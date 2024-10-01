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Toplantı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Meksika
Toplantı yönetimi yazılımı, ekip toplantılarının verimli ve odaklanmış olmasını sağlamak için organize edilmesine ve yürütülmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, görünürlüğü sağlamak için genellikle takvim yazılımıyla entegre olarak toplantıları verimli bir şekilde planlamak için bu araçları kullanır. Bu çözümler aynı zamanda toplantı verimliliğini artırmak için gündem oluşturma, tutanak tutma ve fikir birliği takibi gibi özellikler de sunar. Bazı yazılımlar, toplantılar sırasında kararlaştırılan eylem öğeleri için temel görev yönetimi yeteneklerini içerir. Çoğu toplantı yönetimi aracı çok yönlüdür ve çeşitli toplantı türleri için kullanılabilirken, bazıları özellikle scrum'lar, retrospektifler, bire birler ve çalıştaylar gibi özel toplantılar için tasarlanmıştır. Ek olarak, belirli yönetim kurulu yönetimi yazılımları toplantı yönetimi özelliklerini içerir ancak üst düzey yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin ve komitelerin katıldığı toplantılar için özel olarak tasarlanmıştır.
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Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunm...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıla...
Notta
notta.ai
Notta, desteklenen 58 dille, herhangi bir sesli görüşmeyi hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir metne dönüştürmeye ve özetlemeye yardımcı olan lider bir AI transkripsiyon aracı ve toplantı not alma aracıdır. * Önemli haber: Airgram Notta'ya katıldı! Notta, video/ses dosyalarını ve canlı konuşmaları...
Focusmate
focusmate.com
Focusmate, sizi en önemli işlerini bitirme sorumluluğunu üstlenen diğer profesyonellere bağlayarak çalışma şeklinizi değiştirir.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth, girişimci liderlik ekiplerinin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için burada, kurumsal sağlık ve liderlik becerilerini geliştirmede yardım eli sunuyor. Her müşterinin kendi hayalleri, ekipleri ve engelleriyle benzersiz olduğunu anlıyoruz. Büyümeye yönelik ekosistemimiz, kuruluşun...
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsini...
Read
read.ai
Read, gerçek zamanlı katılım + duyarlılık puanlarını, toplantı zamanlayıcısını ve konuşma süresini tek bir yerde görebileceğiniz karma toplantılar için mükemmel bir uygulamadır. Toplantı bittiğinde, anlık toplantı özeti, transkript, ses + video oynatma ve yapay zeka destekli önerilerin yer aldığı ka...
Sembly
sembly.ai
Yöneticilerin ve ekiplerin toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydetmesine, yazıya dökmesine ve oluşturmasına olanak tanıyan Sembly SaaS çözümü. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. Sembly, Web, iOS ve Android mobil uygulamalarında İngilizce ve 42'den fazla dilde m...
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Te...
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; e...
Notiv
notiv.com
Notiv, görüşmelerinizden daha iyi iş sonuçları elde etmenizi sağlayan toplantı zekası çözümü. Notiv ile otomatik olarak şunları yapabilirsiniz: - Görüşmenizi kaydedin - Tartışılanların güvenli, yazılı bir kaydını alın - Hızlı bir inceleme için söylenenleri özetleyin - Görüşmenizdeki önemli anları ek...
Range
range.co
Menzil, uzak ve hibrit ekiplerin eş zamanlı veya gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişim kurabilecekleri yerdir. Ekibinizin tercih ettiği programa göre hepinizin aşağıdakileri bilmesine olanak tanıyan verimli check-in'ler ve toplantılar gerçekleştirin: – Kimin ne üzerinde çalıştığını, kimin yar...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hal...
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext, yöneticilerin OKR'leri ve İncelemeleri ile bağlantılı daha etkili toplantılar yürütmesine yardımcı olur ve Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe ve daha fazlası gibi şirketlerdeki 100.000'den fazla yöneticinin güvendiği bir çözümdür. Yöneticiler uygulamamızı kullanarak 1:1 toplantılar...
