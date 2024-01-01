Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Toplantı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Antarktika
Toplantı yönetimi yazılımı, ekip toplantılarının verimli ve odaklanmış olmasını sağlamak için organize edilmesine ve yürütülmesine yardımcı olur. Kullanıcılar, görünürlüğü sağlamak için genellikle takvim yazılımıyla entegre olarak toplantıları verimli bir şekilde planlamak için bu araçları kullanır. Bu çözümler aynı zamanda toplantı verimliliğini artırmak için gündem oluşturma, tutanak tutma ve fikir birliği takibi gibi özellikler de sunar. Bazı yazılımlar, toplantılar sırasında kararlaştırılan eylem öğeleri için temel görev yönetimi yeteneklerini içerir. Çoğu toplantı yönetimi aracı çok yönlüdür ve çeşitli toplantı türleri için kullanılabilirken, bazıları özellikle scrum'lar, retrospektifler, bire birler ve çalıştaylar gibi özel toplantılar için tasarlanmıştır. Ek olarak, belirli yönetim kurulu yönetimi yazılımları toplantı yönetimi özelliklerini içerir ancak üst düzey yöneticilerin, yönetim kurulu üyelerinin ve komitelerin katıldığı toplantılar için özel olarak tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Focusmate
focusmate.com
Focusmate sanal ortak çalışma, işlerinizi halletmenize yardımcı olur. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Read
read.ai
Otomatik toplantı özeti, öne çıkan videolar ve önerilerle yapay zeka ile toplantıları daha etkili ve verimli hale getirin.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Sembly
sembly.ai
Sembly, toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydeder, yazıya döker ve oluşturur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. En akıllı AI ekip asistanını birleştirin!
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, Performans Yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. OKR'ler ve Hedefler, Performans İncelemeleri, Geri Bildirim, 1:1 Toplantılar, Katılım Anketleri. Şimdi Demo.
Notiv
notiv.com
Notiv, Zoom gibi tüm web konferans platformlarında gündem oluşturmak için toplantılarınızı kaydetmeniz, yazıya dökmeniz ve özetlemeniz için yapay zeka destekli bir Not Tutucudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Boardable
boardable.com
Daha az stres - Görev açısından kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman - Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Panolar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlay...
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
Claap
claap.io
DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.
Parabol
parabol.co
Parabol, ekiplerin daha az ön toplantı hazırlığıyla bağlantı kurmasına, düşünmesine ve ilerlemesine yardımcı olan Çevik toplantı yardımcı pilotudur.
Navigator
navigator.com
Uzak toplantılarınız için her şey tek bir yerde: gündemler, notlar, eylem öğeleri ve video konferans bağlantıları.
Dive
letsdive.io
Yapay zeka ile toplantılarınız otomatik pilotta. Dive'ın yapay zeka asistanıyla toplantıları ezmeye hazır olun: otomatikleştirilmiş notlar, kusursuz özetler ve eylem öğeleri artık çok kolay.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Güvendiğiniz bir isimden panonuzu güçlendiren yazılım. Nasdaq Boardvantage, yöneticilerin, komitelerin ve liderlik ekiplerinin işbirliği ve karar alma süreçlerine daha hazırlıklı, katılımcı ve uyumlu olmalarına yardımcı olur. Ayrıca yönetim kurulu portalımız kurumsal sekreterlerin ve yöneticilerin t...
Loopin
loopinhq.com
Verimlilik asistanınızla tanışın. Loopin, takviminizi işbirliğine dayalı bir çalışma alanına dönüştürür. Toplantılarınızı eyleme geçirilebilir hale getirin, durum güncellemelerini otomatikleştirin ve verimli iş günleri planlayın.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox, geri bildirim analizleri ve performans araçlarını kullanarak yöneticilere koçluk yaparak katılımı ve bağlılığı artırmanıza olanak tanıyan etkileşim ve performans yazılımıdır.
Laxis
laxis.com
Her müşteri görüşmesinden maksimum değeri elde edin Laxis AI Toplantı Asistanı, her müşteri etkileşiminden önemli bilgileri minimum çabayla otomatik olarak yakalayıp çıkararak gelir ekiplerine güç verir.
Retrium
retrium.com
Retrium, çevik ekiplerin etkili konuşmalar yapmasına, yeni içgörüler keşfetmesine ve eylem planları oluşturmasına olanak tanır.
Adam.ai
adam.ai
Hepsi Bir Arada Toplantı Yönetimi. adam.ai, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında bilgiyi yakalamak, yönetmek ve paylaşmak, içeriği değerli varlıklara dönüştürmek ve başarılı iş sonuçları elde etmek için akıllı, hepsi bir arada toplantı yönetim platformudur.
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Beenote
beenote.io
Beenote, yönetim kurulu, yönetici ve ekip için ilk yönetişim toplantı yönetimi çözümüdür. Beenote kolay, erişilebilir ve etkili bir araçtır. Toplantı sürecinin başından sonuna kadar Beenote, toplantıları planlayarak, düzenleyerek ve takip ederek (görevler, kararlar) ekiplerin etkili toplantılar düze...
Sprint Boards
sprintboards.io
Çevik Geliştiriciler için Retro Panolar. Saniyeler içinde çevrimiçi bir retrospektif sprint tahtası oluşturun ve ekibiniz nerede olursa olsun onlarla işbirliği yapmaya başlayın. Retrospektiflerinizi zahmetsiz hale getirmek için modern dijital aracımızın gücünü ve esnekliğini deneyimleyin.
Circleback
circleback.ai
Toplantılarınızı zahmetsizce kaydedin, özetleyin ve arayın. Otomatik toplantı notları, takip e-postaları ve anlamsal arama. Bugün ücretsiz olarak başlayın.
EasyRetro
easyretro.io
Eğlenceli Sprint Retrospektifleriyle Geliştirin 🔥 Uzaktaki ekibinizle işbirliği yapın ve basit, sezgisel ve güzel bir araçla yaptığınız işte daha iyi olun
Easynote
easynote.com
Easynote, herkesin ve her yerde günlük işlerini yönetebileceği bir çalışma ve işbirliği yazılımıdır. Benzersiz ızgara sistemi sayesinde her sektör veya işletme için kolay ve son derece ölçeklenebilir. İster zaman çizelgesinde ister kılavuz çizgisinde çevik bir şekilde çalışmanız gerekiyorsa, Easynot...
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyoruz. Appward, proje yönetimi, CRM, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üret...
GoRetro
goretro.ai
Her sprint'i etkili, verimli ve eğlenceli hale getirin. GoRetro'nun veri odaklı ve ilgi çekici geçmişe dönük toplantıları, sprint planlama etkinlikleri ve sprint izleme araçlarıyla çevik sprint teslimatınızı artırın.
Aster
asterapp.co
Aster, toplantıların temsil edebileceği süreyi azaltırken, toplantılar sırasında ortalama 3 kat daha fazla karar almanıza olanak tanır.
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation, dünyaya Ses Tanıma ve diğer yapay zeka konseptleri ve teknolojileri üzerine kurulu basit ve akıllı bir toplantı dakikası çözümü sunuyor.
Retime
retime.so
Retime, takviminizi yöneterek, gündemler oluşturarak, notlar alarak ve görevleri tek bir yerden oluşturarak toplantılarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir üretkenlik aracıdır. Retime ile toplantılarınızı kolayca planlayıp gündem belirleyebilir, toplantı sırasında not alabilir, toplantı sonrası...
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes, Google Toplantınıza toplantı Gündemleri eklemenizi sağlar. Tamamen takvim etkinliğinizden toplantı tutanaklarını görüntüleyen gündemler oluşturmanıza olanak tanıyan hepsi bir arada toplantı yönetimi yazılımını kullanarak verimsiz toplantıları geçmişte bırakın. Verimsiz olacağını bildiğ...
PixelMixer
pixelmixer.com
Kuruluşunuz zaten video kullanıyor -> Şimdi onu bilgiye dönüştürün. PixelMixer, toplantılarınızı otomatik olarak yazıya döker, ilginizi çeken kısımları tespit eder ve diğerlerini kaçırdıkları şeyler konusunda bilgilendirir. - Kuruluşunuz genelinde gerçekleşen ilgili konuşmaları keşfedin. - Anahtar k...
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails, iletişim becerilerinizi ve etkinliğinizi geliştirmek için oluşturuldu. OurSails'i sistematik ve amaçlı kullanarak, hayatınızdaki uyumu ve işbirliğini geliştirmek için etkileşimlerden bilgi toplayabilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda iletişiminizi daha etkili ve ba...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly, ekiplerdeki toplantıları planlamaktan yönetmeye kadar araçlar sağlayan eksiksiz bir toplantı yönetimi uygulamasıdır.
GlassFrog
glassfrog.com
Son teknolojiye sahip web tabanlı bir yazılım paketi olan GlassFrog, çeviklik ve organizasyonel netlikte devrim yaratıyor. Bu yalnızca başka bir araç değil, aynı zamanda işin geleceğine dair bir bakış. Çağdaş insan, proje ve toplantı yönetimi çağına uygun olarak titizlikle hazırlanmış çevik yazılımı...
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro, dağıtılmış ekiplere en iyi retro deneyimini getiriyor. Ekibinizin önemli sorunları keşfetmesine ve sürekli iyileştirme için harekete geçmesine yardımcı olmak için dürüst ve etkili tartışmayı güçlendirir. Temel özellikler: - Güzel görüntüler ve kanıtlanmış çevik retro şablonlarıyla retrola...
Tervene
tervene.com
Tervene, profesyonel koçlukla birlikte yönetim uygulamalarının dijitalleştirilmesi yoluyla operasyonel mükemmellik sağlar. 6 yönetim aracını tek bir çözümde birleştiren Tervene, fabrika ortamında bilgi yönetimi, süreç doğrulama, operasyon kontrolü, iletişim ve problem çözmeyi destekler. Mars Wrigley...
Topicflow
topicflow.com
Topicflow, performansı gerçek zamanlı olarak değerlendirmek ve geleneksel performans incelemeleriyle zaman kaybetmeden sürekli olarak iyileştirmek için yapay zeka ve kanıta dayalı uygulamalardan yararlanır.
Connect4
connect4.app
Müşteri toplantı platformu. Müşteri ilişkilerinin geliştiği yer. Hazırlanın, Tanışın, Harekete Geçin. Connect4'ün kolay toplantı hazırlığı, sunumu ve sorumluluk araçlarıyla müşteri ilişkilerini geliştirin. Müşteri odaklı firmalar, müşterilerle konuşmanın iyi olduğunu bilir; bir kereliğine atılan top...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro, aynı yerde bulunan, uzak ve hibrit ekipler için güvenli, kurumsal kullanıma hazır, çevrimiçi, çevik bir retrospektif ve ekip durumu kontrol aracıdır. Retrolarınızı her zaman değerli kılan, yönlendirilmiş retrospektif tekniklere sahip sezgisel bir araçtır. TeamRetro, veri odaklı eylemlere ...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings, etkisiz ve verimsiz toplantılardan bıkan hepiniz için bir bulut işbirliği aracıdır. Toplantı aracımızla toplantılarınız bir tıklamayla daha etkili ve düzenli hale gelir. Gündemi ekibinizle paylaşın, görevler atayın ve herkesin doğru bilgiye sahip olduğundan emin olun. Biz bu topla...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitesi ve Yönetici toplantılarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, İsviçre'nin önde gelen toplantı yönetimi çözümüdür. Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin güvendiği Sherpany, toplantı verimliliğini %45 artırarak toplantı hazırlığından ...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock, çevik ekipler için bir toplantı kolaylaştırıcıdır; yapay zeka destekli retrospektifler, günlük toplantılar ve poker tahmin oturumlarının planlanmasıyla verimlilik, işbirliği ve hız sunar. Asenkron veya senkronize oturumlar aracılığıyla hem uzak hem de hibrit ekipler için çalışır. Sağla...
DemoHop
demohop.com
Dağıtılmış teknoloji ve Ar-Ge ekipleri için tüm mühendisleri, ürün ekiplerini ve iş paydaşlarını aynı sayfada toplamak zordur. Bunu çözmek için DemoHop, çalışanları ve fikirlerini birkaç saat içinde bir araya getiren çevrimiçi vitrin etkinliklerine güç veriyor. Çalışanlarını bir araya getirmek ve iş...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz ...