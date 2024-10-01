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Mentorluk Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları

Kurumsal mentorluk yazılımı olarak da adlandırılan mentorluk yazılımı, şirketlere ve İK departmanlarına iş mentorluk programlarını verimli bir şekilde yönetmek ve kolaylaştırmak için araçlar sunar. Bu çözümler mentorluk bağlantılarını ve program yönetimini kolaylaştırarak yöneticileri ve çalışanları güçlendirir. Kurumsal, eğitimsel, kamu ve teknoloji sektörlerindeki endüstriler bu platformlardan yararlanabilir. Mentorluk yazılımı, mentorluk girişimlerini tasarlama, işe alma, eşleştirme, yönetme ve değerlendirme konusunda kullanıcıları destekler. Bire bir, koç odaklı veya grup bazlı programlar gibi çeşitli mentorluk formatlarına hitap eder ve genellikle kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu araçlar, çalışan bağlantılarını güçlendirerek bilginin genişlemesini teşvik eder, katılım düzeylerini yükseltir ve kuruluşlar içindeki kapsayıcılığı geliştirir. Bazı şirketler mevcut programları dijitalleştirmek için mentorluk yazılımını benimserken, diğerleri bunu tamamen yeni mentorluk çerçeveleri oluşturmak için kullanıyor.

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BetterUp

BetterUp

betterup.com

İş sonuçlarını dönüştürmek için yetenek sonuçlarını artırın. Kuruluşunuzun her türlü fırtınayı atlatmak için ihtiyaç duyduğu çevikliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği oluşturmak için koçluk, bilim ve yapay zeka destekli deneyimleri bir araya getiren tek platformla belirsizliği güven ile değiştirin.

Valence

Valence

valence.co

Valence, günümüzün işyerleri için gereken ekip sağlığını, bağlantıyı ve performansı hızlandıran, yöneticilere yönelik tek ekip çalışması platformudur. Valence, her yöneticiye ekibinin sağlığını gerçek zamanlı olarak anlamak, güçlü rehberli görüşmelere müdahale etmek ve ekibin iyileştirilmesine yönel...

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor, kurucuları, pazarlamacıları, büyüme uygulayıcılarını ve ürün profesyonellerini farklı sektörlerden deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Aylık sabit bir ücret karşılığında, kullanıcılar sınırsız bire bir oturumlara erişebilir ve çoğu mentor, uzmanlıklarını hiçbir...

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor, kuruluşlara ve şirketlere markalı, özelleştirilebilir bir çevrimiçi mentorluk programına erişim sunar. Başarılı bir mentorluk çözümü oluşturmak için son teknoloji ve düşünceli mentorluk teknolojimiz, kişiselleştirilmiş proje yönetimi, danışmanlık ve destekle birleştirilir.

Torch

Torch

torch.io

Torch, insanların, ekiplerin ve kuruluşların potansiyelini açığa çıkaran İnsan Gelişim Platformudur. Torch ile çalışanlarınızın ve kuruluşunuzun başarısını artıran kapsayıcı, entegre ve etkili koçluk ve mentorluk programları sunabilirsiniz. Önde gelen markalar, çalışanlarını geliştirmek, daha güçlü ...

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach, koçlar, danışmanlar, terapistler ve eğitmenler gibi hizmet profesyonelleri için tasarlanmış dijital bir koçluk platformudur. Simply.Coach ile şunları yapabilirsiniz: 1. Operasyonlarınızı dijitalleştirin İdari işlere harcadığınız zamandan %30'a kadar tasarruf edin! 2. Müşteri deneyimini...

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper Mentoring & Learning yazılımı, mentorluk programı tasarım şablonları, eşleştirme, takip, eğitim, rehberlik ve raporlama çözümleriyle güçlü entegrasyonlarla şirketlerin mentorluk ve öğrenme programlarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olur. Google, ABD Hava Kuvvetleri, Merck, American Airl...

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub, kuruluşların departman ve kıdem düzeyine bakılmaksızın tüm işgücü için kişiselleştirilmiş, ölçülebilir ve ölçeklenebilir bir koçluk programı oluşturmasına olanak tanıyan lider küresel yetenek geliştirme platformudur. Kuruluşlar bunu yaparak, artan çalışan bağlılığı, daha yüksek üretkenlik ...

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity, ETKİLİ mentorluk programları oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir MENTORLUK YAZILIMIdır. Mentornity özelleştirilebilir bir çözümdür ve ÇALIŞAN mentorluğuna, TOPLULUK mentorluğuna, tersine mentorluğa, mezunlar ağı mentorluğuna ve GİRİŞİMCİ mentorluğuna hazırdır. Mentornity yönetici ...

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching, kurumsal çapta geniş ölçekte koçluk yoluyla çalışanlarınızın sınırsız potansiyelini ortaya çıkarır. EZRA dünya çapındaki en büyük koçluk sağlayıcılarından biridir. Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZeneca ve P&G gibi kurumsal markalardaki binlerce çalışana koçluk y...

secure

secure

mentoringcomplete.com

Mentoring Complete, otuz yıllık mentorluk uzmanlığını masaya getiriyor. Ayrıca platform, kuruluşların ihtiyaçlarına uygun mentorluk programları oluşturma konusunda çok yönlülük sunuyor. İlişkinin uzun sürmesi için otomatik olarak %90'a kadar uyumlu eşleşmeler oluşturan Hassas Eşleştirme sunar. Ayrıc...

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Yeni işe alınanları bir araya getirerek onları bir araya getirecek, aynı zamanda refahı ve üretkenliği artıracak ve herkese başarılı bir kariyer fırsatı verecek bir çözüm mü arıyorsunuz? Mentessa, çalışanların becerilere dayalı olarak öğrenmesine ve birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirlikçi öğre...

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman Platformu, çalışanları hem kişisel hem de profesyonel olarak insanlık durumunun benzersiz alanlarında büyürken ve uyum sağlarken destekler. Refah Koçluğu, Liderlik Gelişimi, Satış Performansı ve Mentorluk aracılığıyla tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayarak profesyonel mükemmelliğe büt...

Insala

Insala

insala.com

Insala'nın kapsamlı mentorluk çözümüyle katılımcıları güçlendirin ve ölçülebilir sonuçlar elde edin. İhtiyacınız olan yerde destek alın; çözümlerimiz danışmanlık, eğitim ve mentorluk yazılımlarından oluşur. Birçok sektördeki müşterilerle çalışma konusunda 25 yıldan fazla deneyime sahibiz. US Bank, S...

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar'ın dünya lideri mentorluk platformu, mentorluk uygulaması ve yazılımı, geleneksel mentorluktan tersine mentorluk ve grup mentorluk programlarına kadar her türlü mentorluk hedefine uygulanabilir. Mentorluk hedefleriniz ne olursa olsun, mentorluk katılımını geliştirirken ve yatırımınızın geri ...

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink, şirketlerin akıllı mentorluk faaliyetlerini geniş ölçekte akıllı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmesine olanak tanıyan 'ödüllü' bir mentorluk yazılımıdır.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace ile uzman liderliğindeki geliştirme programları aracılığıyla iş KPI'larını yönlendirin. Bireysel veya ekip programları da dahil olmak üzere tüm öğrenme deneyimlerini başlatmak, yönetmek ve etkiyi ölçmek için tasarlanan platform, işletme genelinde verimlilik ve etki sağlar. Dünyanın en gü...

Mentorloop

Mentorloop

mentorloop.com

Mentorloop, Virgin Media, Arcadis, Dior, Rabobank, Amerika Birleşik Devletleri Tenis Birliği ve Accor gibi şirketler için dünya çapındaki en etkili mentorluk programlarından bazılarına güç vermektedir. Sertifikalı bir B Corp olarak, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve hayır kurumlarına yönelik Toplulu...

Together Software

Together Software

togetherplatform.com

Çalışanlarınızın Sevdiği Mentorluk Programları Oluşturun. Together Software, kuruluşunuzun ilişkiler yoluyla performansı artırmasını sağlayan bir mentorluk platformudur. 500'den fazla çalışanı olan şirketleri hedefleyen Together, Öğrenme ve Gelişim ekiplerinin çalışanlar için en iyi uygulama mento...

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