Parabol
parabol.co
Parabol, scrum ustalarının ve diğer liderlerin güçlü, rehberli retrospektifler, sprint poker tahmin toplantıları, stand-up'lar ve daha fazlasını düzenlemelerine yardımcı olan çevrimiçi bir toplantı aracıdır! Kullanıma hazırdır, Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Slack, MS Teams ve Mattermost ile en...
Claap
claap.io
Claap, ekran kaydını, toplantı kaydını ve video wiki'yi tek bir yerde birleştiren hepsi bir arada bir Video Çalışma Alanıdır. Claap ile şunları yapabilirsiniz: - Bir sonraki toplantınızı kısa bir videoyla değiştirin. Ek açıklamalar, ileti dizileri ve video yanıtlarıyla daha hızlı geri bildirim alın ...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün ta...
Diligent Director
diligent.com
Önde gelen yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Boardable
boardable.com
Daha az stres — Kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman — Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Anakartlar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlayın. Amaca yön...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Performans incelemeleri, 360 derece incelemeler, uyumlu hedefler (OKR'ler), 1:1'ler, anketler, KPI'lar, görev/proje yönetimi, stratejik toplantılar ve kişi analitiği için tek bir platform sağlar. Diğer araçların aksine, Slack/Teams ile entegrasyonu bildirimlerin ötesine geçer ve tüm performans incel...
Navigator
navigator.com
Uzak toplantılarınız için her şey tek bir yerde: gündemler, notlar, eylem öğeleri ve video konferans bağlantıları.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Güvendiğiniz bir isimden panonuzu güçlendiren yazılım. Nasdaq Boardvantage, yöneticilerin, komitelerin ve liderlik ekiplerinin işbirliği ve karar alma süreçlerine daha hazırlıklı, katılımcı ve uyumlu olmalarına yardımcı olur. Ayrıca yönetim kurulu portalımız kurumsal sekreterlerin ve yöneticilerin t...
Dive
letsdive.io
Dive, toplantılardan nefret etmeyi bırakmanıza yardımcı olan bir toplantı yönetimi platformudur. Dive ile verimli toplantılara kolayca ev sahipliği yapabilirsiniz; toplantıdan önce işbirliğine dayalı bir gündem oluşturabilir, bunu toplantı sırasında verimli bir şekilde yürütebilir ve toplantı sonras...
Circleback
circleback.ai
Circleback, sınıfının en iyisi özetleri otomatik olarak yazarak ve önemli bilgiler doğrultusunda harekete geçerek ekiplerin ister Zoom'da, Google Meet'te, Slack toplantılarında ister yüz yüze olsun her toplantıdan en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Örneğin Circleback, ürün demo çağrıların...
Laxis
laxis.com
Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışı...
Loopin
loopinhq.com
Loopin, toplantılarınızı tüm ekibinizin işbirliği yapabileceği ve konuşma noktalarına, notlara ve sonraki adımlara tek bir yerden erişebileceği çalışma alanlarına dönüştürür. Bu platform aynı zamanda benzer toplantıları otomatik olarak bağlayarak geçmiş toplantı özetlerini görüntüleyebilir, böylece ...
Retrium
retrium.com
Retrium, çevik ekiplerin etkili konuşmalar yapmasına, yeni içgörüler keşfetmesine ve eylem planları oluşturmasına olanak tanır.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döng...
Adam.ai
adam.ai
adam.ai, kuruluşlara toplantı bilgilerini yakalama, yönetme ve paylaşma yetkisi veren, iş hedeflerine ulaşmak için karar alma sürecini güçlendiren yenilikçi bir kurul yönetimi yazılımıdır; yönetim kurulu, komite ve proje toplantıları için mükemmeldir. Bu kurul yönetimi platformu, yönetim kurulu topl...
