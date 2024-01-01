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Medya İzleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bosna-Hersek
Medya izleme yazılımı, kullanıcılara çeşitli medya kanallarından alınan gerçek zamanlı haber akışları ve uyarılar sağlar. Halkla ilişkiler departmanları bu araçları kendi sektörlerinin yanı sıra müşterilerin ve iş ortaklarının medya kanallarını izlemek için kullanır. Bu çözümler, şirketlerin hem geleneksel haber kaynaklarında hem de çevrimiçi platformlarda markalarından veya yöneticilerinden bahsedilenleri izlemelerine, medyada yer alan trendleri analiz etmelerine, PR kampanyalarının etkinliğini değerlendirmelerine ve krizlere veya olumsuz tanıtımlara hızla müdahale ederek marka itibarını korumalarına yardımcı olur. Medya izleme yazılımı, çeşitli medya kanallarına erişim sağlayabilir. Yazılı medyanın kapsamı gazeteleri, dergileri ve ticari dergileri kapsarken, yayın kanalları televizyon ve radyoyu kapsamaktadır. Birçok medya izleme aracı aynı zamanda web siteleri, haber siteleri, bloglar ve sosyal medya platformları gibi çevrimiçi kaynaklara erişimi de kolaylaştırır. Ek olarak, seçilmiş birkaç medya izleme sağlayıcısı, hizmetlerini podcast'lerdeki bahisleri takip edecek şekilde genişletiyor.
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Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Dataminr
dataminr.com
Müşteriler, yüksek etkili olaylara ve ortaya çıkan risklere ilişkin erken sinyaller, güvenle yanıt vermek ve krizleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Dataminr'in yapay zeka platformuna güveniyor
RadioKing
radioking.com
RadioKing, kendi çevrimiçi radyo istasyonunuzu oluşturmak ve yayınlamak için bir numaralı platformdur. Bu çözüm aynı zamanda radyo istasyonlarını dijital gelişimlerinde desteklemek için anahtar teslim hizmetler de sunmaktadır (Web Sitesi, Mobil Uygulama, Bağlantılı Hoparlör, TV ve Otomatik). Bugün 1...
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
Spica Media
spica.media
Performansınızı artırmanıza yardımcı olacak değerli analizler ve raporlarla birlikte size sosyal medya, gazeteler, dergiler, TV, radyo ve çevrimiçi haberlerde kapsamlı medya izleme olanağı sağlıyoruz.
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics bir Sosyal Medya İzleme ve Analiz Sistemidir. - Sosyal ağ siteleri, video barındırma hizmetleri, harita hizmetleri, kamu kanalları ve mesajlaşma sohbetleri, inceleme web siteleri, forumlar, bloglar, pazar yerleri, çevrimiçi medya, gazeteler, dergiler ve federal kanallar olmak üzere t...
Signal AI
signal-ai.com
Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...
Managr
managr.ai
Managr, pazarlama ve halkla ilişkiler ekipleri için yapay zeka asistanıdır. Araştırma ve fikir oluşturmayı, içerik oluşturmayı ve medya sunumunu kolaylaştırır. Managr'ı Ücretsiz Deneyin! managr.ai/pricing
Anewstip
anewstip.com
Anewstip, girişimcilerin, halkla ilişkiler profesyonellerinin ve pazarlamacıların ilgili medya bağlantılarını (gazeteciler, editörler, blog yazarları, etkileyiciler vb.) aramasına, medya listeleri oluşturmasına, kişiselleştirilmiş sunumlar veya toplu basın bültenleri göndermesine ve çevrimiçi ve izl...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...
Webz.io
webz.io
Webz.io, makine tanımlı web verilerinin lider sağlayıcısıdır. Açık ve karanlık ağdaki geniş web veri havuzunu, makinelerin kullanımına hazır, yapılandırılmış web veri akışlarına dönüştürür. Kuruluşlar, geliştiriciler ve analistler Webz.io verilerini kullanarak artık web verilerinin ham potansiyelini...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardım...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Halkın herhangi bir konuyla nasıl ilgilendiğini anlayın. Web ve sosyal medyadaki 7 yılı aşkın kamu katılımı verilerini analiz edin ve raporlayın.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
Uptime
uptime.com
Ücretsiz deneyin. Ödüllü Web Sitesi İzleme Araçlarımızla Çalışma Süresini Kontrol Edin ve Anında Haberdar Olun.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia, Financial Times Group ve Nikkei Inc. tarafından desteklenen kurumsal bir veri ve haber hizmetidir. ScoutAsia aboneliği, Doğu Asya ve Güney'de 20'den fazla ülkede 800.000'den fazla şirket hakkında en güncel verileri, haberleri ve bağlamı sağlar. Asya ve ASEAN. Veritabanları, abonelerin ayr...
Realytics
realytics.io
Realytics, TV analiz çözümleri ve programatik TV ile TV kampanyalarının dijital performansını ölçer ve güçlendirir.
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim profesyonelleri için tüm medya kuruluşlarını izleyerek, özel haber izleme veritabanlarına ve yenilikçi TV haber kırpma ve medya analiz hizmetlerine erişmenizi sağlar.
SnapStream
snapstream.com
SnapStream, canlı videoyu kaydedip metne dönüştüren ve önemli anları oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran güçlü bir bulut tabanlı video kırpma ürünüdür. Snapstream ile şunları yapabilirsiniz: - Herhangi bir video kaynağını, canlı yayını, TV kanalını veya canlı etkinliği kaydedin ve metne dönüştür...
Determ
determ.com
Daha önce Mediatoolkit olan Determ, yapay zeka destekli bir çevrimiçi medya izleme çözümüdür. Gerçek zamanlı tüketici, rakip ve pazar öngörülerine dayanarak daha iyi iş kararları alınmasına yardımcı olur. Determ, ilgili bahsi geçenleri belirlemek için herhangi bir dil veya konumdaki 100 milyondan fa...
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics, hepsi bir arada Akıllı Sosyal Medya İzleme Platformudur. Markanız, ürününüz veya rakipleriniz hakkında tüm web'de (Haber siteleri, forumlar, bloglar ve diğer HERHANGİ BİR web sitesi) ve TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Reddit gibi birçok Sosyal Medya Kanalında geçenleri izlemeniz...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve içgörüleri sağlar.
Isentia
isentia.com
Isentia'nın medya istihbaratı çözümü, çevrimiçi, TV, radyo, sosyal medya ve yazılı basında kapsamlı bir medya izleme, analiz ve öngörü hizmeti sağlar.
NewsWhip Spike
newswhip.com
İletişim ekipleri için gerçek zamanlı medya izleme. Önemli olan içeriği belirlemek ve tahmin etmek için gerçek zamanlı web ve sosyal içerik akışlarını halkın katılımı verileriyle birleştirin
Fullintel
fullintel.com
Fullintel, ustalıkla seçilmiş medya izleme ve analiz yazılımı ve hizmetleri arayan halkla ilişkiler ve iletişim profesyonelleri için benzersiz bir yetenek, araç ve teknoloji kombinasyonu sunar. Johnson & Johnson, Intuit, Bell Textron, Royal Caribbean International ve Shell gibi üst düzey markalar, i...
Syften
syften.com
Daha iyi sosyal haber filtreleme. Yapay olarak düşük limitler olmadan (kullanabileceğiniz 100 filtre), neredeyse gerçek zamanlı uyarılar (çoğu durumda bir dakikadan az) ve Slack desteği ile içerik pazarlama ekibiniz sağlam bir varlık oluşturmak için gereken avantajı elde edecektir.
Grabien
grabien.com
Sektördeki en düşük fiyata en yüksek kalitede haber klipleri. Grabien, sunucular ve yapımcılar (TV, radyo, podcast'ler), şirketler, halkla ilişkiler firmaları ve medya kişilikleri ve sadece sıkı haber bağımlıları için eksiksiz bir araç paketi sunar. Haber ekosisteminin neresinde olursanız olun hayat...
Newslit
newslit.co
Newslit, halkla ilişkiler profesyonelleri, yatırımcılar, araştırmacılar, pazarlamacılar, satış görevlileri, avukatlar ve işletme sahipleri için yeni nesil bir haber izleme ve araştırma aracıdır. En kapsamlı önemli haber kaynaklarını sürekli takip ediyoruz ve iş dünyasının önde gelen binlerce kişiden...
Factal
factal.com
Factal, şirketlere insanları korumak, kesintileri önlemek ve beklenmedik olaylar meydana geldiğinde otomasyonu yönlendirmek için ihtiyaç duydukları gerçekleri gerçek zamanlı olarak sağlar. Factal, ışık hızında keşif ile güvenilir doğrulamayı tek bir platformda birleştirerek diğer son dakika haber ka...
TechNews
technews.io
TechNews, BT şirketlerine yapay zeka, siber güvenlik, bulut altyapısı ve daha fazlası gibi karmaşık kategorilerde neyin trend olduğuna dair daha yüksek IQ anlayışı sağlıyor.
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights, haber merkezleri ve gazeteciler için en hızlı haber toplama, içerik keşfetme ve medya izleme çözümüdür. Dünyanın hangi içerikle ilgilendiğini gerçek zamanlı olarak takip etmek için her gün bunu kullanan binlerce gazeteci tarafından kullanılıyoruz. Ortalama olarak, yeni EzyInsights müşte...
Truescope
truescope.com
Truescope, en hızlı büyüyen medya izleme ve ölçüm hizmetidir. Truescope, dünya çapındaki kuruluşlar için gerçek zamanlı medya öngörülerini ve iş zekasını ortaya çıkarıyor. Misyonu, profesyonel iletişimcilerin bugün ihtiyaç duyduğu medya izleme ve analiz sürecini basitleştirerek aboneleri daha iyi bi...
Wizikey
wizikey.com
Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...
Newswire
newswire.com
Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sağlayan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dön...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.