Mentorluk hedefleriniz ne olursa olsun, mentorluk katılımını geliştirirken ve yatırımınızın geri ...
Mentorink
mentorink.com
Mentorink, şirketlerin akıllı mentorluk faaliyetlerini geniş ölçekte akıllı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmesine olanak tanıyan 'ödüllü' bir mentorluk yazılımıdır.
Growthspace
growthspace.com
Growthspace ile uzman liderliğindeki geliştirme programları aracılığıyla iş KPI'larını yönlendirin. Bireysel veya ekip programları da dahil olmak üzere tüm öğrenme deneyimlerini başlatmak, yönetmek ve etkiyi ölçmek için tasarlanan platform, işletme genelinde verimlilik ve etki sağlar. Dünyanın en gü...
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop, Virgin Media, Arcadis, Dior, Rabobank, Amerika Birleşik Devletleri Tenis Birliği ve Accor gibi şirketler için dünya çapındaki en etkili mentorluk programlarından bazılarına güç vermektedir. Sertifikalı bir B Corp olarak, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve hayır kurumlarına yönelik Toplulu...
Together Software
togetherplatform.com
Çalışanlarınızın Sevdiği Mentorluk Programları Oluşturun. Together Software, kuruluşunuzun ilişkiler yoluyla performansı artırmasını sağlayan bir mentorluk platformudur. 500'den fazla çalışanı olan şirketleri hedefleyen Together, Öğrenme ve Gelişim ekiplerinin çalışanlar için en iyi uygulama mento...