Beenote
beenote.io
Beenote, yönetim kurulu, yönetici ve ekip için ilk yönetişim toplantı yönetimi çözümüdür. Beenote kolay, erişilebilir ve etkili bir araçtır. Toplantı sürecinin başından sonuna kadar Beenote, toplantıları planlayarak, düzenleyerek ve takip ederek (görevler, kararlar) ekiplerin etkili toplantılar düze...
Easynote
easynote.com
Easynote, herkesin ve her yerde günlük işlerini yönetebileceği bir çalışma ve işbirliği yazılımıdır. Benzersiz ızgara sistemi sayesinde her sektör veya işletme için kolay ve son derece ölçeklenebilir. İster zaman çizelgesinde ister kılavuz çizgisinde çevik bir şekilde çalışmanız gerekiyorsa, Easynot...
Aster
asterapp.co
Aster, ritüellere odaklanarak yönetişim, kolektif performans ve hibrit işbirliği hedeflerine hitap ediyor. Etkili stratejik toplantılar ve eylem ve kararların daha iyi takibi için notların alınmasına, yapılandırılmasına ve görselleştirilmesine yönelik işbirliğine dayalı bir yazılımdır. Bir Microsoft...
Retime
retime.so
Retime, takviminizi yöneterek, gündemler oluşturarak, notlar alarak ve görevleri tek bir yerden oluşturarak toplantılarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir üretkenlik aracıdır. Retime ile toplantılarınızı kolayca planlayıp gündem belirleyebilir, toplantı sırasında not alabilir, toplantı sonrası...
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes, Google Toplantınıza toplantı Gündemleri eklemenizi sağlar. Tamamen takvim etkinliğinizden toplantı tutanaklarını görüntüleyen gündemler oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada toplantı yönetim yazılımını kullanarak verimsiz toplantıları geçmişte bırakın. Verimsiz olacağını bildiği...
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro, dağınık ekiplerin çevik retrospektifler yapmasına yönelik çevrimiçi bir araçtır. Ekiplerin daha iyi toplantılar yapabilmesi ve bir bütün olarak gelişebilmesi için her türlü engel ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıracak şekilde tasarlandı.
GoRetro
goretro.ai
GoRetro, sürekli iyileştirme sağlamak için sprint verilerinden ve ekip duyarlılığından yararlanan, kullanıcı dostu, eğlenceli ve özelleştirilebilir, çevik, geriye dönük bir araçtır. Fortune 500 şirketlerinden, bankalardan, devlet kurumlarından ve yenilikçi girişimlerden binlerce scrum ekibi, retrosp...
PixelMixer
pixelmixer.com
Kuruluşunuz zaten video kullanıyor -> Şimdi onu bilgiye dönüştürün. PixelMixer, toplantılarınızı otomatik olarak yazıya döker, ilginizi çeken kısımları tespit eder ve diğerlerine kaçırdıkları şeyleri bildirir. - Kuruluşunuz genelinde gerçekleşen ilgili konuşmaları keşfedin. - Anahtar kelime uyarılar...
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyon...
Sprint Boards
sprintboards.io
Çevik Geliştiriciler için Retro Panolar. Saniyeler içinde çevrimiçi bir retrospektif sprint tahtası oluşturun ve ekibiniz nerede olursa olsun onlarla işbirliği yapmaya başlayın. Retrospektiflerinizi zahmetsiz hale getirmek için modern dijital aracımızın gücünü ve esnekliğini deneyimleyin.
GlassFrog
glassfrog.com
Son teknolojiye sahip web tabanlı bir yazılım paketi olan GlassFrog, çeviklik ve organizasyonel netlikte devrim yaratıyor. Bu yalnızca başka bir araç değil, aynı zamanda işin geleceğine dair bir bakış. Çağdaş insan, proje ve toplantı yönetimi çağına uygun olarak titizlikle hazırlanmış çevik yazılımı...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings, etkisiz ve verimsiz toplantılardan bıkan hepiniz için bir bulut işbirliği aracıdır. Toplantı aracımızla toplantılarınız bir tıklamayla daha etkili ve düzenli hale gelir. Gündemi ekibinizle paylaşın, görevler atayın ve herkesin doğru bilgiye sahip olduğundan emin olun. Biz bu topla...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock, çevik ekipler için bir toplantı kolaylaştırıcıdır; yapay zeka destekli retrospektifler, günlük toplantılar ve poker tahmin oturumlarının planlanmasıyla verimlilik, işbirliği ve hız sunar. Asenkron veya senkronize oturumlar aracılığıyla hem uzak hem de hibrit ekipler için çalışır. Sağla...
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation, dünyaya Ses Tanıma ve diğer yapay zeka konseptleri ve teknolojileri üzerine kurulu basit ve akıllı bir toplantı dakikası çözümü sunuyor.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails, iletişim becerilerinizi ve etkinliğinizi geliştirmek için oluşturuldu. OurSails'i sistematik ve amaçlı kullanarak, hayatınızdaki uyumu ve işbirliğini geliştirmek için etkileşimlerden bilgi toplayabilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iletişiminizi daha etkili ve ba...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly, ekipler halinde toplantıları planlamaktan yönetmeye kadar araçlar sağlayan eksiksiz bir toplantı yönetimi uygulamasıdır.
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro, dağıtılmış ekiplere en iyi retro deneyimini getiriyor. Ekibinizin önemli sorunları keşfetmesine ve sürekli iyileştirme için harekete geçmesine yardımcı olmak için dürüst ve etkili tartışmayı güçlendirir. Temel özellikler: - Güzel görüntüler ve kanıtlanmış çevik retro şablonlarıyla retrola...
Tervene
tervene.com
Tervene, profesyonel koçlukla birlikte yönetim uygulamalarının dijitalleştirilmesi yoluyla operasyonel mükemmellik sağlar. 6 yönetim aracını tek bir çözümde birleştiren Tervene, fabrika ortamında bilgi yönetimi, süreç doğrulama, operasyon kontrolü, iletişim ve problem çözmeyi destekler. Mars Wrigley...
Topicflow
topicflow.com
Topicflow, performansı gerçek zamanlı olarak değerlendirmek ve geleneksel performans incelemeleriyle zaman kaybetmeden sürekli olarak iyileştirmek için yapay zeka ve kanıta dayalı uygulamalardan yararlanır.
Connect4
connect4.app
Müşteri toplantı platformu. Müşteri ilişkilerinin geliştiği yer. Hazırlanın, Tanışın, Harekete Geçin. Connect4'ün kolay toplantı hazırlığı, sunumu ve sorumluluk araçlarıyla müşteri ilişkilerini geliştirin. Müşteri odaklı firmalar, müşterilerle konuşmanın iyi olduğunu bilir; bir kereliğine atılan top...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro, aynı yerde bulunan, uzak ve hibrit ekipler için güvenli, kurumsal kullanıma hazır, çevrimiçi, çevik bir retrospektif ve ekip durumu kontrol aracıdır. Retrolarınızı her zaman değerli kılan, yönlendirilmiş retrospektif tekniklere sahip sezgisel bir araçtır. TeamRetro, veriye dayalı eylemler...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitesi ve Yönetici toplantılarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, önde gelen İsviçre toplantı yönetimi çözümüdür. Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin güvendiği Sherpany, toplantı verimliliğini %45 artırarak toplantı hazırlığından diji...
DemoHop
demohop.com
Dağıtılmış teknoloji ve Ar-Ge ekipleri için tüm mühendisleri, ürün ekiplerini ve iş paydaşlarını aynı sayfada toplamak zordur. Bunu çözmek için DemoHop, çalışanları ve fikirlerini birkaç saat içinde bir araya getiren çevrimiçi vitrin etkinliklerine güç veriyor. Çalışanlarını bir araya getirmek ve iş...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz ...