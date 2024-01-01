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Medya İzleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Krallık
Medya izleme yazılımı, kullanıcılara çeşitli medya kanallarından alınan gerçek zamanlı haber akışları ve uyarılar sağlar. Halkla ilişkiler departmanları bu araçları kendi sektörlerinin yanı sıra müşterilerin ve iş ortaklarının medya kanallarını izlemek için kullanır. Bu çözümler, şirketlerin hem geleneksel haber kaynaklarında hem de çevrimiçi platformlarda markalarından veya yöneticilerinden bahsedilenleri izlemelerine, medyada yer alan trendleri analiz etmelerine, PR kampanyalarının etkinliğini değerlendirmelerine ve krizlere veya olumsuz tanıtımlara hızla müdahale ederek marka itibarını korumalarına yardımcı olur. Medya izleme yazılımı, çeşitli medya kanallarına erişim sağlayabilir. Yazılı medyanın kapsamı gazeteleri, dergileri ve ticari dergileri kapsarken, yayın kanalları televizyon ve radyoyu kapsamaktadır. Birçok medya izleme aracı aynı zamanda web siteleri, haber siteleri, bloglar ve sosyal medya platformları gibi çevrimiçi kaynaklara erişimi de kolaylaştırır. Ek olarak, seçilmiş birkaç medya izleme sağlayıcısı, hizmetlerini podcast'lerdeki bahisleri takip edecek şekilde genişletiyor.
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Feedly
feedly.com
İşletmelerin ve meraklı zihinlerin çağın ilerisinde kaldığı platform Feedly'ye hoş geldiniz! Ekiplerin rakipleri takip etmesine, yeni trendleri keşfetmesine ve ortaya çıkan güvenlik tehditlerini araştırmasına yardımcı olma konusunda tutkuluyuz. Feedly AI, milyonlarca kaynaktan gerçek zamanlı olarak...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejile...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Meltwater
meltwater.com
Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şir...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Mention
mention.com
Mention, markaların ve ajansların sosyal medya ve web üzerindeki hedef kitle algısını anlamalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda sosyal medya kampanyalarını düzenleme olanağı sunan bir sosyal medya pazarlama çözümüdür. Mention'ı kullanarak bir marka veya ürün hakkında çevrimiçi ortamda neler söylen...
Dataminr
dataminr.com
Dataminr, küresel şirketler, kamu sektörü kurumları, haber odaları ve STK'lar için ilgili ve eyleme dönüştürülebilir uyarılar oluşturarak gerçek zamanlı yapay zeka ve kamu verilerini müşterilerimiz için kullanıma sunar. Dataminr'in önde gelen yapay zeka platformu, yüksek etkili olayların en erken si...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari der...
Critical Mention
criticalmention.com
Küresel medya izleme, medya iletişim veritabanı ve güçlü analiz özelliklerine sahip en hızlı, en güvenilir, hepsi bir arada halkla ilişkiler ve kazanılmış medya platformu. Arama sonuçları kolayca analiz edilir, eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürülür ve Critical Mention'ın kapsamlı Earned Medi...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...
Awario
awario.com
Awario, markadan bahsedilenleri takip etmenize, rakipleri izlemenize, satış fırsatlarını ve etkileyicileri bulmanıza ve hedef kitlenizle çevrimiçi etkileşime geçmenize yardımcı olacak bir sosyal medya ve web izleme aracıdır.
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24, yapay zeka destekli raporlara ve içgörülere sahip en gelişmiş sosyal medya izleme araçlarından biridir. Her büyüklükte binlerce şirket, markaları, ürünleri ve web üzerindeki rakipleri hakkındaki çevrimiçi konuşmaları belirlemek ve analiz etmek için Brand24'ü kullanıyor. Brand24, kul...
RadioKing
radioking.com
RadioKing, kendi çevrimiçi radyo istasyonunuzu oluşturmanız ve yayınlamanız için bir numaralı platformdur. Bu çözüm aynı zamanda radyo istasyonlarını dijital gelişimlerinde desteklemek için anahtar teslim hizmetler de sunmaktadır (Web Sitesi, Mobil Uygulama, Bağlantılı Hoparlör, TV ve Otomatik). Bug...
Diffbot
diffbot.com
Diffbot, web üzerindeki yapılandırılmamış verileri yapılandırılmış, bağlamsal veritabanlarına dönüştürmek için oluşturulmuş bir ürün paketi sağlar. Diffbot'un ürünleri, her gün milyarlarca belgeyi okuyabilen son teknoloji makine görüşü ve doğal dil işleme yazılımından oluşturulmuştur. Diffbot Bilgi ...
SentiOne
sentione.com
SentiOne bir Yapay Zeka Müşteri Hizmetleri Otomasyon Platformudur. Araç, özel algoritmalar kullanarak interneti (sosyal medya, portallar, forumlar ve bloglar) küresel olarak izler, kamuya açık görüşleri toplar ve tüketici içgörüleri için bunları otomatik olarak analiz eder. Entegre etkileşim modülü,...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack, kuruluşların güven oluşturmasına, hikayeler anlatmasına ve kazanılan medyanın değerini göstermesine yardımcı olur. Bunu, basında yer almak, marka itibarını korumak ve PR performansını ve işbirliğini artırmak için medya veritabanını, sunumu, izlemeyi ve raporlamayı birleştiren PR yönetimi ...
Spica Media
spica.media
Performansınızı artırmanıza yardımcı olacak değerli analizler ve raporlarla birlikte size sosyal medya, gazeteler, dergiler, TV, radyo ve çevrimiçi haberlerde kapsamlı medya izleme olanağı sağlıyoruz.
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Webz.io
webz.io
Webz.io, makine tanımlı web verilerinin lider sağlayıcısıdır. Açık ve karanlık ağdaki geniş web veri havuzunu, makinelerin tüketmeye hazır olduğu yapılandırılmış web veri akışlarına dönüştürür. Kuruluşlar, geliştiriciler ve analistler Webz.io verilerini kullanarak artık web verilerinin ham potansiye...
Newswire
newswire.com
Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...
Contify
contify.com
Contify, kapsamlı bir Pazar ve Rekabet İstihbaratı platformu ve Haber API'leri sunarak işletmelerin rakipler, müşteriler, sektörler ve kuruluş çapındaki önemli istihbarat konuları hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına, düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanır.
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics bir Sosyal Medya İzleme ve Analiz Sistemidir. * Sosyal ağ siteleri, video barındırma hizmetleri, harita hizmetleri, kamu kanalları ve mesajlaşma sohbetleri, inceleme web siteleri, forumlar, bloglar, pazar yerleri, çevrimiçi medya, gazeteler, dergiler ve federal kanallar gibi tüm kay...
Signal AI
signal-ai.com
Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...
Managr
managr.ai
Managr, Halkla İlişkiler için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Sizin için haberleri okur, medya konuşmaları yazar ve hedef gazetecileri belirler.
Anewstip
anewstip.com
Anewstip, girişimcilere, halkla ilişkiler uzmanlarına ve pazarlamacılara ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) arama, medya listeleri oluşturma, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri gönderme ve çevrimiçi ve izleme yapma konusunda y...
Uptime
uptime.com
Ücretsiz deneyin. Ödüllü Web Sitesi İzleme Araçlarımızla Çalışma Süresini Kontrol Edin ve Anında Haberdar Olun.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream, canlı videoyu kaydedip yazıya döken ve önemli anları oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran güçlü bir bulut tabanlı video kırpma ürünüdür. Snapstream ile şunları yapabilirsiniz: - Herhangi bir video kaynağını, canlı yayını, TV kanalını veya canlı etkinliği kaydedin ve metne dönüştürün -...
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics, hepsi bir arada Akıllı Sosyal Medya İzleme Platformudur. Markanız, ürününüz veya rakipleriniz hakkında tüm web'de (Haber siteleri, forumlar, bloglar ve HERHANGİ BİR diğer web sitesi) ve TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Reddit gibi birçok Sosyal Medya Kanalında geçenleri izlemeniz...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardım...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
NewsWhip, iletişim ve öngörü profesyonellerinin markalarının itibarını proaktif bir şekilde izlemelerine ve savunmalarına yardımcı olan tahmine dayalı bir medya öngörü platformudur. Web kapsamını ve tüm önemli sosyal ağları gerçek zamanlı olarak takip ederek platformlar arası kapsamı ölçmenize ve ma...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia, Financial Times Group ve Nikkei Inc. tarafından desteklenen kurumsal bir veri ve haber hizmetidir. ScoutAsia aboneliği, Doğu Asya ve Güney'de 20'den fazla ülkede 800.000'den fazla şirket hakkında en güncel verileri, haberleri ve bağlamı sağlar. Asya ve ASEAN. Veritabanları, abonelerin ayr...
Realytics
realytics.io
Realytics, TV analiz çözümleri ve programatik TV ile TV kampanyalarının dijital performansını ölçer ve güçlendirir.
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim uzmanları için tüm medya kuruluşlarını izleyerek, özel haber izleme veritabanlarına ve yenilikçi TV haber kırpma ve medya analiz hizmetlerine erişmenizi sağlar.
Determ
determ.com
Daha önce Mediatoolkit olan Determ, yapay zeka destekli bir çevrimiçi medya izleme çözümüdür. Gerçek zamanlı tüketici, rakip ve pazar öngörülerine dayanarak daha iyi iş kararları alınmasına yardımcı olur. Determ, ilgili bahsi geçenleri belirlemek için herhangi bir dil veya konumdaki 100 milyondan fa...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve bilgileri sağlar.
Isentia
isentia.com
Isentia, doğru kararları hızlı bir şekilde vermeniz için ihtiyacınız olan en geniş medya kapsamını, öngörüleri ve analitiği sağlayarak rekabette önde kalmanıza yardımcı olur. Isentia'nın gelişmiş medya zekası ve öngörüleri ile rekabette öne çıkın, işinizi ileriye taşımak için verileri eyleme dönüştü...
NewsWhip Spike
newswhip.com
NewsWhip, iletişim ve öngörü profesyonellerinin markalarının itibarını proaktif bir şekilde izlemelerine ve savunmalarına yardımcı olan tahmine dayalı bir medya öngörü platformudur. Web kapsamını ve tüm önemli sosyal ağları gerçek zamanlı olarak takip ederek platformlar arası kapsamı ölçmenize ve ma...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel, ustalıkla seçilmiş medya izleme ve analiz yazılımı ve hizmetleri arayan halkla ilişkiler ve iletişim profesyonelleri için benzersiz bir yetenek, araç ve teknoloji kombinasyonu sunar. Johnson & Johnson, Intuit, Bell Textron, Royal Caribbean International ve Shell gibi üst düzey markalar, i...
Syften
syften.com
Daha iyi sosyal haber filtreleme. Yapay olarak düşük limitler olmadan (kullanabileceğiniz 100 filtre), neredeyse gerçek zamanlı uyarılar (çoğu durumda bir dakikadan az) ve Slack desteği ile içerik pazarlama ekibiniz sağlam bir varlık oluşturmak için gereken avantajı elde edecektir.
Grabien
grabien.com
Sektördeki en düşük fiyata en yüksek kalitede haber klipleri. Grabien, sunucular ve yapımcılar (TV, radyo, podcast'ler), şirketler, halkla ilişkiler firmaları ve medya kişilikleri ve sadece sıkı haber bağımlıları için eksiksiz bir araç paketi sunar. Haber ekosisteminin neresinde olursanız olun hayat...
Newslit
newslit.co
Newslit, halkla ilişkiler profesyonelleri, yatırımcılar, araştırmacılar, pazarlamacılar, satış görevlileri, avukatlar ve işletme sahipleri için yeni nesil bir haber izleme ve araştırma aracıdır. En kapsamlı önemli haber kaynaklarını sürekli takip ediyoruz ve iş dünyasının önde gelen binlerce kişiden...
Factal
factal.com
Factal, şirketlere insanları korumak, kesintileri önlemek ve beklenmedik olaylar meydana geldiğinde otomasyonu desteklemek için ihtiyaç duydukları gerçekleri gerçek zamanlı olarak sağlar. Factal, ışık hızında keşif ile güvenilir doğrulamayı tek bir platformda birleştirerek diğer son dakika haber kay...
TechNews
technews.io
TechNews, BT şirketlerine yapay zeka, siber güvenlik, bulut altyapısı ve daha fazlası gibi karmaşık kategorilerde neyin trend olduğuna dair daha yüksek IQ anlayışı sağlıyor.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights, haber merkezleri ve gazeteciler için en hızlı haber toplama, içerik keşfetme ve medya izleme çözümüdür. Dünyanın hangi içerikle ilgilendiğini gerçek zamanlı olarak takip etmek için her gün bunu kullanan binlerce gazeteci tarafından kullanılıyoruz. Ortalama olarak, yeni EzyInsights müşte...
Truescope
truescope.com
Truescope, en hızlı büyüyen medya izleme ve ölçüm hizmetidir. Truescope, dünya çapındaki kuruluşlar için gerçek zamanlı medya öngörülerini ve iş zekasını ortaya çıkarıyor. Misyonu, profesyonel iletişimcilerin bugün ihtiyaç duyduğu medya izleme ve analiz sürecini basitleştirerek aboneleri daha iyi bi...
Wizikey
wizikey.com
Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüşt...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
2003 yılında kurulan Mynewsdesk, işletmelerin gazeteciler, etkileyiciler, müşteriler ve diğer önemli paydaşlarla etkileşim kurması için modern bir dijital PR çözümü sunuyor. Hepsi bir arada PR platformu, haber ve içerik oluşturmayı ve dağıtmayı, sektörde ve medyada söylenenleri izlemeyi ve sonuçları...